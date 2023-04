Glavni tekmec Rogliča na Giru ne misli razkrivati svojih kart

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Remco Evenepoel se je odločil, da bo podatke s svojih treningov raje zadržal zase kot delil z javnostjo in konkurenco.

Remco Evenepoel se je odločil, da bo podatke s svojih treningov raje zadržal zase kot delil z javnostjo in konkurenco. Foto: Guliverimage

Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) je na spletni platformi Strava do zdaj objavil že več kot tisoč aktivnosti, v katerih je prevozil skoraj 79 tisoč kilometrov in približno milijon višinskih metrov, zadnje dni pa na tej platformi bolj ali manj molči ali pa poka šale na račun svoje (ne)udeležbe) na Dirki po Flandriji.

Kot je v pogovoru za belgijski portal Het Nieuwsblad pojasnil športni direktor Evenepoelove ekipe Klaas Lodewyck, gre za to, da ne želijo, da bi njegovi tekmeci vedeli, kako trenira na Tenerifu in kakšne so njegove številke.

Foto: Guliverimage

"Ljudje že tako vedo dovolj," je prepričan Lodewyck. "Mislim, da ni pametno vsega objavljati na spletu. Konkurenca to spremlja. Če bi bil zdaj kolesar tudi sam, tega prav gotovo ne bi počel," je dejal Lodewyck, ki je z Evenepoelom v dnevnem stiku. Belgijec se pripravlja na četrti kolesarski spomenik v tem letu, na dirko Liege−Bastogne-Liege, kjer je lani zmagal po fenomenalni solo vožnji, in na Dirko po Italiji. Kot branilec lanske zmage v Liegeu in kot aktualni svetovni prvak ne skriva, da v Belgiji cilja na zmago, enak načrt pa ima zagotovo tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je dirko lani zaradi smrti v družini njegove zaročenke Urške Žigart izpustil.

"Mislim, da je to zdrav način razmišljanja. Ničesar ne bi izgubil. Po dirki se bo vrnil v Calpe (Alicante v Španiji, op. a.), kjer bo nadaljeval priprave na Giro."

Na Tenerifu se na rožnati izziv pripravlja tudi ekipa Jumbo-Visma s Primožem Rogličem na čelu. Belgijec in Slovenec sta glavna favorita za zmago na Giru.

Dirka po Italiji se bo v pokrajini Abruzzo začela 6. maja in končala tri tedne pozneje, 28. maja v Rimu.

