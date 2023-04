Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar (UAE Emirates) je potrdil, da bo v nedeljo nastopil na enodnevni dirki Amstel Gold Race na Nizozemskem, naslednjo sredo ga čaka Valonska puščica in nato še en spomenik Liege-Bastogne-Liege, medtem ko bo njegov lanski tekmec s Toura Jonas Vingegagard (Jumbo-Visma) ubral drugačno pot.

Lanski zmagovalec Dirke po Franciji Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) si bo vse do junija vzel tekmovalni premor, ki ga bo posvetil družini in višinskim pripravam. Njegova naslednja preizkušnja bo šele junijska osemdnevna dirka Kriterij po Dofineji (od 4. do 11. junija). Danec je letos vknjižil 17 tekmovalnih dni, kar je en dan več kot Tadej Pogačar, ki ima za seboj več enodnevnih dirk.

Natrpan koledar za Pogačarja

Te si bodo na gosto sledile tudi v prihodnjih dneh. Pogačar bo najprej v nedeljo (16. 4.) nastopil na enodnevni dirki Amstel Gold Race, naslednjo sredo ga čaka Valonska puščica (19. 4.) in nato v nedeljo (23. 4.) še četrti kolesarski spomenik sezone Liege-Bastogne-Liege, kjer se bo prvič v tem letu srečal s svetovnim prvakom Remcom Evenepoelom. Ta bo branil zmago na lanskem Liegeu, ki ga je Pogačar zaradi smrti v družini izpustil.

Pogačar in Vingegaard sta se letos pomerila zgolj na eni dirki, in sicer na dirki Pariz-Nica, na kateri je Slovenec s trojčkom etapnih zmag suvereno zmagal. Foto: A.S.O./Aurélien Vialatte

Pogačar bo v nedeljo lovil 11. zmago v tej sezoni, Vingegaard jih ima na svojem računu za sezono 2023 trenutno devet. Lanska tekmeca s Toura sta se letos merila le na eni dirki, in sicer na dirki Pariz-Nica, na kateri je Pogačar s tremi etapnimi zmagami pometel s konkurenco. Vingegaard je v skupni razvrstitvi zasedel tretje mesto, med zmagovalca Pogačarja in Vingegaarda se je vmešal Francoz David Gaudu (Groupama - FDJ).

Pogačar ne skriva, da si želi proslavljati tudi na naslednjih treh dirkah. "Spomladanski del sezone je bil za nas zelo uspešen, a v Ardene prihajamo lačni novih rezultatov, vključno z dirko Amstel," napoveduje Pogačar. To bo šele njegov drugi nastop na dirki Amstel Gold Race, ki je v prvem poskusu, leta 2019, ko je bil novinec v profesionalni kolesarski karavani, ni končal.

Vingegaard skoraj dva meseca brez dirk

Bolj umirjeno pot do francoskega Toura bo ubral lanski zmagovalec Vingegaard, ki do začetka junija, ko bo nastopil na osemdnevni dirki Kriterij po Dofineji, ne bo več tekmoval, ampak si bo vzel čas za družino in višinske priprave. Lani je nastopil tako na Valonski puščici kot dirki Liege-Bastogne-Liege, a nobene od teh ni končal.

"To je precej razumen program," je odločitev Vingegaarda oz. ekipe Jumbo-Visma v pogovoru za Ekstra Bladet komentiral nekdanji profesionalni kolesar Michael Rasmussen. "To je formula, ki v njegovem primeru deluje."

Za Pogačarjem je izjemno uspešen spomladanski del sezone. Zmagal je tudi na Dirki po Flandriji. Foto: Guliver Image

Rasmussen: Pogačar z nastopi na enodnevnih dirkah veliko tvega

"Veliko dni brez dirk je zanj prava odločitev. Na dirkah obstaja precej večje tveganje, da gre karkoli narobe, še posebej na enodnevnih dirkah, ki so precej hektične. Pogačar z nastopi na enodnevnih dirkah veliko tvega," meni Rasmussen, ki je dejal, da je Pogačar v primerjavi z Vingegaardom še vedno v psihološki prednosti, saj je to, kar mu je uspelo na Dirki po Flandriji, "nekaj izjemnega".

Slovenski šampion bo imel po Liegeu bolj prazen tekmovalni koledar, saj je za zdaj edina dirka, ki naj bi se je udeležil pred Tourom, petdnevna dirka Po Sloveniji (od 14. do 18. junija), a tudi tukaj so karte še odprte, saj svoje udeležbe še ni potrdil. Kot je včeraj na novinarski konferenci povedal direktor dirke Po Sloveniji Bogdan Fink, bo Pogačar svojo odločitev najverjetneje sporočil v začetku maja.

