Ujel zadnji vlak pred prezgodnjim koncem kariere

Domen Novak bo v letu 2023 kolesaril za UEA Emirates in upa na nastop na sloviti Dirki po Franciji, kjer bi rad pomagal Tadeju Pogačarju do nove skupne zmage. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za Domnom Novakom so pestra zadnja leta. Na svoji koži je občutil radosti in tegobe kolesarskega sveta. Spogledoval se je celo s koncem kariere. Pri sebi je začutil, da mora narediti spremembo, poslušati svoje telo in se pripravljati na nekoliko drugačen način. Ker s prejšnjim delodajalcem Bahrain-Victorious ni več videl skupne poti, se je odločil za odhod. Glede ponudbe, v kateri je bila osrednja nit pomoč najboljšemu kolesarju na svetu Tadeju Pogačarju pri UAE Emirates, ni okleval. V veliko veselje mu je, da bo lahko v pomoč kolesarju takšnega kova. Osrednja želja pa je krstni nastop na sloviti dirki Tour de France.

V letu 2022 je pri 27-letnem Domnu Novaku posijalo sonce, ki mu je narisalo nasmešek na obraz. Leto prej je bila slika povsem diametralna. Trpel je, želel že zaključiti kariero, ko je ugotovil, kaj pomeni podpora v družinskem okolju. Partnerka ga je prepričala, da vztraja. Stvari je vzel v svoje roke in pokazal razkošen repertoar na italijanskem Giru, kjer je bil predzadnji dan v kraljevski etapi drugi. Takrat so se mu obzorja razširila. Na njegov naslov so prišle številne ponudbe drugih ekip.

Vedel je, da ne bo ostal pri Bahrain-Victorious. Ko ga je poklical Tadej Pogačar in mu predstavil filozofijo pri UAE Emirates, je takoj ugriznil v jabolko. V največje veselje mu je, da bo pomagal številki ena svetovnega kolesarstva. Še v večje pa, da uživa na kolesu: "Uživam v celoti. Spoznal sem, da mi je kolesarski način življenja všeč. Stoodstotno se osredotočam. Družina me doma podpira. Našel sem se in uživam. Dokler bom užival, bom kolesar."

Po koncu sezone ste zamenjali tekmovalno sredino. Prestopili ste v vrste UAE Emirates. Kako ste zadovoljni z novimi "sodelavci"?

Za zdaj je super. Vse je bolj sproščeno, kot sem bil navajen. Občutek imam, da je tu na prvem mestu kolesar. Da je bolj sproščeno, da uživamo. Če bo tako, bodo tudi rezultati. Mislim, da je njihova strategija prava. Vsi, od vodstva do trenerskega štaba, so sproščeni.

Videti je bilo, da ste bili tudi pri Bahrain-Victorious zadovoljni. Kako to, da ste se po toliko letih odločili za spremembo?

Šest let sem bil v prejšnji ekipi. Čas je bil, da zamenjam okolje. Bili so dobri in slabi trenutki. Dobil sem priložnost, da dirkam in pomagam najboljšemu kolesarju na svetu. Da sem lahko zraven enkrat, ko se osvoji Tour de France. Takoj sem zagrabil priložnost. Hitro smo se dogovorili. Jasna navodila sem dobil, zakaj sem tukaj. Vem, da je težko osvojiti kakšno tritedensko dirko, sem pa lahko dober pomočnik in veliko pomagam Tadeju in drugima dvema kolesarjema na poti do zmage. Moja kakovost je, da sem dober pomočnik. Zato so me vzeli v ekipo.

Leta 2014 je postal državni prvak. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kako realna je možnost, da boste v letu 2023 zares kolesarili na Dirki po Franciji, na kateri v karieri še niste vozili. Na Giru ste bili trikrat, na primer, na Vuelti dvakrat, kar pomeni, da izkušnje imate.

