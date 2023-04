"Verjamem, da bo to zabavna bitka," pred nedeljskim obračunom s čudežnim dečkom belgijskega kolesarstva Remcom Evenepoelom na klasiki Liege – Bastogne – Liege, pravi najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. Slovenski as po zmagah na dirkah Amstel Gold in Valonska puščica napada ardenski trojček. V zgodovini je le trem uspelo v enem letu zmagati na vseh treh ardenskih klasikah, tudi v ženski konkurenci imeniten podvig lovi izjemna Nizozemka Demi Vollering.

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo jutri v Belgiji zaključil zanj fenomenalno uspešen spomladanski del sezone. V tem je nabral že 12 zmag, dobil šest od osmih dirk, na katerih je nastopil, zmagal na dveh več etapnih preizkušnjah, na Dirki po Andaluziji in Dirki Pariz – Nica, svoj razkošni talent pa razkazoval tudi na enodnevnih dirkah.

Na že 109. belgijsko klasiko Liege – Bastogne – Liege, ki je tudi najstarejša od petih kolesarskih spomenikov, zato ji rečejo tudi "stara dama", prihaja s popotnico treh veličastnih zmag. 2. aprila je 24-letnik iz Klanca pri Komendi osvojil Dirko po Flandriji, dva tedna kasneje še Amstel Gold in nazadnje, 19. aprila Valonsko puščico. Flandrija je bil njegov tretji osvojeni spomenik, zadnji dve dirki pa sta del t. i. ardenskega trojčka klasik.

Pogačar in Volleringova za zgodovino Če bi Pogačar jutri še drugič v karieri osvojil LBL – to mu je sicer uspelo že leta 2021 -, bi postal šele tretji kolesar v zgodovini, ki bi ardenski trojček osvojil v eni sezoni. To je doslej uspelo le Italijanu Davidu Rebellinu (2004) in Belgijcu Philippu Gilbertu (2011). Je pa ta imeniten podvig uspel tudi že nizozemski kolesarki Anni van der Breggen leta 2017 in tudi ta lahko letos dobi naslednico. To je njena rojakinja Demi Vollering, ki je letos že dobila ženski Amstel Gold in Valonsko puščico. V nedeljo se lahko torej v belgijski regiji Liege piše zgodovina. 🏆 En quête d’un triplé, @demivollering en favorite de #LBLwomen !



Spopad Pogačar - Evenepoel

A Volleringova in Pogačar zagotovo ne bosta imela lahkega dela. Pogačarja čaka spopad z mladim domačim asom Remcom Evenepoelom, aktualnim svetovnim prvakom in lanskim zmagovalcem Liega. "Prav veliko nisva dirkala drug proti drugemu, ga pa zelo spoštujem in pričakujem zabavno bitko," je o spopadu z leto dni mlajšim tekmecem povedal Pogačar. "Vesel sem, da je tu, vse skupaj bo tako še toliko bolj zanimivo za gledalce. Je odličen kolesar s številnimi kvalitetami. Sam bi si želel imeti njegovo aerodinamiko, neverjetno hiter je na ravnini," je še našteval Pogačar, ob tem pa opozoril, da Evenepoel, čeprav je "največji favorit", ne bo edini, ki bo ogrožal njegov napad na ardenski trojček.

"Zagotovo ne bom pazil le nanj"

"Prav veliko nisva dirkala drug proti drugemu, ga pa zelo spoštujem in pričakujem zabavno bitko," o spopadu z Evenepoelom pravi Pogačar. Foto: Guliver Image "Bodo pa še drugi močni dirkači in na tako dolgi dirki s tako veliko vzponi se lahko zgodi marsikaj. Zagotovo ne bom pazil le nanj," pravi dvakratni zmagovalec Toura, na katerega se bo začel pripravljati takoj po koncu spomladanskega dela sezone. Svoje načrte na četrtem spomeniku sezone imajo tudi Američan Neilson Powless (EF Education – EasyPost), pa Francoz Romain Bardet (DSM), Brotanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Španec Enric Mas (Movistar) in tudi Mikel Landa, ki mu bo pri Bahrain Victoriousu v pomoč Matej Mohorič. Tudi Podbličan v spomladanskem delu sezone še lovi odmevnejši rezultat. Tretji Slovenec na dirki bo Jan Tratnik, ki bo pri Jumbo-Vismi pomočnik Belgijcu Tiesju Benootu.

Pogačar na "eno najlepših dirk v koledarju," kot je ocenil LBL, prihaja motiviran in dobro razpoložen. Pravi, da bi bilo zanj boljše, če bi lahko napadel bolj zgodaj, kot je to naredil na Amstlu in na Flandriji in ne bi čakal na zaključni sprint, kot se je zgodilo na Valonski puščici. A tudi v sprintu je Gorenjec lahko izjemno močan, kar je nenazadnje dokazal že leta 2021, ko je v zaključku LBL za svojo prvo zmago na spomenikih ugnal Juliana Alaphilippa, Davida Gauduja, Alejandra Valverdeja in Michaela Woodsa.

