Pogačarju puščica ne ustreza: Zame je to težka dirka

"Tukaj nikoli nisem dosegel dobrega rezultata, zame je to težka dirka," je za Sporzo o jutrišnji Dirki Valonska puščica povedal Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je pred dnevi slavil na prvi od treh ardenskih klasik, na dirki Amstel Gold na Nizozemskem. Na Valonski puščici je bil najboljši deveti leta 2020, kljub temu pa je v Belgijo prišel zmagat. "Vseeno mislim, da lahko ob tej svoji dobri formi le pridem do dobrega rezultata tudi tukaj," je še povedal najboljši kolesar sveta.

Uspešen začetek ardenske kampanje

"Veselimo se izziva." Foto: Reuters Z zmago na dirki Amstel Gold je odlično začel ardensko kampanjo, še pravi Pogačar, ki je letos osvojil tudi Dirko po Flandriji in večetapni dirki Pariz–Nica in Dirko po Andaluziji, sezono pa odprl z zmagoslavjem na španski enodnevni dirki Jaen Paraiso Interior. Na spomeniku Milano–Sanremo in belgijski klasiki E3 Saxo je bil četrti in tretji. Ardenski trojček bo končal v nedeljo na četrtem spomeniku sezone, dirki Liege–Bastogne–Liege.

"Puščica in Liege sta še dva naša pomembna cilja, obe pa sta zahtevni preizkušnji. Na startu obeh bodo še številni močni tekmeci, ki si prav tako močno želijo zmage, in mi bomo morali biti na najvišji ravni. Ampak se veselimo izziva," še pravi kapetan moštva UAE Emirates, ki bo imel na Valonski puščici ob sebi dva Novozelandca, Georgea Bennetta in Michaerla Vinka, pa Avstrijca Felixa Grossschartnerja, Švicarja Marca Hirschija, Norvežana Vegarda Stakeja Laengena in Italijana Diega Ulissija.

Za zgodovino

Amstel Gold, Valonska puščica in Liege–Bastogne–Liege so slavni trojček klasik v Ardenih, do zdaj je le dvema kolesarjema v eni sezoni uspelo zmagati na vseh treh, Italijanu Davidu Rebellinu leta 2004 in Belgijcu Philippu Gilbertu leta 2011. Vse tri klasike imajo tudi ženske različice, edina, ki ji je uspelo v eni sezoni osvojiti vse, pa je Nizozemka Anna van der Breggen (2017). Pogačar je na poti, da se vpiše v zares eliten klub, še toliko bolj, ker sicer ni ravno tip kolesarja za klasike.

Ce mercredi, prenez rendez-vous avec le Mur de Huy, historique juge de paix de la 🏹#FlecheWallonne et de la #FWWomen !



This Wednesday, you have a date with the riders of la 🏹#FlecheWallonne and #FWWomen, as they take on the steep slopes of the Mur de Huy! pic.twitter.com/ccBeKZ9FHQ — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 17, 2023

Kljub temu, da se najbolje znajde na dolgih in strmih klancih, je v zadnjih sezonah pokazal, da je kos tudi izzivom klasik. Tudi največjih in najslavnejših, ne nazadnje je osvojil že tri od petih spomenikov, dvakrat Lombardijo (v letih 2021 in 2022), pa leta 2021 Liege–Bastogne–Liege in letos še Dirko po Flandriji. Pogačar zna tekmece presenetiti tudi s silovitimi in dolgimi napadi, a prav Valonska puščica je za take poteze neprimerna. Nazadnje je namreč s takšno taktiko zmagal Španec Igor Astraloa leta 2003.

Dolg napad ni možnost. Ali pač?

Tudi Matej Mohorič ima svoje načrte. Foto: Guliverimage "Mislim, da dolg napad na puščici ni resna možnost. Ampak bomo videli," je bil v pogovoru za nizozemski Wielerflits skrivnosten 24-letnik s Klanca pri Komendi. Kolesarje v sredo čaka 194,3 kilometra dolga preizkušnja od Herveja do Huyja, ob koncu dirke pa bodo morali večkrat premagati zloglasni zid, 1,3 kilometra dolg klanec Mur de Huy, ki ga krasi kar 9,6-odstotni povprečni naklon. Na vrhu tega bo tudi cilj naporne preizkušnje.

Novo zmago Tadeja Pogačarja bodo poskušali preprečiti tudi Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Španec Enric Mas (Movistar), Fracoz David Gaudu (Groupama – FDJ), pa Irec Ben Healy (EF Education – EasyPosta), ki je bil drugi na dirki Amstel Gold, ter tudi še en slovenski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki na spomladanskih klasikah nima sreče. Lanskega zmagovalca Belgijca Dylana Teunsa (Israel – Pemier Tech) na dirki ne bo, prav tako ne zmagovalca iz leta 2022, Francoza Juliana Alaphilippa (Soudal – QuickStep).

Dirka se bo začela ob 11.50, v cilju kolesarje pričakujejo enkrat med 16.15 in 16.41.

