Slovenski športni novinarji so izbrali: to so najboljši športniki leta 2022

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarska skakalka Urša Bogataj in atlet Kristjan Čeh sta športnica oz. športnik leta 2022 po izboru članov Društva športnih novinarjev Slovenije.

Smučarska skakalka Urša Bogataj in atlet Kristjan Čeh sta športnica oz. športnik leta 2022 po izboru članov Društva športnih novinarjev Slovenije.

Člani Društva športnih novinarjev Slovenije so za najboljšo športnico leta 2022 izbrali smučarsko skakalko Uršo Bogataj, za najboljšega športnika pa metalca diska Kristjana Čeha. Ekipa leta je mešana skakalna ekipa (Bogataj, Križnar, Prevc, Zajc), ki je v Pekingu osvojila naslov olimpijskih prvakov, obetavna športnica je golfistka Pia Babnik, posebno priznanje za fair-play pa sta dobili biatlonka Polona Klemenčič in fizioterapevtka Ula Hafner. Izbor so pričakovano krojili dosežki z olimpijskih iger v Pekingu.

Ko smo na Siol.net objavili anketo, kdo bi moral prejeti naziv športnik oz. športnica leta, so bralci z naskokom izbrali športno plezalko Janjo Garnbret (48 odstotkov vseh sodelujočih v anketi) in Tonija Vodiška, čudežnega dečka kajtanja, ki je zbral 47 odstotkov glasov. No, člani Društva športnih novinarjev Slovenije s(m)o svoje glasove razporedili drugače.

Največ glasov v kategoriji športnic je prejela smučarska skakalka Urša Bogataj, ki je na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu osvojila kar dve zlati kolajni (posamično in v mešani ekipi), sezono pa končala s tretjim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Fotogalerija s podelitve Športnik leta 2022 (Grega Valančič/Sportida):

1 / 64 2 / 64 3 / 64 4 / 64 5 / 64 6 / 64 7 / 64 8 / 64 9 / 64 10 / 64 11 / 64 12 / 64 13 / 64 14 / 64 15 / 64 16 / 64 17 / 64 18 / 64 19 / 64 20 / 64 21 / 64 22 / 64 23 / 64 24 / 64 25 / 64 26 / 64 27 / 64 28 / 64 29 / 64 30 / 64 31 / 64 32 / 64 33 / 64 34 / 64 35 / 64 36 / 64 37 / 64 38 / 64 39 / 64 40 / 64 41 / 64 42 / 64 43 / 64 44 / 64 45 / 64 46 / 64 47 / 64 48 / 64 49 / 64 50 / 64 51 / 64 52 / 64 53 / 64 54 / 64 55 / 64 56 / 64 57 / 64 58 / 64 59 / 64 60 / 64 61 / 64 62 / 64 63 / 64 64 / 64

"Rad bi se zahvalil vsem, ki so pripomogli k temu. Ni bilo veliko slabih dni, a tudi če sem bil drugi na evropskem prvenstvu, ni bilo tako slabo," je na prireditvi ob prejemu nagrade dejal najboljši slovenski športnik leta 2022 Kristjan Čeh.

"Na splošno me zelo zanima šport. Nekoč bi bila v kasnejšem življenju rada tudi trenerka otrok. Z Niko se podpirava, tudi ko imava slab dan. Nekako se znava ujeti, sva značaja, ki spadata skupaj v sobo. Že večkrat mi je dala kakšen nasvet. In obratno," je na prireditvi v Cankarjevem domu o povezanosti z Niko Križnar, tretjo v izboru slovenske športnice leta, povedala Urša Bogataj. Danes je morala dvakrat na oder, ob Petru Prevcu, Niki Križnar in Timiju Zajcu je bila namreč tudi zmagovalka v kategoriji najboljša ekipa leta.

"Hvala za nagrado. Mešane ekipne tekme so zelo zanimive, zelo dobrodošle. Sedemkrat sem bil slabe volje, da sem bil potem enkrat zelo dobre," je ob prejemu priznanja dejal neuradni kapetan te ekipe Peter Prevc.

