Elinor Barker, olimpijska prvakinja v ekipni zasledovalni vožnji iz Ria de Janeira leta 2016 in podprvakinja iz Tokia pet let pozneje, je prek družbenih omrežij sporočila, da pričakuje svojega prvega otroka.

"S Casperjem sporočava, da pričakujeva najinega prvega otroka. Ne morem verjeti, kako srečna in navdušena sva, da lahko začneva novo poglavje v najinem življenju," je javnosti sporočila presrečna kolesarka iz Cardiffa, ki je na olimpijskih igrah v Tokiu na velodromu Izu z ekipo Velike Britanije osvojila naslov olimpijskih podprvakinj v ekipni zasledovalni vožnji. Zaostale so le za postavo Nemčije.

Olimpijska prvakinja v ekipni zasledovani vožnji v Riu de Janeiru leta 2016 in večkratna svetovna in evropska prvakinja je v naslednji objavi razkrila še, da je bila v veselem pričakovanju že v času olimpijskih iger v Tokiu.

Z ekipo Velike Britanije je Barkerjeva (v sredini) v Tokiu osvojila naslov olimpijskih podprvakinj. Foto: Guliverimage

Vesela novica le nekaj dni pred dnevom D

Kot je razkrila v kolesarskem podcastu The Cycling Podcast, je za nosečnost izvedela le nekaj dni pred olimpijsko dirko, in priznala, da je bilo zaradi časovnice vse skupaj zanjo zelo stresno.

"Novica o nosečnosti je bila res veliko presenečenje. Res nisem pričakovala, da bom zanosila," je priznala kolesarka in pojasnila, da trpi za bolezenskim stanjem endometriozo, hormonsko odvisno, vnetno in kronično boleznijo, ki povzroča izredno boleče in močne menstrualne krvavitve in otežuje zanositev.

Ko je ugotovila, da ji zamuja mesečno perilo, je opravila test in na presenečenje vseh ugotovila, da je noseča. O nadaljnjih korakih se je posvetovala z zdravniško ekipo, ki je bila prisotna na olimpijskih igrah v Tokiu.

"Zelo sem vesela, da so me v tistem trenutku obkrožali ljudje, ki so točno vedeli, kaj je v taki situaciji varno in kaj ne, in mi pomagali, da se mi je uspelo zbrati in osredotočiti na olimpijski nastop.

Leta 2017 je bila zaradi svojih športtnih dosežkov sprejeta v viteški red britanskega imperija. Foto: Guliverimage

Povedala je še, da je bila, ko je izvedela za nosečnost, tik pred podpisom dvoletne pogodbe s profesionalno norveško ekipo Uno-X in da se je zavedala, da je tudi ekipi dolžna razkriti to pomembno informacijo. K sreči so v ekipi novico zelo dobro sprejeli, ji ponudili vso podporo in ji zagotovili, da se kljub temu ne bo nič spremenilo. Ponudba je tako še vedno veljala.

Zahvala vzornicam

Barkerjeva, ki jo je angleška kraljica Elizabeta leta 2017 zaradi dosežkov v kolesarstvu sprejela v viteški red britanskega imperija (Member of the Order of the British Empire - MBE), se je na družbenih omrežjih za podporo in spodbudne besede v času nosečnosti zahvalila nekaterim športnicam, ki so vzor usklajevanja materinstva in udejstvovanja v vrhunskem športu.

"Rada bi izrazila iskreno in prisrčno zahvalo Lizzie Deignan (zmagovalka zgodovinske prve ženske preizkušnje Pariz-Roubaix, op. a.), Lauri Kenny in Sarah Storey. Zaradi teh žensk (in številnih drugih) niti za sekundo nisem podvomila o prihodnosti moje kariere. Od nekdaj sem bila izjemno navdušena nad tem, kaj so dosegle, odkar so mame, a šele od nedavnega v popolnosti razumem moč vsega, kar so dosegle," je zapisala.

Elior Barker (druga z desne) je leta 2016 z ekipo Velike Britanije osvojila naslov olimpijskih prvakinj v ekipni zasledovalni vožnji. Pet let pozneje so v Tokiu osvojile naslov olimpijskih podprvakinj. Foto: Guliverimage

Zahvalila se je tudi prej omenjeni ekipi Uno-X Pro Cycling in britanski kolesarski zvezi, kjer ob novici o njeni nosečnosti niso niti za trenutek oklevali glede tega, da bi ji nudili popolno podporo.

"Še kako dobro se zavedam, da bi se znašla v povsem drugačni situaciji, če bi se za materinstvo odločila pred nekaj leti. Izjemno sem hvaležna za spremembo v dojemanju športnic v materinski vlogi," je še zapisala presrečna Valižanka.

