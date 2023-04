Lanski zmagovalec Toura podaljšal pogodbo do 2027

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Jonas Vingegaard bo ostal pri ekipi Jumbo-Visma vsaj do konca leta 2027. Kot so danes sporočili iz nizozemske ekipe, v kateri je eden od zvezdnikov tudi Primož Roglič, so pogodbo s 26-letnim Dancem tako podaljšali za tri leta.