Če smo včeraj zbrali nekaj najbolj šokantnih športnih razpletov in dogodkov na letošnjih olimpijskih igrah , danes nadaljujemo z največjimi presenečenji teh iger in teh je bilo res v izobilju. Precej več kot je krogov v olimpijskem simbolu in več kot je prstov na obeh rokah.

Đoković spet ostal praznih rok, hitro slovo tudi japonske zvezdnice

Do enega večjih presenečenj letošnjih olimpijskih iger, ki so bile zaradi epidemije koronavirusa drugačne, a zelo uspešne, je prišlo na olimpijskem teniškem turnirju. Novak Đoković je veljal za nespornega favorita in pred igrami javno napovedoval zlato medaljo, a se je njegova olimpijska zgodba končala v polfinalu, kjer je izgubil proti Nemcu Aleksandru Zverevu, poznejšemu olimpijskemu prvaku.

Olimpijska zgodba Novaka Đokovića se je končala v polfinalu iger. Foto: Guliverimage

Kot da to ne bi bilo dovolj, je srbski teniški zvezdnik izgubil še tekmo za tretje mesto, za povrh vsega pa predal še dvoboj za tretje mesto v mešanih dvojicah. Beograjčan je že napovedal, da bo olimpijsko srečo poskušal osvojiti čez tri leta v Parizu.

Presenečenje smo doživeli tudi na ženskem teniškem turnirju. Športna javnost je veliko pričakovala tudi od Naomi Osake, ki ji je pripadla čast prižiga olimpijskega ognja na odprtju iger. Japonka, ki je pred časom prva spregovorila o medijskih in psihičnih pritiskih, je turnir končala že v osmini finala. Drugo igralko sveta je danes po 68 minutah gladko s 6:1 in 6:4 izločila Čehinja Marketa Vondroušova.

Japonka Naomi Osaka je olimpijski turnir končala že v osmini finala. Foto: Guliverimage

Psihične težave ameriške zvezdnice Simone Biles

Psihične težave so pestile tudi nesporno kraljico gimnastike Simone Biles, ki je odpovedala nastope na kar petih finalnih tekmah.

Najprej je sredi ekipnega mnogoboja po slabi izvedbi vaje na preskoku odstopila (kljub temu se je pozneje skupaj z rojakinjami veselila srebrne medalje), nato pa odpovedala še nastope na posamičnem mnogoboju, preskoku, dvovišinski bradlji in parterju. Po številnih pogovorih s psihologi in trenerji ter izdatnem treningu je dobila zeleno luč za nastop na gredi, kjer je zmogla obvladati čustva in telo in tekmo končala na tretjem mestu.

Simone Biles se je v Tokiu znašla v hudi psihični stiski in o svojih težavah tudi javno spregovorila. Foto: Guliverimage

Miniaturna Američanka, ki je kljub odpovedi nastopov svoje kolegice ves čas glasno spodbujala s tribun, je razkrila, da je zaradi psihičnih težav ostala brez sposobnosti koordinacije in se je nastopom preventivno odpovedala, pozneje pa še razkrila, da ji je v času iger nepričakovano umrla teta, kar je dodatno potenciralo njene težave.

Osemnajstletnik šokiral vse v bazenu

Dolgo bo odmevala tudi zgodba tunizijskega plavalca Ahmeda Hafnaouija, ki je zmagal v disciplini 400 metrov prosto. Pred tem nanj ni računal nihče. V finale se je namreč uvrstil kot zadnji, na olimpijske igre pa se je uvrstil s šele 17. časom.

Tunizijski plavalec Ahmed Hafnaoui je šokiral z zmago na 400 metrov prosto. Foto: Guliverimage

"Tudi sam sem bil presenečen. To je neverjetno. Zjutraj sem se v vodi bolje počutil kot dan pred tem. To je bilo to. Zdaj sem olimpijski prvak. Samo glavo sem dal v vodo … Enostavno ne morem verjeti. Izpolnile so se mi sanje," je po senzaciji povedal mladi plavalec.

