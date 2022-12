Športni direktor Jumbo-Visme: Pravi trenutek, da se Roglič vrne na Giro

"Leta 2019 je bil Primož že na stopničkah Gira. Rekel je, da se želi nekega dne vrniti. Mislim, da je to pravo leto za njegovo vrnitev na Dirko po Italiji," je na četrtkovi predstavitvi ekipe in ciljev za novo sezono, na kateri so razkrili, da bodo Primoža Rogliča poslali v boj za Giro, dejal športni direktor moštva Jumbo-Visma Merijn Zeeman.

Ekipa Jumbo-Visma je v četrtek sporočila presenetljivo novico, da se bo slovenski kolesarski as Primož Roglič, ki trenutno okreva po operaciji rame, po štirih letih vrnil na Dirko po Italiji in napadel skupno zmago. Čeprav je 33-letnik še pred kratkim dejal, da bosta maj in Giro najverjetneje zanj prišla prehitro, zdaj upa, da bo do spomladi nared za vse napade na rožnati pentlji v vlogi kapetana.

Kisovčana na predstavitvi ekipi zaradi osebnih razlogov ni bilo. Foto: Guliverimage

Odločitve so vsota pogovorov, ocen in razmišljanj

"Naše odločitve o strategiji nastopanja na največjih dirkah so proces številnih stvari, dolgih pogovorov in ocen po sezoni z različnimi trenerji. Razmišljamo o strategiji in nato opravimo individualne pogovore z Jonasom, Primožem in Woutom ter pogledamo kakovosti naše ekipe," je na četrtkovi predstavitvi ekipe in nekaterih ciljev v 2023 športni direktor moštva Merijn Zeeman obrazložil, kako so se odločali o viziji za prihajajoče leto.

"Mislim, da imamo z dvema fantastičnima vodjema za dva Grand Toura veliko bogastvo. Lahko bomo oblikovali zelo močno ekipo okoli Primoža na Giru, ob sebi bo imel med drugim Wilca Keldermana," so Zeemanove besede povzeli pri Cyclingnews.

"Z Girom imamo neporavnane račune. Leta 2019 je bil tam na stopničkah in rekel je, da se želi nekega dne vrniti. Mislim, da je to pravo leto za vrnitev." Foto: Guliverimage

Neporavnani računi

Roglič se bo tako še tretjič preizkusil na Giru. Prvič je na tej tritedenski dirki tekmoval leta 2016, zadnjič pa leta 2019, ko je zasedel tretje mesto. Pri nizozemskem kolektivu se nadejajo, da bo pripravljen za skupno zmago. "Če pogledamo dele Gira, menimo, da Primožu zelo ustrezajo. Pa tudi ... z Girom imamo neporavnane račune. Leta 2019 je bil tam na stopničkah in rekel je, da se želi nekega dne vrniti. Mislim, da je to pravo leto za vrnitev. Naše ambicije na Giru so velike," meni 44-letnik.

Na štartu bitke za končno zmago bodo med drugim Remco Evenepoel, Geraint Thomas, Thibaut Pinot ...

Dirka po Italiji se bo začela 6. maja 2023 v Ortoni, končala pa 28. maja 2023 v Rimu.

Glavno orožje Vingegard: Pritisk po eni strani večji, po drugi manjši

Zeeman je ob tem izpostavil tudi visoke ambicije na največji tritedenski dirki Tour de France, kjer bo edini cilj ubranitev skupne zmage s kapetanom Jonasom Vingegaardom, ki je Tadeju Pogačarju poleti preprečil zaporedni zmagoviti trojček. "Jonas bo začel s številko ena na Touru. Obrmba naslova je tisto, kar želimo narediti v Franciji."

"V primerjavi z lanskim letom bo pritisk nekako večji, a hkrati tudi manjši, ker nam je že uspelo zmagati," pravi Jonas Vingegaard. Foto: Guliverimage

"Moja želja je bila, da se vrnem na Tour in ubranim naslov. Vesel sem vrnitve, poskušali bomo osvojiti še enega," je med predstavitvijo dejal 26-letni Danec.

Dodal je, da bodo stvari zaradi "lanske" zmage tokrat drugačne: "V primerjavi z lanskim letom bo pritisk nekako večji, a hkrati tudi manjši, ker nam je že uspelo zmagati. Tudi če mi nikoli več ne uspe osvojiti Toura, bom lahko še vedno zelo zadovoljen s tem, kar sem naredil."

Dirka po Franciji se bo začela 1. julija 2023 v Bilbau, končala pa 23. julija 2023 v Parizu.

V nizozemskem moštvu bosta v naslednji sezoni dva Slovenca, ob Rogliču še novinec v ekipi Jan Tratnik.