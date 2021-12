Pred polnimi tribunami stadiona Kiyan Prince Foundation Stadium je ob polčasu obračuna z ekipo Bournemouth pozvonil na zvonec, kar menda bolniki z rakom simbolično pogosto storijo ob koncu zdravljenja. Pri tem ga je spremljala njegova starejša sestra, s katero sta zelo tesno povezana.

Dejanje, ki so ga pomagali izpeljati pri angleškem klubu QPR, je naletelo na izjemno pozitiven odziv. Ljubitelji nogometa so dečka in njegovo sestro pozdravili s stoječimi ovacijami, ne bomo pa pretiravali, če zapišemo, da so tisti dan na stadionu brez sramu jokali tudi moški.

Dogajanje na igrišču je navdušilo tudi uporabnike Twitterja.

🚨⚽️ | NEW: 8 year old QPR fan Felix came onto the pitch at half time during QPR vs Bournemouth to ring a bell signalling the end of his 3 year battle against Leukaemia pic.twitter.com/wxFa5ulsSs — Football For All (@FootballlForAll) December 27, 2021

The very best of our beautiful game 💙 https://t.co/no8iqzecpu — MCFC_CanalStBlues 🐝🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@CanalStBlues) December 27, 2021