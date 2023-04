Neobičajen zaplet na Dirki po Baskiji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na 3. etapi Dirke po Baskiji, na kateri je lanski zmagovalec Dirke po Franciji Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) dosegel etapno zmago in prevzel skupno vodstvo, se je v zadnjih metrih zgodil neobičajen zaplet, ki se ne bi smel.

Kaj se je dogajalo v zadnjih metrih 3. etape Dirke po Baskiji:

💥Así fue el incidente entre 🇨🇴Sergio Higuita, 🇪🇸Juan Pedro López y 🇪🇨Richard Carapaz en la empinada subida de Villabona que definía la Etapa 3 de la Itzulia Basque Country 2023 🇪🇸 #Itzulia #Itzulia2023 #Noticiclismo #Ciclismo pic.twitter.com/TGw93QVTro — NotiCiclismo ➡ 🇪🇸 #Itzulia2023 (@Noticiclismo1) April 5, 2023

Ko so kolesarji grizli v kratek, a izredno strm zaključni klanec, kjer je del trase dosegel kar 26-odstotni naklon, se je kolumbijski kolesar Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), ki je začel prehitevati po skrajno desni strani, tik ob zaščitni ograji, zaletel v kolo, ki je bilo naslonjeno ob ograjo, zraven pa je stal eden od mehanikov nevtralnega servisa Shimano.

Higuita je ob stiku s kolesom ob ograji na hitro zavil na levo in zadel Ekvadorca, olimpijskega prvaka Richarda Carapaza, ki je zaradi naklona moral celo sestopiti s kolesa.

Jonas Vingegaard je bil v tistem trenutku že v ospredju in brez težav pripeljal do cilja ter prevzel skupno vodstvo na dirki. Pred Špancema Mikelom Lando in Enricom Masom je imel dve sekundi prednosti, zaradi bonifikacije pa je njegova prednost v skupnem seštevku nekoliko večja. Pred Lando ima pet sekund prednosti, tretji, Francoz David Gaudu, pa zaostaja 16 sekund.

To je bila 17. zmaga v karieri Jonasa Vingegaarda in peta letos. Znova je dokazal, da so strmi tereni njegova močna točka.

"Vsak klanec je bil danes zahteven, brez pomoči moštvenih kolegov mi ne bi uspelo. Ponosen sem, da sem prevzel vodstvo na eni od svojih najljubših dirk, poskušal ga bom zadržati. Tudi če ga ne bom, pa obljubim, da se bom boril po svojih najboljših močeh, tudi za svoje pomočnike," je po zmagi dejal Vingegaard.

Na Dirki po Baskiji, na kateri je že dvakrat zmagal Primož Roglič (2018, 2021), je samo en Slovenec, in sicer Domen Novak, ki v ekipi UAE opravlja vlogo pomočnika in ni bil v ospredju.

Preberite še: