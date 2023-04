Kako je s poškodbo Danca, ki je obležal na istem mestu kot Pogačar?

"Hvala vam za vsa vaša sporočila, lepe želje in podporo, ki ste mi jo izrazili po mojem padcu na dirki v Liegeu. Govoril sem tudi s Tadejem Pogačarjem in mu zaželel vse dobro pri okrevanju. To je del kolesarstva. Sam sem v redu. Imam pretres možganov in nekaj odrgnin. Res sem vesel, da se ni zgodilo nič hujšega, saj se je nesreča zgodila pri res veliki hitrosti. Zdaj si bom vzel nekaj časa za počitek in okrevanje, k treningom se bom vrnil, ko bom popolnoma okreval," je v objavi na družbenih omrežjih sporočil danski kolesar Mikkel Honore, ki po padcu na nedeljski dirki ni bil deležen toliko pozornosti kot najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. Ta si je pri padcu zlomil dve kosti v levem zapestju.

Nesreča se je zgodila po 84,5 kilometra dirke, potem ko je pred Pogačarjem na spustu na razriti cesti pri veliki hitrosti okoli 70 kilometrov na uro Dancu razneslo gumo.

