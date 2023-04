Se je Pogačar že naveličal zmagovati? "Nikoli!"

Najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja so po zmagi na Valonski puščici, njegovi 12. v sezoni in 57. v karieri novinarji v šali spraševali, če se ni morda že naveličal zmagovati, 24-letni slovenski as pa jim je hladnokrvno odgovarjal: "Nikoli se ne naveličaš prvi prečkati ciljne črte." Pogačar je v zadnjih štirih dneh v svojo že tako imenitno zbirko dodal še dve prestižni zmagi, v nedeljo bo poskušal osvojiti ardenski trojček z zmago na spomeniku Liege – Bastogne – Liege.

Ko je na dirki Tadej Pogačar, se "navadni smrtniki" lahko borijo le še za preostali dve mesti na stopničkah, se je včeraj v cilju Valonske puščice pošalil tudi drugo uvrščeni Mattias Skjelmose. "Pred dirko sem povedal, da bi bil vesel z drugim mestom za Tadejem in to sem dosegel, zato sem vesel, " je povedal Danec. Tudi tretje uvrščeni Španec Mikel Landa je priznal: "Nekdo pač mora biti drugi in tretji. Biti najboljši med navadnimi smrtniki. Tako pač je. Je superioren, res odličen tekmovalec in težko ga je premagati."

"Brez ekipe mi ne bi uspelo," je pojasnil kapetan moštva UAE Emirates. Foto: Guliver Image Ta osupljiva Pogačarjeva dominacija na spomladanskih dirkah postaja že nekakšna šala v kolesarskem svetu, a slovenski as kot kaže ni pripravljen sodelovati v tovrstni zabavi. Raje poudarja, da prav nobena njegova zmaga ni kar samoumevna. "Bilo je težko, na zaključnem vzponu sem porabil vse atome moči," je razlagal po epskem napadu v zadnjih 150 metrih dirke na zloglasnem klancu Mur de Huy. "Brez ekipe mi ne bi uspelo," je še razlagal kapetan moštva UAE Emirates. "Ves čas so me držali na pravih pozicijah, tudi v hektičnih trenutkih dirke, ko bi skoraj padel. Na koncu so me kolegi pripeljali v odličen položaj, z ostrim tempom pa že pred tem preprečevali morebitne napade drugih. Sami smo morali kontrolirati vse, nihče nam ni pomagal, morda le Ineos malo."

Tudi Skjelmoseja je navdušila moč Pogačarjeve ekipe. "Poskušali smo slediti in upali, da bo nekdo napadel že bolj zgodaj, ampak UAE je opravil prekleto dobro delo, zato jim lahko samo čestitamo," je govoril 22-letnik iz Köbenhavna.

Foto: Reuters

Pred dirko se je ugibali, ali lahko Pogačar morda tudi na Valonski puščici izvede dolg napad in v zaključek pride sam, a naposled se je zgodil bolj klasičen scenarij s končnim obračunom na Mur de Huy. "Tukaj je precej zagatno iti v solo beg. Pred Murom je tri kilometre ravnine in tam resnično plačaš visoko ceno, če kolesariš sam. Potrebuješ pa močne noge za zadnji kilometer," je pojasnjeval najboljši kolesar sveta.

S kolegi je v zaključku dirke diktiral oster tempo in z njim onemogočal napade tekmecev, nato pa je moral potrpežljivo čakati na zaključne metre etape. "Bardet (Romain op. p.) je napadel 200 metrov pred ciljem, a sem vedel, da je to prezgodaj. Sam sem si zamislil napad kakšnih 150 metrov pred ciljem, od tam sem poskušal le kolesariti najbolje, kar znam." In je. Tekmecem se je odpeljal in na videz dokaj zlahka prišel do nove imenitne zmage.

V nedeljo bo drugače. Pride tudi Remco.

Zmagovanja niti približno nima dovolj, zaveda se, da se prav hitro lahko vse spremeni. "Zmagovanje je zame … Nikoli se ne naveličaš prvi prečkati ciljne črte. Resnično sem užival v tem in sem hvaležen, da sem v tem trenutku v tako dobri formi. V tem bom užival, dokler lahko," je zrelo odgovarjal na tudi malce provokativna vprašanja. Zdaj se bo osredotočil na nedeljo in spomenik Liege – Bastogne – Liege, spomladanski del sezone si želi skleniti z zmago.

V nedeljo bo na spektaklu Liege – Bastogne – Liege nastopil tudi belgijski čudežni deček Remco Evenepoel. Foto: Guliverimage

Se pa zaveda, da bodo v nedeljo na zadnji od treh ardenskih klasik razmere drugačne. Tja pride tudi belgijski čudežni deček Remco Evenepoel. "Morda se nas je na zadnjih dveh dirkah konkurenca malo preveč bala, na Liegu pa bo povsem druga igra. Veliko ekip ima prav dobre možnosti, da me premaga," pravi Pogačar, a v isti sapi obljublja: "Nedelja bo zame zaključek prvega dela sezone in naredili bomo vse za zmago."

Po dirki LBL, ki jo je Pogačar osvojil že leta 2021 bo imel daljši premor. Meseca maja nima dirk v programu, morda se pred Dirko po Franciji (začela se bo 1. julija) odloči nastopiti še na domači dirki Po Sloveniji (od 14. do 18. junija), na kateri bi napadal tretjo zaporedno zmago in s tem rekord največje slovenske kolesarske dirke.