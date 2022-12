Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri hipodromu v Stožicah je potekalo državno prvenstvo v ciklokrosu. Na članski tekmi je tekmoval tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar in osvojil drugo mesto. Državni prvak je postal Mihael Štajnar, tretje mesto pa je osvojil Matic Kranjec Žagar.

Med hipodromom v Stožicah in obrežjem Save so se kolesarji pomerili na 2. Ciklokrosu Ljubljana, ki je štel tudi za državno prvenstvo.

Tako kot lani se je dirke, ki jo organizira Pogi Team, udeležil najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar, ki je pred tednoma začel priprave na novo sezono, v kateri bo glavni cilj znova usmerjen na Dirko po Franciji.

Pogačar, ki praznike preživlja v Sloveniji, je tokrat končal na drugem mestu. Državni prvak je postal Mihael Štajnar, tretje mesto pa je osvojil Matic Kranjec Žagar.

Foto: Alen Milavec

Pogačar: Mihael si je zaslužil to zmago

"Sem vedel, da bo kar trd oreh. Od štarta sem takoj videl, že prvi krog, da mu nisem kos v zavojih in tehničnih delih. Mislim, da je Mihael v kar dobri formi in si je res zaslužil to zmago," je po preizkušnji dejal 24-letni državni podprvak v ciklokrosu.

Zdaj Pogačarja čaka še mesec dni priprav, nato sezono 2023 predvidoma začenja z dirko v Emiratih.

Štajner ponosen, da je premagal Pogačarja

Mihael Štajnar (MebloJogi Pro-Concrete), ki trenira tako cestno kolesarstvo kot gorsko kolesarstvo, je bil ponosen, da je premagal Pogačarja in postal državni prvak v ciklokrosu.

"Res je izjemen občutek. Tadej Pogačar je le Tadej Pogačar. Nimaš vsak dan možnosti dirkati proti njemu. Da sem ga pa še uspel premagati, sem pa zelo vesel. Vedel sem, da sem na tehničnih delih lahko boljši kot on. Upal sem, da bo več blata, ker bi imel potem še več možnosti," pa pravi novi državni prvak in dodaja, da cestno kolesarstvo ostaja njegova prva izbira.