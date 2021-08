Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

26-letni Italijan Lamont Marcell Jacobs je v finalu s časom 9,80 premagal Američana Freda Kerleyja (9,84) in Kanadčana Andrea de Grasseja (9,89), zraven pa mimogrede še dvakrat popravil evropski rekord v tej disciplini.

Foto: Guliverimage

Jacobs je bil precejšnja neznanka za konkurente. Srebrni Kerley je pozneje priznal, da sploh ni imel pojma, kdo je Italijan na štartu, bronasti de Grasse pa je pripomnil, da niti pod razno ni pričakoval, da bo prav on nasledil jamajško strelo Usaina Bolta, ki je v tej prestižni disciplini zmagal na zadnjih treh olimpijskih igrah (2008, 2012 in 2016).

Kdo bi jima lahko zameril? Še pred tremi leti je bil Jacobs bolj obetaven kot skakalec v daljino kot sprinter, pred dvema letoma pa je na svetovnem prvenstvu v Dohi v teku na 100 m izpadel že v polfinalu.

"Kaj naj rečem, zdi se mi, da sanjam," je bil v cilju ves iz sebe Jacobs. "Počutim se fantastično. Mislim, da bom šele jutri dojel, kaj mi je uspelo. Vse skupaj se mi zdi neverjetno," se je smejalo novemu olimpijskemu prvaku z zanimivo življenjsko zgodbo.

Sin Italijanke in Američana, a se ima za Italijana

Rodil se je v ZDA, v mestu El Paso v ameriški zvezdni državi Teksas, a pravi, da se ima bolj za Italijana kot Američana in da angleškega jezika niti ne obvlada.

Dvojno italijansko olimpijsko veselje. Najprej se je olimpijske zmage razveselil skakalec v višino Gianmarco Tamberi, nekaj minut pozneje je na tekaški Olimp stopil še Lamont Marcell Jacobs. Foto: Guliverimage

Njegov oče je Afroameričan, mama pa Italijanka. Starša – mama je imela zgolj 16 let, ko sta se spoznala, oče je dve leti starejši – sta se spoznala v italijanski Vicenzi, kjer je oče kot marinec služil v tamkajšnjem vojnem oporišču Caserma Ederle.

Ljubezni se nista prav dolgo upirala. Kmalu sta se poročila in preselila v Teksas. Ko je oče moral na misijo v Južno Korejo, se je Jacobsova mama odločila, da se z dojenčkom, takrat Jacobs ni bil star niti mesec dni, vrne v Italijo. Sina je vzgajala sama, stike z možem pa prekinila.

Da je Jacobs ljubitelj tatujev, ni težko ugotoviti. Foto: Guliverimage

Zaljubljen v šport

Jacobs, ki je tako večino svojega življenja preživel v Italiji, se je že kot majhen deček navduševal nad športom.

Najprej se je podobno kot oče ukvarjal s košarko, sledilo je obdobje, ko se je posvečal nogometu, nakar se je pri desetih letih našel v atletiki.

Bil je zelo dober skakalec v daljino (njegov osebni rekord je 8,07 metra), a se je leta 2018 zaradi težav s kolenom osredotočil zgolj na sprinterske discipline.

Izjemno formo je kazal že pred olimpijskimi igrami v Tokiu. Marca je na evropskem dvoranskem prvenstvu v Torunu na Poljskem osvojil naslov evropskega prvaka v teku na 60 metrov (6,47 sekunde), maja pa je v Savoni v Italiji 100-metrsko razdaljo pretekel v času 9,95 in postal šele drugi Italijan, ki je 100 metrov pretekel v manj kot desetih sekundah.

Kljub rezultatskim presežkom pa pred igrami ni veljal za favorita. Stavnice so mu dajale le tri odstotke možnosti za zmago, a obrnilo se je drugače. V smer verjetno ene največjih senzacij v Tokiu.

Foto: Guliverimage

Spremembi, ki sta ga pripeljali do olimpijskega zlata

Na novinarsko vprašanje, kaj je bistvenega spremenil v svojem življenju in trenažnem procesu, je navedel dve spremembi.

Prva je selitev v Rim pred tremi leti, kjer se je obkrožil z ekipo izjemnih strokovnjakov s področja kiropraktike, nutricionizma in mentalne priprave. Ter še druga velika sprememba, obnovitev odnosov z očetom, ki živi v Dallasu in s katerim od ločitve staršev nista imela stikov.

"Dolgo časa nisva govorila. Ko sva obnovila stike, mi je to vlilo ogromno energije in volje za to, kar sem danes," je povedal italijanski športni junak.

Ljubitelj tatovaž in športnih copatov

in kaj Jacobs počne poleg atletike? Zaposlen je v športni enoti italijanske policije (Gruppo Sportivo Fiamme Oro), je poročen in oče treh otrok. Dva sta se mu rodila v zakonu z ženo Nicole, enega otroka ima že iz predhodne zveze.

Poleg atletike in družine ga zanimajo še tatovaže in športni copati. Njegov vzornik je legendarni italijanski sprinter Pietro Mennea, poročajo italijanski mediji.

Viviana Masini, ponosna mama novega olimpijskega prvaka v teku na 100 m Lamonta Marcella Jacobsa. Foto: Guliverimage

Mamine drzne napovedi

Ena njegovih največjih navijačic, mama Viviana Masini, ki je sinovo zmagoslavje doživela izredno čustveno, je italijanskim medijem povedala, da naslov olimpijskega prvaka ni niti vrhunec niti skrajna meja športne kariere njenega sina.

"Ko je bil otrok, sem mu rekla, da se bo nekoč na vrhu pridružil Usainu Boltu, in to mu je tudi uspelo. Naslednji cilj je svetovni rekord. Uspel bo, če ne letos, pa prihodnje leto," je napovedala ambiciozna gospa Masini.

Foto: Guliverimage

Mimogrede, svetovni rekord teka na 100 metrov je 9,58 sekunde, Jacobsov znaša 9,80, kar pomeni, da Italijana čaka še precej dela, da dohiti jamajško strelo, ki v očeh mnogih vedno velja za največjega sprinterja vseh časov.

