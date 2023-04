Začetek Baskije v znamenju Ineosa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) je zmagovalec prve etape 62. dirke po Baskiji. Na trasi od Vitorie Gasteiza do Labastide je po 165,4 kilometra ugnal Maura Schmida (Soudal-Quick Step) in Jona Aberasturija (Trek-Segafredo).

Za 24-letnega Britanca Ethana Hayterja je bila to 17. zmaga v karieri, od tega četrta na preizkušnjah svetovne serije. Zanj je bilo to prvo slavje po lanskem avgustu, ko je dobil skupni seštevek dirke po Poljski. Za britansko ekipo Ineos Grenadiers oziroma nekdanji Sky je bila to od vstopa v svetovno serijo leta 2010 že 450. zmaga.

V prvi etapi je glavnina ves čas nadzorovala tri domače ubežnike, ki pa si nikoli niso privozili varne razlike. Glavnina jih je ujela dobrih 30 kilometrov pred ciljem, nato pa se je razvnel boj za bonifikacijske sekunde na enem od vmesnih šprintov ter etapno zmago.

Lanski zmagovalec Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) iz Kolumbije je na zadnjem vmesnem cilju pridobil tri sekunde, britansko moštvo pa je nato po zaslugi domačina Omarja Fraileja v samem zaključku opravilo še najboljše delo in Hayterju omogočilo lahek zaključek.

Prvi favorti dirke Vingegaard

Jonas Vingegaard Foto: Guliver Image Prvi favorit preizkušnje in lanski zmagovalec dirke po Franciji, Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je pridobil dve bonifikacijski sekundi in je v skupnem seštevku peti z osmimi sekundami zaostanka za Hayterjem. Sekundo manj na četrtem mestu zaostaja Martinez. Schmid je drugi s štirimi, Aberasturi pa tretji s šestimi sekundami zaostanka.

V torek bo na sporedu zahtevnejša etapa od Viane do Leitze (193,8 km) s petimi vzponi. Zadnjega na Arkiskil bodo prečkali vsega nekaj kilometrov pred ciljem.

Od Slovencev letos dirka le Novak

Dirka bo na sporedu do sobote, Slovenija pa ima po Baskiji po zaslugi Primoža Rogliča dve skupni zmagi v letih 2018 in 2021. Letos z nalogami pomočnika tam nastopa le Domen Novak v dresu UAE Team Emirates. V prvi etapi je bil 151. z zaostankom 6:18 minute, ciljno črto pa prečkal skupaj s kolumbijskim zvezdnikom Eganom Bernalom (Ineos Grenadiers).