Utemeljitev nagrade Športnica leta: URŠA BOGATAJ Urša Bogataj je bila prvo ime ženskih smučarskih skokov na olimpijskih igrah v Pekingu. Na posamični tekmi ji je uspelo nekaj, kar ji dotlej v svetovnem pokalu še ni – zmagati na posamični tekmi. A na največjem odru je bila preprosto nepremagljiva. Druga po prvi seriji, s sijajnim drugim nastopom pa je skočila do zlate medalje. Dodala ji je še eno na mešani ekipni tekmi, z olimpijskih iger se je tako vrnila z dvema zlatima medaljama. Z ogromnim odmerkom samozavesti je potem tudi v svetovnem pokalu do konca sezone vpisala še tri posamične zmage, v skupnem seštevku sezone je bila na tretjem mestu. Nastop na olimpijskih igrah pa ostaja vrhunec sezone, darilo za garanje ob vračanju po poškodbi in poklon psihološki trdnosti, ki jo je pokazala na tekmovanju pod petimi krogi.

Ste zadovoljni z izborom športnice leta 2022? Absolutno, Urša Bogataj si to zasluži. 159 glasov + 85,48%

Ne, sam(a) bi se odločil(a) drugače. 27 glasov + 14,52% Oddanih 186 glasov

Na drugo mesto so slovenski športni novinarji postavili Janjo Garnbret, športnico Slovenije v letih 2018, 2019 in 20121, ki je na evropskem prvenstvu v Münchnu osvojila kar tri naslove evropske prvakinje, na koncu sezone pa še desetič zmagala v skupnem seštevku svetovnega pokala, na tretje pa še eno skakalko Niko Križnar, ki je navdušila z olimpijskim bronom med posameznicami in zlatom na mešani ekipni tekmi ter drugim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Urša Bogataj Foto: Grega Valančič/Sportida

V moški konkurenci je s svojimi rezultati slovenske športne novinarje najbolj navdušil metalec diska Kristjan Čeh, ki je letos v Eugenu v ZDA postal svetovni prvak in zmagovalec diamantne lige. S slovenskim rekordom se je zavihtel na deseto mesto vseh časov, na evropskem prvenstvu v Münchnu pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom.

Utemeljitev nagrade Športnik leta: KRISTJAN ČEH Kristjan Čeh bi leta 2022 težko še bolj prevladoval v metu diska. Nastopil je na 21 tekmah in vpisal kar 19 zmag. Ko ni zmagal, je bil enkrat drugi in enkrat tretji. Izstopajočih dosežkov je kar nekaj, na prvem mestu zagotovo naslov svetovnega prvaka. Tako je 19. julija v Eugenu v Združenih državah Amerike zmagal z rekordom prvenstev 71,13 metra. Njegov državni rekord je še za 13 centimetrov boljši, dosegel ga je na mitingu diamantne lige maja v Birminghamu. Tudi v tem tekmovanju je bil zmagovalec sezone. Vsemu omenjenemu lahko dodamo še srebrno medaljo na evropskem prvenstvu. In če vemo, da je to njegov drugi najslabši rezultat v tej sezoni, potem je jasno, da je bil Kristjan Čeh letos na povsem drugi ravni kot njegovi konkurenti. Ker je pri 23 letih še vedno športni mladenič, se cilj postaviti svetovni rekord v metu diska ne zdi prav nič pretiran.

Ste zadovoljni z izborom športnika leta 2022? Seveda, Kristjan Čeh si ta naziv letos najbolj zasluži. 121 glasov + 74,23%

Ne, naziv bi si bolj zaslužil nekdo drug. 42 glasov + 25,77% Oddanih 163 glasov

Drugo mesto je letos pripadlo lanskemu zmagovalcu izbora Športnik leta, kolesarju Tadeju Pogačarju, ki je v letošnji sezoni zbral 16 zmag, bil je drugi na Dirki po Franciji, kjer je navdušil s svojo borbenostjo in večno dobro voljo, tretje pa alpskemu smučarju Žanu Kranjcu, olimpijskemu prvaku iz Pekinga.

