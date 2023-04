Drama na dirki Pariz-Roubaix, ki ima žrtev, še vedno pa išče krivca #video

Ko je vse kazalo na to, da bo kolesarska klasika Pariz-Roubaix za Nemca Johna Degenkolba prvič po letu 2015, ko je na tej dirki zmagal, kraj srečnega imena, se je razpletlo povsem drugače. Po bližnjem srečanju s kolesarjema Alpecina Mathieujem van der Poelom in Jasperjem Philipsenom je pristal v jarku in vsi upi o zmagi na prestižni dirki so splavali po vodi. Na spletu se je medtem razplamtelo iskanje krivca za nesrečo.

Drama na dirki Pariz-Roubaix, v kateri so ugasnile sanje Johna Degenkolba:

The drama 😱



A crash for John Degenkolb. Mathieu van der Poel and Wout van Aert breakaway. Then a flat tyre for WVA. All in the space of two minutes!#ParisRoubaix pic.twitter.com/BPkwC3qwk0 — Eurosport (@eurosport) April 9, 2023

Ko je 34-letni nemški kolesar John Degenkolb, zmagovalec Roubaixa leta 2015, skrušeno pripeljal v cilj na velodromu v Roubaixu na severu Francije in odgovarjal na novinarska vprašanja, je v prvi izjavi dejal, da je bil zrinjen med gledalce. Seveda se je hitro začelo iskanje krivca za nesrečo.

Prva izjava Degenkolba o nesreči (od 0.55 naprej):

Že med dirko, ko se je v zadnjem tlakovanem sektorju Carrefour de l'Arbre le dobrih 16 kilometrov pred ciljem zgodilo bližnje srečanje s kolesarjema ekipe Alpecin-Deceuninck Mathieujem van der Poelom in Jasperjem Philipsenom, so se na Twitterju razživela ugibanja in teoretiziranja, kdo je kriv za padec izkušenega Nemca.

Nekateri krivdo pripisujejo van der Poelu, poznejšemu zmagovalcu dirke, ki se je poskušal zriniti v luknjo med moštvenim kolegom Philipsenom in Nemcem, ki je v iskanju gladkejše podlage vozil na skrajnem desnem robu tlakovanega odseka. Drugi krivdo pripisujejo Philipsenu, ki je v trenutku, ko je van der Poel pospešil, zavil rahlo desno, kar je povzročilo, da je podobno storil tudi Nizozemec ter se rahlo naslonil na Degenkolba, ki je padel in pristal med gledalci.

Nemec je sicer hitro vstal in poskušal nadaljevati na svojem kolesu, a je hitro ugotovil, da bo potreboval menjavo, zato je moral počakati na spremljevalni avto, kar ga je stalo nekaj dragocenih sekund, preden se je ves iz sebe lahko podal v lov za najboljšimi.

V cilj svojega 11. Roubaixa je pripeljal kot sedmi, zaradi izstopajoče vožnje in izjemne borbenosti pa si je prislužil stoječe ovacije navijačev na velodromu. V cilju se je najprej zrušil na tla in tam neusmiljeno hlipal, nato pa v pogovoru z novinarji na kratko pojasnil svojo plat zgodbe.

"Vem, da sem vozil po desni strani, potem se je kar naenkrat tudi Philipsen premaknil v desno in jaz sem bil že skoraj v jarku, nato se je med naju poskušal zriniti še Mathieu in me dobesedno porinil med gledalce ob cesti, kjer sem potem padel. To je vse, kar lahko povem," je bil po poročanju portala Cyclingnews Degenkolb kratek v cilju.

Foto: Guliverimage

Na dodatna vprašanja o padcu ni hotel odgovarjati, saj je najprej želel videti posnetke in fotografije. "Težko se je spomniti, kaj točno se je zgodilo," je dejal.

Pri padcu se je močno udaril v levo ramo, a bolj kot bolečine ga je peklo razočaranje, je priznal. "Mislim, da sem odpeljal zelo dobro dirko, in veliko razočaranje je, ko ti vzamejo priložnost za zelo dober rezultat."

😈Roubaix takes a massive toll on everyone.

Congratulations @johndegenkolb, you're a hero to many today 🫡



😈Parce que Roubaix n'accorde aucun répit.

Félicitations @johndegenkolb, la performance était héroïque aujourd'hui🫡#ParisRoubaix pic.twitter.com/X5q0HDol7u — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 9, 2023

Dejal je, da v nedeljo ni bil najmočnejši kolesar na dirki, a "Roubaix je Roubaix", je poudaril, "in vse se lahko zgodi, ko si enkrat v skupini tako blizu cilju".

Daljšo različico pogleda na dirko je pozneje objavil na družbenih omrežjih, kjer se je športno izognil kazanju prsta na krivca za svoj padec.

"Po prhanju ter pogovorih z ekipo, kolegi, družino in prijatelji sem bolj vesel svoje srečne sedmice. Bila je izjemna dirka. Morda ena boljših v zadnjih letih. Bilo je hitro, težko in zabavno kolesariti v taki skupini. Vsi smo bili na robu svojih moči in lepo je bilo opazovati, kako drugi trpijo tako, kot sem jaz. Nesreča je pokazala vso krutost našega ljubljenega športa. Ko odloča sekunda. Imel sem smolo. Padel sem, a sem se pobral, da sem dirko končal na najboljši mogoč način. V znak spoštovanja do dirke. Do navijačev. Do vseh vas. Pa tudi do svoje ekipe in kolegov. Težko je, ko priložnost splava po vodi, a s svojim dosežkom sem vseeno zadovoljen. Vsa vaša sporočila. Vsa podpora. Stoječe ovacije na velodromu. Vse to mi ogromno pomeni. In to, da sem kot prvi zapeljal na svoj sektor degenkolb (sektor številka 17), je nepozaben in čustven trenutek. Hvala vam za vse," je zapisal na družbenih omrežjih.

Tolažba, ki je naletela na mešane odzive

Degenkolba sta v cilju tolažila tudi van der Poel in Philipsen, a je fotografija, ki so jo na družbenih omrežjih portali opisali kot znak športnega duha, naletela na precej mešane odzive. Mnogi so prepričani, da bi moral eden od kolesarjev Alpecina za dogodek odgovarjati, nekateri predlagajo celo diskvalifikacijo.

Van der Poel in Philipsen sta Degenkolba tolažila v cilju. Foto: Reuters

Mathieu van der Poel, ki je letos zmagal že na dveh kolesarskih spomenikih – na dirki Milano-Sanremo in Pariz-Roubaix, na Dirki po Flandriji, kjer se je zmage veselil Tadej Pogačar, pa je bil drugi –, je v zvezi s padcem Degenkolba dejal, da je bilo na trasi hektično in da se točnega dogajanja ne spominja, se pa, če bi se izkazalo, da je on kriv za nesrečo, za dogodek opravičuje. "Šlo je za situacijo na dirki. Vesel sem, da sem se ji sam lahko izognil," je van der Poel dejal na novinarski konferenci po dirki.

Tudi Philipsen se je po dirki opravičil in dodal: "Mislim, da ne smemo reči, da sva karkoli storila narobe. Bil je le tak trenutek."

