Čez manj kot mesec dni, 6. maja, se bo na vzhodni strani italijanskega škornja, v obalnem mestu Trabucco, začela 106. izvedba Dirka po Italiji, ki je letos eden osrednjih ciljev nizozemske ekipe Jumbo-Visma. Že decembra so na predstavitvi ekipe napovedali, da bo na Giru ekipo vodil Primož Roglič, zdaj pa so predstavili še ostale člane ekipe, ki bo Rogliču pomagala do rožnate majice.