Na seznamu sem, nisem pa še potrjen. Če bom dovolj dober, bom šel. Videlo se bo, kdo od vodilnih kolesarjev bo šel, kako se bomo ujeli. Vse je povezano, če se z enim vodjo bolj ujameš, si potem z njim. On te želi imeti. Način dirkanja pa je drugačen, zagotovo. Potreben je čas, da se z nekom ujameš. Na dirkah bomo videli, kako se bomo ujeli … Če bom dovolj dober, bom po mojem mnenju šel.

Kako se ujameta s Tadejem?

Za zdaj super. Videli bomo, kako bo še na dirkah. Vsak ima svoj način dirkanja. Jaz se moram njegovega navaditi, on se mojega, razumljivo, ne bo. Vsak vodja ima svoj način dirkanja. Če imamo podobno razmišljanje, mu lahko veliko pomagam.

Kakšen izziv bo za vas pomagati Tadeju Pogačarju?

Če lahko rečem, je bila vloga pomočnika zame vedno sanjska služba. Nekako si iz ozadja. Uživam v tem. Morda ne maram toliko medijske pozornosti kot drugi. To mi je bolj všeč.

Ali ste se pred prihodom v UAE Emirates pogovarjali kaj s Tadejem, da ste se potem lažje odločili?

Dvakrat sva se slišala, preden sem podpisal. Hitro smo se dogovorili. Po Giru je bilo kar nekaj ekip, ki so izrazile zanimanje zame.

Jan Tratnik in Domen Novak sta bila še letos moštvena kolega pri Bahrain-Victorious, v letu 2023 pa bo Jan član Jumbo-Visme, Domen pa UAE Emirates. Foto: Vid Ponikvar

Ali vam je popihal na dušo, da pridete v ekipo UAE Emirates?

Predstavil mi je, kako je v ekipi. Da potrebujejo dobrega pomočnika. Meni je ta vloga zelo všeč. Po mojem bova prvi del kar veliko dirkala skupaj, kakor trenutno vem. Všeč mi je, da lahko delam za nekoga, za katerega sem stoodstotno prepričan, da bo dosegel rezultat, kot pa, da za nekoga umreš in je šesti. OK, saj je lahko tudi kdaj prvi, a za Tadeja vemo, da je skoraj večkrat prvi kot šesti.

Pri Bahrain Victorious ste bili navajeni slovenske ekipe, tudi pri UAE Emirates postaja vse bolj slovensko. Kakšna prednost je to za vas, kolesarje?

Zelo dobrodošlo je, da lahko govoriš po domače. Lažje je. Andrej (Andrej Hauptman, športni direktor, op. a.) mi veliko pomaga, prav tako Boštjan (Boštjan Kavčnik, serviser, op. a.). Ni mi treba hoditi po stvari. Pripeljejo ti jih domov ali pa do Ljubljane. Andrej skrbi zame kot športni direktor. Lažje se prilagajmo.

V kakšno spodbudo vam je bil letošnji Giro? Pokazali ste, da ste v tretjem tednu zelo močni. V predzadnji etapi, ki je imela predznak kraljevska, ste bili odličen drugi. Le Allesandro Covi je bil pred vami.

Na vsak grand Tour grem bolj odločno. Moraš malo spoznati, kako dirkati kot pomočnik. Če bi imel še kakšno priložnost na Giru, mislim, da bi lahko osvojil etapo. Že leta 2020 sem vedel, da jo lahko, a nisem dobil prostih rok. Letos sem jih dobil šest kilometrov do cilja. Zdaj lahko greš, so mi rekli. Predaleč mi je bil, da bi ga ujel. Po eni strani sem zamenjal ekipo, ker sem dobil občutek, da je premalo verjela vame. Imel sem vzpone in padce. Ugotovil sem, kaj mi ustreza. Da mi ne ustrezajo višinske priprave, da mojemu telesu ugaja drugačna prehrana. Lani sem poslušal sebe in je bila sezona super. Pri UAE Emirates sodelujemo. Oni mi predlagajo svoje, jaz njim svoje in najdemo skupen jezik.

