Van der Poel z nekaj sreče do velike zmage!

Mathieu van der Poel je imel danes tudi nekaj sreče, izognil se je vsem padcem, pa tudi okvare so se ga tokrat ognile. Kar pa ne velja za njegovega največjega tekmeca, Wouta van Aerta, ki je moral v ključnem trenutku, 15 kilometrov pred ciljem menjati zadnje kolo zaradi predrte pnevmatike.

"Občutek je neverjeten. Odlično smo odpeljali kot ekipa, bolje ne bi mogli. Imel sem enega najboljših dni na kolesu, počutil sem se zelo močnega, že zgodaj sem poskušal z nekaj napadi, a se je bilo izjemno težko otresti konkurentov. Ko je padel Degenkolb sem moral zaprti razliko do Wouta, nato je imel on težave s predrto pnevmatiko. Škoda, drugače bi se spopadla v sprintu, ampak na takšni dirki moraš imeti tudi nekaj sreče. Mislim, da sem odpeljal najboljšo klasiko v sezoni, uresničile so se mi sanje," je po dirki povedal Van der Poel. Osvojil je svoj tretji spomenik v karieri.

Letos je 28-letnik iz Kapellena že zmagal na preizkušnji Milano-San Remo, pred tem pa je bil dvakrat najboljši še na dirki po Flandriji (2020, 2022). Na slednji ga je letos ugnal le slovenski as Tadej Pogačar.

Wouta van Aerta (desno) je sreča zapustila 15 kilometrov pred koncem slovite dirke. Foto: A.S.O./Pauline Ballet

Van der Poel je postal četrti kolesar, ki je v istem letu dobil Milano-San Remo in Pariz-Roubaix. Nazadnje je to leta 2015 uspelo Nemcu Johnu Degenkolbu (Team DSM). Ta je bil tudi na letošnjem Pariz-Roubaixu v sijajnem položaju, a je po zapletu s Philipsenom in van der Poelom 16 km pred ciljem padel. Po dirki se je pritoževal nad potezo Alpecinovega dvojca.

The drama 😱 A crash for John Degenkolb. Mathieu van der Poel and Wout van Aert breakaway. Then a flat tyre for WVA. All in the space of two minutes! #ParisRoubaix pic.twitter.com/BPkwC3qwk0

Padcev ni manjkalo, v enem zgodnejših na dirki jo je skupil tudi slovaški zvezdnik, trikratni svetovni prvak Peter Sagan (TotalEnergies). 33-letnik je po padcu kakšnih 150 kilometrov pred ciljem odstopil, prepeljali so ga v bolnišnico v Cambraiju zaradi suma na pretres možganov, utrpel pa je tudi ureznino na obrazu.

Peter Sagan's farewell tour isn't going to plan 💔 The legendary Slovak crashes out of #ParisRoubaix 🥺 pic.twitter.com/bFCkYZi3KT

Edini Slovenec na dirki Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zamudil napad Van Aerta dobrih 100 km pred ciljem, kasneje pa se mu s preostalimi člani glavnine ni uspelo preseliti med vodilno skupino kolesarjev.

Četrti kolesarski spomenik sezone bo na vrsti 23. aprila, ko se bodo kolesarji merili na dirki Liege-Bastogne-Liege. Na njej bo nastopil tudi Pogačar in tam lovil drugo zmago po letu 2021.

Odlična novica za slovensko kolesqarstvo pa je prišla z mladinske dirke Pariz - Roubaix. Na 111,1 kilometra dolgi preizkušnje od Lecellesa do Roubaixa je namreč zablestel sin nekdanjega slovenskega šampiona Tadeja Valjavca. Mladi Erazem Valjavec je namreč zasedel odlično šesto mesto. Zmagal je Francoz Matys Grisel (AG2R Citroën U19 Team) pred moštvenim kolegom, Avstralcem Oscarjem Chamberlainom, ter Dancem Theodorjem Stromom (reprezentanca Danske).

Uspeh slovenske reprezentance sta dopolnila še Jakob Omrzel in Nejc Peterlin s 16. in 18. mestom.

Pariz - Roubaix, potek dirke:

Cilj: Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) je zmagovalec 120. Dirke Pariz - Roubaix! V sprintu za drugo mesto je Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) premagal današnjega osmoljenca Wouta van Aerta (Jumbo-Visma).

