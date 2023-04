Jumbo Visma predstavila nove drese. Bo v njih na Touru kolesaril tudi Roglič?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"S tem dresom upamo, da bomo navdihnili ljudi po vsem svetu, da sledijo svojim sanjam. Dres bomo nosili tudi na prihajajoči Dirki po Franciji in seveda bom storili vse, kar je v naši moči, da znova uresničimo svoje sanje," je zaključil.

V sporočilu za javnost so zapisali, da dres pripoveduje zgodbo o malem kolesarju, ki se pod bleščečim zvezdnatim nebom osvobodi vrtiljaka, imenovanega Velodrom, in kot v sanjah konča na Elizejskih poljanah. Tako kot lani so navdih dobili pri nizozemskem slikarju Rembrandtu.

Šesterokotnik, v katerem je zemljevid Francije, ki gosti najprestižnejšo kolesarsko dirko na svetu. Foto: Jumbo-Visma

Dresi imajo temnejši dizajn, da se ločijo od rumene majice vodilnega na Touru. Na prsih ima zemljevid Francije, ki je v obliki šesterokotnika, majica pa je okrašena z zvezdami.

Primož Roglič, ki je dirko po Franciji trikrat končal med najboljšimi tremi, bo morda tudi letos napadal rumeno majico vodilnega na Touru, a je v njegovem načrtu pred tem še italijanski Giro, ki se bo začel 6. maja.

Bomo letos na Touru spremljali tudi Kisovčana? Foto: Guliverimage