Na letošnji dirki Po Sloveniji je bil bitko s Tadejem Pogačarjem in Rafalom Majko. Foto: Vid Ponikvar Opažate, da je torej pri UAE Emirates več dialoga, kot ste ga bili navajeni pri Bahrain-Victorious?

Bolj bi rekel, da je prijateljski dialog. Pogovarjamo se. Ni tako, da mi nekdo nekaj reče in moram to narediti. Dogovarjamo se, kaj in kako. Vsakemu vse ne ustreza. Sto različnih kolesarjev, 100 različnih prijemov. Vedno pravim, da na goro lahko prideš z desetih strani. Z ene strani je težje, z druge malo manj … Vsakomur ugaja drugače. Če bi na primer jaz delal kot Tadej, ne pomeni, da bi bil potem tako dober kot on. Drugačne konstitucije je, drugačne talente ima kot jaz. Ko enkrat zaupaš sam sebi, gre na bolje.

Ste potem takšno komunikacijo pogrešali pri Bahrain-Victorious?

Malce sem pogrešal. Tam je bila težava, ko so vsiljevali le svoje mnenje. Težko smo se dogovorili. Prvi dve leti mi je šlo navzgor, potem je prišla nutricionistka, ki sem ji 100-odstotno zaupal, a sem spoznal, da mi njen način ne ustreza. Eno leto sem se lovil, da sem sestavil. Leta 2020 sem imel dobro sezono, dober Giro. Takrat nisem imel višinskih priprav. Leto pozneje sem moral iti na višinske priprave. Vmes sem zbolel in je šla sezona navzdol. Tako izgubiš motivacijo. Skoraj sem že končal kariero. Dejal sem, da imam dovolj. Da mi očitno ne gre. Pa me je partnerica prepričala, naj vozim še eno leto. Ujel sem zadnji vlak. Odločil sem se, da bom dal vse od sebe. Povedal sem jim, da na višinske priprave ne grem. Prav tako, da bom sam sebe poslušal glede prehranjevanja. Dejal sem, da mi nutricionist ob tem lahko pomaga. Eno šolo sem preživel. Ugotovil sem, kaj mi ustreza. In zdi se, da je bilo to prav.

Koliko bolj sproščeni ste zdaj oziroma kakšno breme vam je padlo z ramen, ko ste presedlali k UAE Emirates, kjer čutite, da imate sogovornika?

Tako bom povedal … Trenutno mi ustreza. Bomo videli, kako dober bom. Če mi bo zelo ustrezalo, bo dobro. Če bom slab, bo očitno kazalnik, da je bolje, da čutim malo pritiska. Videli bomo, kako bo meseca v mesec, iz dirke v dirke. Mislim, da se nimam česa bati. Če bom zdrav, bo šlo na bolje.

Pri UAE Emirates se odlično počuti. Foto: Jaka Lopatič

Športniki včasih neradi govorijo, da si pomoč pri nekaterih tegobah poiščejo pri psihologu, kar velja tudi za navadne smrtnike. Vi ga imate. Kako vam je pomagal?

Zelo veliko sodelujem z nekim gospodom. Morda ni povsem psiholog, ampak nekoliko drugačne vrste. Iz Brežic prihaja in mi je veliko pomagal. Sodelujeva že štiri leta ali pet. Ne zgodi se čez noč, da zaupaš vase. Delava počasi, rezultati se vidijo. Morda si lahko zdaj večkrat sam pomagam in ne potrebujem toliko sodelovanja z njim. Mislim, da je fizična priprava 60 odstotkov, 30 odstotkov psihična, 10 odstotkov pa pomeni sreča. Tudi psihično moraš vedeti, kaj želiš in kako.

Kje vidite, da ste najboljši v kolesarskem svetu? Kaj vam najbolj ugaja?