1 km do cilja - Van der Poel je že na velodromu v Roubaixu!

4 km do cilja - MVDP je prednost povišal na 37 sekund, Van Aert je še enkrtat pospešil, tokrat mu je lahko sledil le Philipsen.

7 km do cilja - V lov za Van der Poelom se je pognal Van Aert, a mora nadoknaditi 27 sekund razlike. Belgijca se držita še Jasper Philipsen in Mads Pedersen.

10 km do cilja - Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) vozi 24 sekund pred zasledovalci.

15 km do cilja - Van Aerta je ujel Van der Poel, nato pa je Belgijec popustil zaradi predrte pnevmatike!

16 km do cilja - Degenkolb je padel, Van Aert pa napadel!

17 km do cilja - Kolesarji so na tlakovanem sektorju številka 4, Carrefour de l'Arbre ima pet zvezdic.

20 km do cilja - Vodilna sedmerica zdaj vozi že 1:50 pred skupino z Laportom.

35 km do cilja – Vodilna sedmerica ima zdaj 1:39 prednosti pred Laportom, Van Hooydonckom in Florianom Vermeerschem, tej trojici sta se priključila še Gianni Vermeersch in Sjoerd Bax. Nekje med obema skupinama sta še Max Waldsheid in Laurenz Rex. Glavnina zaostaja že več kot tri minute za čelom dirke.

45 km do cilja – Na čelu dirke je ostala le še elitna sedmerica Van Aert, van der Poel, Küng, Philipsen, Ganna, Pedersen in Degenkolb. Van der Pole je z nenehnimi napadi že močno razredčil konkurenco.

51 km do cilja - Mathieu van der Poel je sprožil silovit napad in povzročil nekaj težav tekmecem v zdaj zelo razpotegnjeni vodilni skupini. Že pred tem sta stik z vodilnimi izgubila Gianni Vermeersch in Sjoerd Bax.

Tudi prihodnost je svetla

Odlična novica pa prihaja z mladinske dirke Pariz – Roubaix, 111,1 kilometra dolge preizkušnje od Lecellesa do Roubaixa, na kateri je zablestel sin nekdanjega slovenskega šampiona Tadeja Valjavca. Mladi Erazem Valjavec je namreč zasedel odlično šesto mesto. Zmagal je Francoz Matys Grisel (AG2R Citroën U19 Team) pred moštvenim kolegom, Avstralcem Oscarjem Chamberlainom, ter Dancem Theodorjem Stromom (reprezentanca Danske). Uspeh slovenske reprezentance sta dopolnila še Jakob Omrzel in Nejc Peterlin s 16. in 18. mestom.

60 km do cilja - Na čelu dirke je ostalo enajst kolesarjev, Koch in Hollmann zdaj vozita z Laportom, Van Hooydonckom in Vermeerschem. Kolesarji so zagrizli v tlakovani sektor številka 13.

68 km do cilja – V lov za vodilnimi so se podali še Cristophe Laporte, Nathan van Hooydonck (Jumbo-Visma) in Florian Vermeersch (Lotto Dstny). Van Hooydonck je napadel že nekaj kilometrov pred tem in sam vztrajal kakšnih 20 sekund pred glavnino. V vodilni skupini imata Koch in Hollmann nekaj težav slediti tempu favoritov.

73 km do cilja - Vodilna trinajsterica je zdaj 1:50 pred glavnino, na čelu te pa so Van Aertovi kolegi iz Jumbo-Visme.

77 km do cilja - Glavnina je ujela Laporta, skupina favoritov ima dobro minuto in pol prednosti.

90 km do cilja - V ospredju se je izoblikovala močna skupina trinajstih kolesarjev, med njimi so tudi veliki favoriti za zmago, Wout van Aert (Jumbo-Visma), Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) in Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Laorte je imel okvaro in zdaj vozi 40 sekund za vodilno skupino.

94 km do cilja - Derek Gee je imel mehansko okvaro, zlomilo se mu je sprednje kolo, v glavnini je prišlo do množičnega padca, na tleh sta pristala tudi Jhonathan Milan (Bahrain Victorious) in Kasper Asgreen (Soudal - QuickStep).

