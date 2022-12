"Dragi, Giro. Se vidimo maja. Z ljubeznijo, Rogla," je ekipa Jumbo-Visma prek družabnih omrežij potrdila nastop slovenskega kolesarja Primoža Rogliča na Dirki po Italiji 2023. Na italijanski pentlji bo imel slovenskega pomočnika Jana Tratnika, ki je iz ekipe Bahrain Victorious prestopil v Jumbo-Vismo. Tratnik ima z Girom precej izkušenj, saj je na njem dirkal že štirikrat in leta 2020 eno etapo tudi dobil.

Roglič se je v preteklih treh sezonah osredotočal na Dirki po Franciji in Španiji. Zadnjo je trikrat tudi osvojil. Leta 2023 pa se prvič po letu 2018, ko ga je končal na tretjem mestu v skupnem seštevku, vrača na sloviti Giro. Rožnato majico je že nosil. Dirka po Italiji 2023 bo potekala od šestega do 29. maja. Cilj bo v Rimu.

"Maja bom, upam, v najboljši formi"

Primož Roglič Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V sporočilu za javnost je nizozemska ekipa za zdaj predstavila načrte za prvi dve od treh večtedenskih dirk, saj so poudarili, da je Vuelta še preveč oddaljena. Rogliču so namenili nastop na Giru v vlogi kapetana ekipe. "To je dirka, ki jo imam zelo rad, nisem pa še zmagal na njej. Še vedno okrevam po poškodbi, a maja bom, upam, v najboljši formi in si bom prizadeval, da se to uresniči," je dejal Roglič.

V ekipi so pojasnili, da imajo visoke cilje že na spomladanskih klasikah, dirki po Flandriji in dirki Pariz–Roubaix. Kot enega od glavnih ciljev pa so si zastavili tudi nadaljevanje zmagovite poti na Touru, kjer je letos slavil Jonas Vingegard. "Ugotovili smo, kako lahko porazimo Pogačarja. Poznamo njegovo moč in področja, kjer je Jonas boljši. Na Tour se bomo vrnili z dobrim načrtom in verjamem, da smo lahko z Jonasom spet v rumenem," je dejal športni direktor ekipe Merijn Zeeman.

Še pred tednom dni dvomil o nastopu na Giru

Še pred tednom dni se je Roglič spraševal, ali je po nedavni operaciji sploh smiselno nastopiti že na prvi veliki tritedenski dirki v sezoni. "Vprašanje je, ali prihodnje leto na Giru sploh lahko štartam na najvišji ravni ali pa si je pametneje vzeti več časa in se optimalno pripraviti na Tour," je takrat dejal.