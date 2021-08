Izjemna olimpijska zgodba: kako je Srbkinja Jamajčanu pomagala do zlata #video

Tijana Stojkovic, the Good Samaritan who helped 110M Hurdles gold medalist Hansle Parchment 🇯🇲 find the stadium in time for his semifinal-final race:



“This is a gift from dear Hansle.🇯🇲🌼.*

Perfect fit!



Thank you so much dear Hansle! 🥲



Your words saved me a lot…” pic.twitter.com/ogVBas9USF — Team Jamaica (@TeamJA876) August 10, 2021

FOTO: TEAM JAMAICA/TWITTER

Jamajški atlet Hansle Parchment je v olimpijski vasi vstopil na napačni avtobus in se namesto na atletski stadion, kjer bi moral nastopiti v finalu teka na 110 metrov z ovirami, zapeljal na bazen in skoraj zamudil svoj finalni nastop.

Ko je iskal alternativne možnosti prevoza so ga iz informacijske pisarne obvestili, da ne more kar tako prestopati z avtobusa, ampak mu preostane le to, da se z istim avtobusom zapelje nazaj do olimpijske vasi in od tam z drugim avtobusom do atletskega stadiona, a to bi bilo za Parchmenta že prepozno.

Foto: Guliverimage

In tukaj se je "vmešala" 25-letna Srbkinja Tijana Stojković, prostovoljka na olimpijskih igrah, ki je Jamajčanu brez oklevanja posodila denar za taksi, s katerim se je ta ekspresno hitro zapeljal do stadiona.

Ekspresno hitro je opravil tudi s finalom, saj je najhitreje pritekel v cilj in porazil favorita Američana Granta Hollowaya.

Always be kind to each other 🙌🏾 pic.twitter.com/j1XvHRta4G — Hansle Parchment, OLY (@ParchmentHansle) August 7, 2021

Pozneje se je odpravil na novo tekmo. V lov za dobro Samaritanko, kot je poimenoval Tijano, saj je njena pomoč neposredno vplivala na razplet tekmovanja. Brez njenega denarja namreč nikoli ne bi uspel pravočasno priti na svoj nastop.

Parchment je svojo iskalno akcijo snemal in objavil na družbenih omrežjih. Ko je Tiano našel, ji je pokazal zlato medaljo in ji dal vedeti, da je zlato odličje osvojil tudi zaradi njene pomoči. Vrnil ji je posojeni denar in ji podaril reprezentančno majico.

To pa še ni vse. Pozneje se je prek družbenih omrežij oglasil še predsednik jamajške vlade Andrew Holness in Tijano v znak zahvale povabil v goste na Jamajko.

Zgodbo je na svojem Instagram profilu ponosno delila tudi Tijana, ki se je fotografirala v rumeni majici jamajške reprezentance, se zahvalila za prijazna sporočila in vsem zaželela veliko zdravja.

Preberite še: