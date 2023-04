V nedeljo je čas za tretji kolesarski spomenik sezone in to kar kraljico klasik, zloglasno Dirko Pariz–Roubaix, ki slovi po številnih brutalnih tlakovanih odsekih. Če so na Dirki po Flandriji za velike favorite veljali trije kralji na čelu z našim asom Tadejem Pogačarjem, ob njem pa še Belgijcem Woutom van Aertom ter Nizozemcem Mathieuom van der Poelom, bosta v nedeljo dirkala le zadnja. Slovenski adut na severnem peklu bo Matej Mohorič.

Mathieu van der Poel in Wout van Aert na Dirko Pariz–Roubaix prihajata še dodatno motivirana po porazu na nedavni Dirki po Flandriji, ki jo je osvojil izjemni Tadej Pogačar. "Hitro sem se sprijaznil s Flandrijo. Tam sta mi ušla kolesarja, ki sta bila preprosto močnejša, in v tem ni nobene sramote," se je po preizkusu trase v Roubaixu prejšnje nedelje spomnil van Aert. Belgijec se na Flandriji nekoliko presenetljivo ni vmešal v boj za zmago. Pogačar in van der Poel sta bila zanj premočna, saj je na koncu zasedel šele četrto mesto. "A verjamem, da sem še vedno v najboljši formi," je dodal, vseeno pa priznal, da se zadnje dni na kolesu ni počutil najbolje. "Lahko bi bilo boljše. Malce trpim zaradi bolečin v kolenu in rebrih po tistem padcu na Flandriji. Očitno je bil hujši, kot sem sprva mislil."

Lanski prvak tokrat pomočnik?

Wout van Aert spet sodi med favorite. Foto: Guliverimage Van Aert bo imel na Dirki Pariz–Roubaix ob sebi spet močnega nizozemskega pomočnika Dylana van Baarleja, ki je Flandrijo izpustil. Van Baarle je tokrat v zanimivem položaju, je namreč branilec lanske zmage na kraljici klasik, a jo je osvojil še kot član moštva Ineos Grenadiers. Letos bo v dresu Jumbo-Visme le številka dve. Pri Ineosu pa stavijo na Italijana Filippa Ganno, ki upa, da se bo lahko spustil v odkrit spopad z van der Poelom in van Aertom. "Sanjam o tem, da imam v rokah znamenito kocko, vem pa, da ne bo enostavno. Boj bo hud, ampak sem pripravljen. Seveda ničesar ne moremo napovedovati, dirka je popolnoma nepredvidljiva, vem pa, da bi mi zmaga spremenila življenje in mi dala mesto v zgodovini športa," pravi 26-letni italijanski as, dvakratni svetovni prvak v vožnji na čas in letos drugi na klasiki Milano–Sanremo.

😈 👀 Let’s take a look at the small things that made #ParisRoubaix the legendary monument it is today ! pic.twitter.com/C365352Ves — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 6, 2023

"200-kilometrska dirka je boljša priprava od vsakega treninga"

Prvi spomenik sezone v Italiji pa je dobil Mathieu van der Poel, ki je moral prejšnji konec tedna priznati premoč Tadeju Pogačarju v Flandriji. V sredo je za ogrevanje nastopil na belgijski dirki Scheldeprijs, kjer je moštvenemu kolegu pri Alpecin-Deceunincku Jasperju Philipsenu pomagal do zmage. "Nastop na tej dirki je bila odlična odločitev, saj je 200-kilometrska dirka boljša priprava od vsakega treninga. Premor med Flandrijo in Roubaixom se mi je vedno zdel težaven, zdaj pa sem stoodstotno pripravljen na Pariz–Roubaix," je povedal van der Poel, ki bo v nedeljo lahko računal na Philipsenovo protiuslugo.

Mathieu van der Poel (levo) je leta 2021 v Roubaixu zasedel tretje mesto, zaostal je za zmagovalcem Sonnyjem Colbrellijem (drugi z leve) in Belgijcem Florianom Vermeerschem (desno). Foto: Guliverimage

Matej Mohorič dvakrat padel

Edini slovenski predstavnik na 256,6 kilometra dolgi dirki, ki jo bo popestrilo 29 tlakovanih odsekov na že tako ozkih in spolzkih kmečkih cestah med polji severne Francije, pa bo Matej Mohorič. V Monaku živeči Podbličan je spomladanske klasike ob Dirki po Franciji in jesenskem svetovnem prvenstvu izpostavil kot osrednji poudarek svoje sezone. Po tem, ko je na Kuurne–Bruselj–Kuurne februarski tekmovalni program končal s tretjim mestom in marca na Strade Bianche s šestim, Milano–Sanremo z osmim ter E3 Saxo Classic s sedmim mestom lepo stopnjeval formo, se mu je na zadnjih dveh belgijskih klasikah nekoliko zalomilo.