95 km do cilja - Kolesarji so prišli do najbolj zloglasnega tlakovanega odseka na dirki, Trouee d'Arenberg, katerega težavnost je označena z maksimalnimi petimi zvezdicami.

98 km do cilja – Iz glavnine se je izstrelila šesterica Christophe Laporte in Wout van Aert (Jumob-Visma), John Degenkolb (Team DSM), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Stefan Küng (Groupama-FDJ) in Madis Mikhels (Intermarché-Wanty Gobert).

Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) sta zamudila skok.

103 km do cilja – Na čelu glavnine je že Wout van Aert (Jumbo-Visma), glavnina je tudi že ujela peterico, ki je poskušala loviti vodilno skupino, prednost te pa je padla pod minuto.

105 km do cilja – Padel je še Izraelec Itmar Einhorn (Istarel – Premier Tech)

107 km do cilja - Glavnini so ušli še Avstralca Miles Scotson (Groupama FDJ) in Luke Durbridge (Jayco AlUla), pa Francoz Anthony Turgis (TotalEnergies), Belgijec Jens Reynders (Isael – Premier Tech) in Estonec Madis Mihkelis (Intermarche – Circus - Wanty). Vozijo 1:27 za vodilno četverico in 40 sekund pred glavnino. To pa je že ujela skupina z Van Aertom.

110 km do cilja - Tudi Wout van Aert (Jumbo-Visma), eden glavnih favoritov za današnjo zmago, je moral menjati kolo. Zdaj lovi glavnino, za katero je zaostal dobrih 40 sekund.

116 km do cilja – Kolesarji so na 21. tlakovanem odseku (ti se na dirki Pariz – Roubaix odštevajo, kar pomeni, da jih je še 20 pred njimi), glavnina vozi 1:57 za četverico ubežnikov.

128 km do cilja - Sagan je po padcu odstopil. Glavnina ima minuto 35 sekund prednosti.



135 km do cilja - Peti odsek tlakovcev še blaten. V živo mejo ob ozki cesti je zgrmel Ceriel Desal. "Preživeli" so 11,5 km tlakovcev od skupno 55 kilometrov. Stefan Küng in Miles Scotson sta zamenjala kolo.

142 km do cilja - Še drugič je padel Rajović, nato še Campbell Stewart. Tehnične težave za Nilsa Politta. Glavnino vleče Mathieu van der Poel. Za štiri ubežniki še naprej zaostaja minuto in 25 sekund. So v petem odseku tlakovcev.

151 km do cilja - Na drugem odseku tlakovcev padec petih kolesarjev, med njimi je tudi Peter Sagan, ki je padel prvi prek krmila (dva kolesarja pa čez njega). Padec na čelu glavnine pa tudi v ostrem zavoju na asfaltnem odseku.

160 km do cilja - Začel se je prvi od 29 odsekov tlakovcev. Glavnina je ujela Eekhoffa. Številni kolesarji pospešujejo tudi na tlakovcih, kjer se lahko padec zgodi kadarkoli.



162 km do cilja - Štirje ubežniki so že 45 sekund pred Eekhoffom in minuto 25 sekund pred glavnino, v kateri je padel Magnus Sheffield.



170 km do cilja - Na 84. kilometru so pobegnili Jonas Koch, Derek Gee, Bax Sjoerd in Juri Hollmann, 10 sekund za njimi je Nils Eekhoff. Glavnina zaostaja 22 sekund.



185 km do cilja - Začetek dirke je bil zelo hiter: povprečna hitrost prvih 70 km namreč 50,4 km/h. Na 69. kilometru se je v gneči zapletel in padel Mohoričev ekipni kolega Dušan Rajović in mora zdaj ujeti glavnino.



Kolesarji so štartali ob 11.25, ciljno črto pa bodo po pričakovanjih organizatorjev prečkali okoli 17.30. "Mislim, da sem pripravljen. Ekipo imamo dobro. Bomo videli, kako se bo dirka razpletala," je pred štartom povedal Matej Mohorić, ki ima enako kolo kot na drugih dirkah, le nekoliko širše gume in drugačen pritisk zraka v njih. "Nisem na isti ravni kot Mathieu in Wout. Najbolj pomembno bo, dasi na pravem položaju, ko se začne vsak odsek s tlakovci." V prvih 50 kilometrih brez resnejših poskusov pobega.