Kristjan Čeh Foto: Reuters

Tudi ekipa leta 2022 je skakalno obarvana. Za ekipo leta je bila izbrana četverica, ki je v Pekingu osvojila naslov olimpijskih prvakov med mešanimi štafetami. V njej sta poleg športnice leta 2022 in tretje v tem izboru Bogatajeve in Križnarjeve še Peter Prevc in Timi Zajc.

Utemeljitev nagrade za ekipo leta: MEŠANA EKIPA SMUČARSKI SKOKI (Nika Križnar, Urša Bogataj, Peter Prevc, Timi Zajc) Na mešani ekipni tekmi smučarskih skakalcev na olimpijskih igrah nas je skrbela samo ena stvar – da bi koga od Slovencev diskvalificirali zaradi napačne opreme. To je bila edina možnost, da Slovenci ne bi prepričljivo zmagali. Tako smo bolj kot na skakalnico pogledovali proti prostoru, kjer je potekalo preverjanje opreme. Veliko ekip je bilo kaznovanih, slovenska pač ne. Svoje delo je opravila perfektno. Na koncu je za več kot 110 točk premagala najbližje tekmece. Urša Bogataj samozavestna kot na posamični tekmi, Nika Križnar še naprej v odlični formi, Timi Zajc pridih mladosti na moški strani in Peter Prevc, najizkušenejši mož, pravi kapetan ekipe. Odlična zmes za še en slovenski skakalni presežek lansko zimo in za veliko zmago.

Za ekipo leta 2022 je bila izbrana mešana skakalna ekipa (Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc), ki je na olimpijskih igrah v Pekingu osvojila naslov olimpijskih prvakov. Foto: Anže Malovrh/STA

Na slavnostni podelitvi, ki je bila letos zaradi večernega prenosa polfinalne nogometne tekme med Argentino in Hrvaško prestavljena na bolj zgodnjo uro, so podelili še nagrado za obetavno športno osebnost, ki jo je prejela golfistka Pia Babnik. Posebno priznanje za fair play pa sta prejeli biatlonka Polona Klemenčič in fizioterapevtka Ula Hafner, ki sta na olimpijskih igrah v Pekingu našli manjkajoči del puške prve zvezdnice biatlona v Pekingu, Norvežanke Marte Olsbu Roeiseland, in ga predali norveški ekipi.

Brez njega norveška mešana biatlonska štafeta zagotovo ne bi osvojila naslova olimpijskih prvakov. Da to drži, je v izjavi na daljavo sporočila prav Roeiselandova, ki se je Slovenkama še enkrat javno zahvalila za njuno pomoč.

Zahvala trikratne olimpijske prvakinje Marte Olsbu Roeiseland:

Utemeljitev nagrade za obetavno športno osebnost leta: PIA BABNIK Pia Babnik je leta 2022 nase opozorila s sijajnim nastopom na prvem turnirju major v tej sezoni. Na tekmovanju Chevron Championship v Kaliforniji v ZDA je zasedla tretje mesto. To je v golfu vredno toliko kot polfinale teniškega turnirja za grand slam. Na svetovni lestvici je bila najvišje na 41. mestu. Odločno postavlja golfske mejnike pri nas, postala je prva Slovenka z nastopi na vseh petih turnirjih major v enem letu. Na ženski evropski turneji dosega stanovitne rezultate med najboljšo dvajseterico. Prestižna golfska revija Golf Digest pa jo je razglasila za najboljšo na svetu v starosti 18 let. Mladenka, ki res veliko obeta, a že zdaj dosega vrhunske izide.

Utemeljitev nagrade za fair play: POLONA KLEMENČIČ in ULA HAFNER Vsaj delno je bila naša še ena zlata medalja na OI v Pekingu, a v norveških vitrinah. Slovenska biatlonka Polona Klemenčič je opazila, da je Marte Olsbu Rejseland pred tekmo izgubila del merilne naprave svoje puške. Na to je opozorila fizioterapevtko Ulo Hafner, ta ga je odnesla Norvežanom, ki so ga kasneje svoji tekmovalki nastavili na preprogo. Na strelskem mestu je Rejselandova kar nekaj časa porabila za vnovično namestitev, na koncu pa je bila zgolj z enim popravkom najboljša.