"Da, Sonnyja bomo imeli vsi kolesarji naše ekipe še posebej v mislih na tisti dan," pravi Mohorič. Foto: Guliverimage

Na dirki Gent–Wevelgem se je boril za zmago, pa nato padel v krožišču ob koncu dirke in se moral sprijazniti s 43. mestom, na Dirki po Flandriji v nedeljo pa je padel celo dvakrat in po drugem padcu, ki mu je odnesel vsakršno upanje na dober izid, odstopil. Popotnica za Roubaix pri Mohoriču ni najboljša, zato pa bo bržčas motivacija toliko večja. Za ekipo Bahrain Victorious bo dirka Pariz–Roubaix tudi zelo čustvena. Vsi tekmovalci te ekipe bodo imeli v mislih nekdanjega kolega Sonnyja Colbrellija, ki je znamenito granitno kocko, ki jo prejme zmagovalec naporne preizkušnje, v zrak ponosno dvignil leta 2021. Italijan se je lani upokojil zaradi težav s srcem.

Za Sonnyja Colbrellija

Zmagovalcu pripadajo večna slava, granitna kocka ter ploščica z imenom in priimkom v skupnih prhah starega velodroma v Roubaixu. Foto: Guliverimage "Da, Sonnyja bomo imeli vsi kolesarji naše ekipe še posebej v mislih na tisti dan. Žalostna zgodba, kar se mu je zgodilo po tisti sezoni, je pa res tudi, da je kariero končal na vrhuncu in bo za vedno ostal zmagovalec dirke Pariz–Roubaix. Tudi zanj bi si še posebej želel zmagati na tej dirki in mu v znak spoštovanja posvetiti to zmago. On je bil vedno odločen, nikoli se ni predal in tisti dan je bilo vreme obupno, pa je vedno zaupal, da lahko zmaga. In to je bil sploh njegov prvi nastop na tej dirki, čeprav je bil že dolgo profesionalec, kar je sploh nekaj neverjetnega. Upam, da mi letos uspe osvojiti kocko v Roubaixu. Če ne letos, pa vsaj enkrat do konca kariere," nam je že pred Sanremom povedal 28-letni Mohorič.

"Dirka Pariz–Roubaix je glavni cilj pomladi, je dirka, ki si jo najbolj želim dobiti. Krog favoritov je nekoliko ožji, gre bolj na moč. V finale pridejo le tisti, ki so najbolje fizično pripravljeni. Upam, da bom med njimi, a se bo to pokazalo med dirko," je o severnem peklu povedal Mohorič. Lani je bil na preizkušnji v zelo dobrem položaju, a ob koncu ni mogel slediti kasnejšemu zmagovalcu van Baarleju. S petim mestom je vendarle poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev na tej slavni dirki.

Jumbo-Visma z inovacijo nad zloglasne kocke

Kolesarje v nedeljo čaka dobrih 256 kilometrov trpljenja z 29 tlakovanimi odseki. Najtežji med temi bodo Trouee d'Arenberg (na 161. kilometru dirke), pa Mons-en-Pevele (208.) in Carrefour de l'Arbe (239.), ki so označeni s petimi zvezdicami. Skupno bodo po kockah tekmovalci prevozili 54,5 kilometra. Moštvo Jumbo-Visma je v Francijo prišlo s tehnično inovacijo, avtomatskim sistemom za spreminjaje pritiska v pnevmatikah. Gre za poseben ventil, ki ga lahko kolesarji daljinsko regulirajo kar med dirko, za tlakovane odseke znižajo pritisk in ga na običajni asfaltni podlagi spet dvignejo. Van Aert se še ni izrekel, ali bo tudi on uporabljal to "orožje", na ogledu trase je bil eden redkih članov Jumbo-Visme, ki sistema KAPS (Kinetic Air Pressure System) podjetja Gravaa ni imel nameščenega na svojem kolesu.

⭐ #ParisRoubaix 2023 official sector rating ⭐



😈 Here is the route of #ParisRoubaix 2023, with each of the 29 cobbled sectors and their rating.



😈 Voici le parcours de #ParisRoubaix 2023, avec les notes de chacun des 29 secteurs pavés du parcours. pic.twitter.com/JxuxdxiKMy — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 4, 2023

Sicer pa so za granitne kocke prireditelji spektakla dobro poskrbeli, zaraščene dele trase so očistili kar s pomočjo čred koz, prostovoljci so obnovili huje poškodovane dele, a kot vselej pazili, da cestišča niso preveč zgladili. Vremenska napoved je ugodna, v nedeljo naj bi bile ceste tam suhe, na četrtkovem ogledu pa je bilo mokro.

Tekmovalci bodo v nedeljo na 257-kilometrsko pot Compiegna (65 km severno od Pariza) do Roubaixa krenili ob 11.25, ciljno črto pa po pričakovanjih organizatorjev prečkali okoli 17.30. Že v soboto se bodo na tretji izvedbi ženske dirke Pariz - Roubaix na dobrih 145 kilometrov dolgi trasi pomerile kolesarke, slovenske barve pa bo branila Eugenija Bujak (UAE Team ADQ).

Zmagovalcu pripadajo večna slava, granitna kocka ter ploščica z imenom in priimkom v skupnih prhah starega velodroma v Roubaixu.

Preberite še: