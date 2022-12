Nizozemec bo pomagal Rogliču: Lahko računa na mojo zvestobo

31-letni nizozemski kolesar Wilco Kelderman se je po šestih letih vrnil v ekipo Jumbo Visma, ki jo dobro pozna. Njihov dres je nosil že med letoma 2012 in 2016, ko se je ekipa imenovala Rabobank oz. pozneje LottoNL-Jumbo.

Kelderman, ki se je v Jumbo-Vismo preselil iz vrst BORE-hansgrohe, bo eden od pomembnejših pomočnikov Primoža Rogliča v njegovem lovu na rožnato majico letošnje Dirke po Italiji.

Wilco Kelderman je leta 2020 na Giru oblekel rožnato majico vodilnega, na koncu pa dirko končal na tretjem mestu. Foto: LaPresse

Dirka po Italiji letos ne bo prestopila meja Slovenije, bo pa predzadnja etapa potekala v naši soseščini. Cilj gorskega kronometra, ki bo na sporedu v soboto, 27. maja 2023, bo na Svetih Višarjah.

"Primož Roglič je, kar zadeva uvrstitve na tritedenskih dirkah, boljši od mene. To je tudi razlog, zakaj sem sam izpostavil, da ga želim podpreti na Giru in mu pomagati do zmage. O tem sva se prejšnji teden pogovarjala na pripravah, lahko računa na mojo zvestobo," so besede Kildermana, ki bo nastopil že na šesti Dirki po Italiji, povzeli pri nizozemskem časopisu Algemeen Dagblad.

Kelderman bo sezono začel na etapni dirki po Združenih arabskih emiratih (20. 2.), do Gira, ki se bo začel 6. maja, pa bo nastopil še na etapni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja (6. 3.) in Dirki po Kataloniji (20.3.).

V ekipi za Giro je tudi Jan Tratnik, novinec v moštvu Jumbo Visma, ki bo pred rožnato dirko svojo priložnost iskal v spomladanskih klasikah Omloop Het Nieuwsblad (25. 2.), Kuurne–Brussels–Kuurne (26. 2.), Strade Bianche (4. 3.) in Milano–San Remo (18. 3.), nastopil pa bo tudi na Dirki po Kataloniji. Tam bo tudi Roglič.

