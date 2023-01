Znani še zadnji dve ekipi za letošnji Tour de France

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji največje kolesarske dirke na svetu Tour de France so danes k sodelovanju povabili še izraelsko ekipo Israel Premier Tech in norveško ekipo Uno-X. Z njima so dopolnili seznam 22 ekip, ki bodo 1. julija v Bilbau začele letošnjo Dirko po Franciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.