Junak zadnjega Toura z etapno zmago v vodstvo

Na cilju zahtevne etape, ki se je zaključila s kratkim in strmim vzponom, je imel kolesar ekipe Jumbo-Visma dve sekundi prednosti pred Špancema Mikelom Lando in Enricom Masom, zaradi bonifikacije pa je njegova prednost v skupnem seštevku nekoliko večja. Pred Lando ima pet sekund prednosti, tretji, Francoz David Gaudu pa zaostaja 16 sekund.

Etapa, dolga 162,8 kilometra, je imela šest kategoriziranih vzponov tretje kategorije, ki pa niso imeli bistvenega pomena na končni razplet. Na zadnjem je sicer napadel Kolumbijec Esteban Chavez, v begu sta se mu pridružila še Belgijec Laurens Huys in Nizozemec Bauke Mollema.

A takrat se je za kolesarje šele začelo trpljenje, saj so morali v zadnjih 20 kilometrih premagati še štiri kratke, a strme vzpone. Na njih je bilo potem, ko je večja skupina ujela Chaveza, veliko napadov, a nobenega uspešnega, tako da je odločil zaključni, najstrmejši vzpon. Ta je bil tako strm, da ga nekateri v ospredju niti niso mogli zvoziti. V gneči je prišlo do prerivanja in oviranja, največji žrtvi tega sta bila Kolumbijec Sergio Higuita in olimpijski prvak, Ekvadorec Richard Carapaz.

A Vingeggard se je vsem težavam izognil in dokazal, da mu strmi vzponi ustrezajo ter premagal konkurenco. To je bila njegova 17. zmaga v karieri in peta letos.

"Brez pomoči ekipe mi ne bi uspelo"

"Vsak klanec je bil danes zahteven, brez pomoči moštvenih kolegov mi ne bi uspelo. Ponosen sem, da sem prevzel vodstvo na eni od mojih najljubših dirk, poskušal ga bom zadržati. Tudi če ga ne bom, pa obljubim, da se bom boril po svojih najboljših močeh, tudi za moje pomočnike," je po zmagi dejal Vingegaard.

Edini slovenski predstavnik Domen Novak (UAE Emirates) je tokrat zaostal 35 minut in 28 sekund, zasedel je 133. mesto.