Vrača se Alaphilippe Pogačar bo imel v UAE Emirates na dirki znova zanesljive in preizkušene pomočnike, Nizozemca Sjoerda Baxa, Avstrijca Felixa Grossschartnerja, Švicarja Marca Hirschija, Norvežana Vegarda Stakeja Laengena ter Novozelandca Georga Bennetta in Michaela Vinka. V Evenepoelovi ekipi Soudal – QuickStep pa so poleg Remca še trije Belgijci Pieter Serry, Louis Vervaeke in Ilan Van Wilder, pa Italijan Andrea Bagioli, Švicar Mauro Schmid ter povratnik po padcu na Dirki po Flandriji, Francoz Julian Alaphilippe.

Roglič prvi Slovenec z zmago na spomeniku

Leto pred tem pa je Alaphilippa, ko je ta z rokami v zraku že praznoval zmago, presenetil Primož Roglič in postal prvi Slovenec z zmago na kakšnem od kolesarskih spomenikov. Tedaj je Francoz v zaključnem sprintu tudi oviral Pogačarja in bil nato za kazen degradiran na peto mesto, Rogličev uspeh pa sta s tretjim in četrtim mestom dopolnila Pogačar in Mohorič. Povsem slovenski oder za zmagovalce je preprečil Švicar Marc Hirschi, danes Pogačarjev moštveni kolega.

Finale dirke letos še zahtevnejši

"Ne bojim se morebitnega sprinta s Tadejem," pa je samozavesten Remco Evenepoel. Foto: Guliverimage Prireditelji dirke Liege – Batogne – Liege so letos nekoliko otežili zaključek in tradicionalnemu ter mnogokrat odločilnemu klancu Le Redoute dodali še vzpona na Cornemont in Des Forges. "Ta kombinacija vzponov bo odločala o zmagovalcu," pravi Pogačar, Evenepoela pa je sprememba navdušila. "Izgleda odlično,. Všeč mi je. Je precej zahtevnejši finale kot je bil lani, za dirko bo potrebno zastaviti povsem drugačno taktiko," je ocenil 23-letni Belgijec. "Menim, da bo finale dolg in naporen, če pa bo tudi vreme takšno, kot ga napovedujejo, z vetrom v hrbet, bo zelo zahteven ves drugi del dirke od Bastogna naprej," je še povedal.

"Ne bojim se morebitnega sprinta s Tadejem"

Lani se s Pogačarjem na stari dami ni spopadel, Slovenec jo je izpustil zaradi smrti v družini njegove zaročenke Urške Žigart, letos pa se na obračun z njim tudi ni posebej pripravil, pravi: "Nikogar drugega ne gledamo, osredotočeni smo le nase. Imamo svoje načrte in prepričani smo, da lahko zmagamo. Bo pa seveda veliko tekmecev v odlični formi, logično pa je, da je Tadej glavni favorit. Je impresiven, dolgo je že na vrhu, odlično formo pa vzdržuje tudi, ko ima na teden po dve dirki, kar je za kogarkoli drugega domala nemogoče."

Evenepoel se je letos že pomeril z Rogličem, s Pogačarjem pa še ne. Foto: Guliverimage

Tudi Evenepoel bi se raje izognil zaključnemu sprintu, tega pa se ne boji. "Seveda bi bilo najbolje, če bi v cilj prišel sam, ampak se ne bojim morebitnega sprinta s Tadejem. Roglič ga je v sprintu že premagal, jaz pa sem že premagal Rogliča," je povedal v smehu.

Kolesarje čaka več kot 4.000 višincev 109. dirka Lige – Bastogen – Liege bo dolga 258,1 kilometra, kolesarje čaka več kot 4.000 višinskih metrov, začela se bo ob 10.35, končala pa enkrat med 16.35 in 17.12. Vremenoslovci napovedujejo veliko možnost dežja. Foto: zajem zaslona Sedma ženska izvedba klasike od Bastogna do Liega (142,8 km) se bo začela že ob 8.40, končala pa že okoli 12.30. Velika favoritinja za zmago je Nizozemka Demi Vollering, ki ji bodo podvig poskušale preprečiti rojakinja Annemiek Van Vleuten, Italijanki Elisa Longo Borghini in Silvia Persico, pa Nemla Liane Lippert, Avstralka Grace Brown, Španka Mavi Garcia … Slovenske barve bo branila le Urška Žigart (Jayco AlUla).

