Vingegaard z etapno zmago potrdil skupno zmago na Baskiji

Zmagovalec zadnje, zahtevne 137,8 kilometrov dolge 6. etape Dirke po Baskiji s sedmimi kategoriziranimi vzponi je Jonas Vingegaard. Danes je z novo etapno zmago potrdil skupno zmago na dirki in dobro pripravljenost v sezoni, ko bo branil zmago na Dirki po Franciji.

Vsebovala je sedem kategoriziranih vzponov, od tega so bili trije prve kategorije. Vingegaard v njej ni le branil vodstva po petih etapah, ampak je uspešno izvedel načrtovan napad. Na predzadnjem vzponu, 27 kilometrov pred ciljem je napadel tekmece, nekaj takega se je tudi pričakovalo, saj je Jumbo-Visma pred tem v glavni beg poslala kar dva svoja kolesarja, in sicer Steven Kruijswijka in Attilo Walterja.

Slednji je prvi počakal na Vingegaarda in mu nekaj časa pomagal, nato je isto storil še Kruijswijk, a Danec je premočan, da bi dlje časa ob sebi potreboval moštvenega kolega, odpeljal se je naprej, se najprej znebil najbližjega zasledovalca v skupnem seštevku, Španca Mikela Lande, nato prehitel še najvztrajnejšega izmed 12 ubežnikov, Kolumbijca Estebana Chaveza, in do cilja kolesaril sam.

Imel je že minuto in pol prednosti, v zadnjih kilometrih pa je malo zmanjšal ritem, ciljno črto je prečkal 47 sekund pred Britancem Jamesom Knoxom, ki je v skupini zasledovalcev napadel tekmece in si priboril nekaj prednosti pred njimi. Sprint za tretje mesto je dobil Španec Ion Izagirre, ki si je s tem zagotovil tudi tretje mesto v skupnem seštevku, za zmagovalcem je zaostal minuto in 29 sekund, za drugouvrščenim Lando pa 17.

Foto: Guliverimage

Edini slovenski predstavnik Domen Novak je tokrat zaostal točno 11 minut, zasedel je 65. mesto.