Ko sem dober, sem dober vsepovsod. Če bi se moral umestiti, sem hribolazec. Moja najboljša točka je, da imam instinkt za pomoč. Ne za zmagovanje, ampak za vlogo pomočnika. Znam poskrbeti za vodjo. Vem, kako. Malce moram še spoznati Tadeja in preostale vodje, kot sem že prej rekel. Ko dobim priložnost, jo poskušam izkoristiti. Nikoli si nisem mislil, da bom tretji na dirki Po Sloveniji, ko bo na dirko prišel najboljši kolesar na svetu. Morda bom prihodnje leto šel stopničko višje. Pustimo se presenetiti.

S Tadejem Pogačarjem sta se slišala, preden se je Domen odločil, da ugrizne v jabolko, ki sliši na ime UAE Emirates. Foto: Vid Ponikvar Potem lahko pričakujemo trojno zmago UAE Emirates na naslednji izvedbi dirke Po Sloveniji, če se malce pošalimo?

Malce se je na dirki Po Sloveniji že šušljalo, da bom morda prestopil v UAE Emirates. Prihodnje leto bomo videli, kako bo.

Hitro ste potem pri sebi spoznali, da boste v karieri pomočnik. Nekateri tega ne sprejmejo zlahka.

Toliko let sem bil pomočnik in ugotovil sem, da mi ustreza. Ko mi ravno ne gre, se preveč zaprem vase in mi gre še slabše. Kot pomočnik si rečeš, da pač ni bil tvoj dan, in greš lažje naprej. Ne prenesem toliko rezultatskega pritiska in mi ta vloga ne ustreza.

Še dobro, da ste to potem spoznali, sprejeli in vam je zaradi tega lažje.

Vsako leto mi je lažje. Lani sem naredil precej velik preskok. Za dirko Po Sloveniji me je klical Gorazd Štangelj in mi rekel, boš dirkal na dirki Po Sloveniji. Dejal sem mu, da bom med tremi najboljšimi. Vedel sem, da sem imel z Gira dobre noge. Bil sem tudi dobro pripravljen. Prvič sem rekel, da bom nekaj naredil. Prej si tega nisem upal. Ali sem rekel ja in sem pokleknil.

Pri UAE Emirates bo na nekaterih dirkah dobil proste roke, sicer pa bo njegova osrednja naloga vloga pomočnika. Foto: Vid Ponikvar

Torej pri sebi vidite, da spet bolj uživate v kolesarstvu?

Uživam v celoti. Spoznal sem, da mi je kolesarski način življenja všeč. Stoodstotno se osredotočam. Družina me doma podpira. Našel sem se in uživam. Dokler bom užival, bom kolesar. Morda naslednje leto ne bom več in me ne bo zanimalo, kakšno pogodbo imam, ampak bom delal tisto, kar me osrečuje, veseli. To je moj način življenja, da uživam v tistem, kar delam. V letu 2021 nisem užival in sem si rekel, da se tega ne grem več. Leta 2020 sem zelo užival in je bilo tako, kot sem želel, potem je prišla kriza.

Bi lahko potem spregovorili o ambicijah ali pa se bolj prepuščate toku?

V ekipi sem nov, prepuščam se ekipi. Kar bodo rekli, bodo rekli. Nekaj izhodišč so mi dali, kje je moj cilj v sezoni, tam bom vodja. Moja želja je, da bi šel naslednje leto na Tour de France. Nenehno bom imel v glavi, da bom optimalno pripravljen. Tam še nisem dirkal. Kot otrok sem vedno sanjal, da bom nastopil na Dirki po Franciji. Govoril sem si, da je tisti, ki gre na Tour, že zelo dober kolesar. Ne greš brez razloga tja. Če pa si povrhu vsega še del zmage, je sploh nekaj posebnega. Moje sanje so Tour. Pika na i bi bil nastop tam. Če bi mi kdo rekel, ali bi raje zmagal na dirki Po Sloveniji ali odšel na Tour, bi izbral Tour.