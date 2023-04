Brutalni Roubaix: klubski zdravnik mu je zalepil obraz

"Glede na okoliščine sem še kar v redu," je povedal 30-letni nizozemski Rogličev klubski tovariš Dylan van Baarle. "Sem pa precej potolčen, opraskan in utrujen," je še poročal lanski zmagovalec dirke Pariz–Roubaix, ki pa je letos dirko končal na zloglasnem tlakovanem odseku v Arenberškem gozdu.

"Stari, naprej ne bo šlo več"

"Bil sem deseti ali enajsti, ko smo prišli v Arenberški gozd, nato pa je Fredu Wrightu (Bahrain Victorious) pred menoj spustila sprednja guma in je padel. Upal sem, da mi bo uspelo ostati na kolesu, a on je padel levo, njegovo kolo je šlo desno in se mu nisem mogel izogniti. Takoj po padcu sem se zavedel, da me boli celo telo in da hudo krvavim iz obraza. Klubskemu mehaniku sem dejal: 'Stari, naprej ne bo šlo več.' Nato so me hitro naložili v reševalno vozilo in me odpeljali v bolnišnico v Franciji," se je spominjal nedelje.

"In tako mi je klubski zdravnik zalepil obraz"

Odpeljali so ga v bolnišnico v Valenciannesu, kjer je dve uri in pol čakal na obravnavo, s seboj pa ni imel telefona in ni imel niti nobene druge možnosti, da bi se javil domačim. V francoski bolnišnici so mu hoteli zašiti nekaj ran na obrazu, a jih je prehitel klubski zdravnik Jumbo - Visme, ki je prišel v bolnišnico in prevzel nadzor nad obravnavo Van Baarleja. "Zdravniki v bolnišnici so želeli šivati, on pa je dejal, da rane lahko kar zalepi. In tako mi je klubski zdravnik zalepil obraz," je še opisoval Van Baarle.

Začelo se je z zmago, nato pa ...

Lani je prestižni spomenik Pariz–Roubaix dobil še kot član moštva Ineos Grenadiers, letos je tam prvič nastopil kot kolesar Jumbo - Visme. V četrtek bo doma na Nizozemskem opravil še en zdravniški pregled, predvsem pa zdaj počiva in čaka na zeleno luč zdravnikov za nadaljevanje treninga. V tej sezoni Van Baarle nima sreče, potem ko je 25. februarja letos sezono odprl z zmago na dirki Omloop Het Nieuwsblad, je bil še 35. na preizkušnji Kuurne–Bruselj–Kuurne, nato pa se je zanj začela manjša kalvarija.

Odstopil je v šesti etapi Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, nato padel na klasiki E3 Saxo, zaradi poškodb izpustil Dirko po Flandriji ter nato v nedeljo s padcem končal še Roubaix. "Padci so pač del tega našega športa, zagotovo pa spomladanski del moje sezone ni bil takšen, na kakršnega sem upal. Ampak se bom vrnil," je še povedal nesrečni Nizozemec.