Srebrno medaljo je osvojil Avstralec Jack McLoughlin (+0,16), bronast pa je bil Američan Kieran Smith.

Italijansko presenečenje v teku na sto metrov

Za ogromno presenečenje je poskrbel tudi Italijan Lamont Marcell Jacobs, ki je zmagal v teku na sto metrov, ki velja za eno največjih poslastic v svetu atletike. V finalu je premagal Američana Freda Kerleyja, bron je osvojil Kanadčan Andre de Grasse.

Italijani so pripravili senzacijo tudi na štafetni preizkušnji 4x100 metrov, kjer so osvojili naslov olimpijskih prvakov.

V ZDA rojeni italijanski šprinter Lamont Marcell Jacobs je šokiral z zmago v teku na sto metrov in na olimpijskem prestolu nadomestil Usaina Bolta. Foto: Guliverimage

Rekorda, ki ju verjetno še dolgo ne bodo podrli

Atletski del programa je bil letos še posebej zanimiv. Senzaciji smo bili priča tudi v finalu teka na 400 metrov, kjer je norveški atletski zvezdnik Karsten Warholm krepko popravil svetovni rekord (45,94 sekunde) in si zagotovil naslov olimpijskega zmagovalca.

Norvežan Karsten Warholm je postal prvi Zemljan, ki je 400 metrov z ovirami pretekel v manj kot 46 sekundah. Foto: Reuters

Ko je pritekel v cilj in zagledal rezultat, kar ni mogel verjeti očem. Začudenje je bilo ogromno, postal je prvi Zemljan, ki je 400 metrov z ovirami pretekel v manj kot 46 sekundah!

Presrečna pa je bila tudi Venezuelka Yulimar Rojas, ki je postavila svetovni rekord v troskoku. Rojasova, olimpijska podprvakinja iz Ria de Janeira 2016, je v prvem finalnem poskusu s 15,41 metra popravila najboljšo olimpijsko znamko, nato pa v zadnjem ta dosežek še izboljšala in s 15,67 metra postavila nov svetovni in olimpijski rekord.

Venezuelka Yulimar Rojas je postavila nov svetovni rekord v troskoku in postala olimpijska zmagovalka v tej disciplini. Foto: Guliverimage

Matematičarka, ki je premagala kolesarsko elito

Presrečna, šokirana in nasploh vsa iz sebe pa je bila tudi avstrijska kolesarka Anna Kiesenhofer. Pred cestno kolesarsko dirko je le redko kdo poznal njeno ime, nato pa je z veličastno, predvsem pa presenetljivo zmago poskrbela za eno od največjih senzacij na letošnjih olimpijskih igrah.

Matematičarka Anna Kiesenhofer je presenetila z zmago na cestni kolesarski dirki. Foto: Guliverimage

Zmaga 30-letnice, ki se kolesarstvu posveča le v prostem času, kruh pa si služi s predavanjem matematike in raziskovalnim delom na inštitutu za tehnologijo v švicarski Lozani, je zmaga Davida proti Goljatu oziroma močni nizozemski četverki, ki je bila nesporni favorit ženske preizkušnje. Na vprašanje, kaj svetuje mladim športnikom na začetku njihove poti, je odgovorila z iskrenim, a presenetljivim odgovorom: "Ne zaupajte avtoritetam."

Sanje MVDP-a so splavale po vodi že na prvem skoku

Za presenečenje, a žal negativno, je v olimpijskem krosu, dirki z gorskimi kolesi, poskrbel Nizozemec Mathieu van der Poel. Namesto, da bi se boril za zlato olimpijsko medaljo, kar je bil njegov jasen cilj, zaradi česar je predčasno končal z nastopi na letošnji Dirki po Franciji, je grdo padel že v uvodnem krogu dirke in odstopil. Naslov olimpijskega prvaka je osvojil njegov konkurent iz ciklokrosa Tom Pidcock.