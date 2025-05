Kaos v Španiji: zvezdnica kolesarstva besna #video

Francozinja Pauline Ferrand-Prévot, ena največjih zvezd ženskega kolesarstva, je po dirki izbruhnila na družbenih omrežjih, ker sta dve članici njene ekipe zaradi zamude pri tehnični kontroli koles startali pozneje kot ostale. Ekipa je v prvi etapi proti Lidl-Trek izgubila kar 20 sekund.

Shambles at the start for Visma | Lease Bike - one rider barely on the ramp when told to go



Imogen Wolff having to fly out of the car exit instead of the actual ramp!#LaVueltaFemenina pic.twitter.com/mFRoB74523