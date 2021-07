Njena zmaga je še toliko bolj posebna, saj si je naslov olimpijske prvakinje izborila po preobratu v zadnjih desetih sekundah borbe z Britanko Lauren Williams. Z zlato medaljo je poskrbela za največji uspeh tekvondoja na Hrvaškem, matični domovini pa priborila skupno že 12. zlato medaljo na poletnih olimpijskih igrah.

Hrvaški mediji poročajo, da je 23-letnica, rojena v Kninu, v zadnjih sekundah obračuna podoživela vsa leta, ki jih je vložila v pripravo na olimpijsko zlato, in vse poraze, ki so jo utrdili v preteklih letih.

Foto: Guliverimage

Iz Knina v Split v kovnico hrvaških medalj v tekvondoju

Hči Ljiljane, ki včeraj ni želela pred medije, češ da je to hčerin dan, in očeta Mata, po stroki pirotehnika, se je pri 18 letih preselila v kovnico hrvaških tekvondističnih medalj k legendarnemu trenerju Marjanu Tomasu v Marjan Taekwondo klub v Splitu.

Ob prestopu si je izposodila besede legendarnega hrvaškega košarkarja Dražena Petrovića, ki je ob selitvi iz KK Šibenka v Cibono izjavil naslednje: "Upam da bodo ljudje razumeli, da moram za tisto, kar želim, storiti korak dalje. Zaključiti moram en krog, zato da bi lahko odprl drugega," se je poetično izrazil eden najbolj oboževanih športnikov nekdanje Jugoslavije.

Ko kaj takega slišite iz ust najstnice, ki hkrati zatrjuje, da bo postala najboljša na svetu, potem morate vedeti, da je njena zgodba res posebna, mladi športnici pojejo hvalnice naši sosedje.

Foto: Guliverimage

Uživala kljub špartanskemu življenju

Zanimivo je, da Matea Jelić nikoli ni napovedovala, da bo na olimpijskih igrah zgolj dala vse od sebe, ampak je odkrito napovedovala naskok na zlato medaljo. Na enem od zadnjih za medije odprtih treningov pri trenerju Toniju Tomasu je priznala, da je njeno življenje pred največjim športnim dogodkom v njeni karieri precej špartansko naravnano.

Trenirala je štirikrat dnevno in celo zamenjala številko mobilnega telefona (poznali so jo zgolj člani njene družine in trener), vse z namenom, da bi se čim bolj izolirala od javnosti in se povsem posvetila pripravam na olimpijski turnir.

"Vse skupaj zna biti precej naporno, ampak vseeno sem želela uživati v slehernem trenutku priprav. Nima vsakdo privilegija, da se uvrsti na tako tekmovanje, in to izkušnjo sem želela doživeti v vsej popolnosti. Proste dni sem izkoristila za obisk domačih v Kninu in za sproščanje ob slapu Krčić. Pripravljena sem maksimalno, osvojila bom zlato. Nato pa čakam na sprejem v Zagrebu, Splitu in še posebej v mojem Kninu," je pripovedovala ambiciozna Hrvatica, ki ima v svoji zbirki cel kup lovorik.

Med drugim je aktualna evropska prvakinja, nekdanja svetovna mladinska prvakinja, dobitnica zlatega odličja na mediteranskih igrah in dvakratna zmagovalka turnirjev za Grand Prix.

Foto: Guliverimage

Poškodba, ki bi skoraj prekinila njeno kariero

Prve korake v svet tekvondoja je storila pod okriljem trenerja Dragana Pinjuha v kninskem klubu DIV. Stara je bila osem let, v kninskem klubu je ostala do 18. leta.

"Že ko je bila otrok, smo vedeli, da gre za velik talent. Ko je pri 13 letih osvojila prvo medaljo na državnem prvenstvu, sva začela trenirati po dvakrat dnevno. Žal je v drugi sezoni med mladinkami doživela hudo poškodbo," se spominja Matein prvi trener.

Borbo na državnem mladinskem prvenstvu na Reki leta 2013 je končala z notranjimi krvavitvami. Prestala je dve težki operaciji in začela obupovati nad svojo športno prihodnostjo.

Prav Janica Kostelić je bila tista, ki jo je spodbudila, naj vztraja na športni poti. Foto: Vid Ponikvar

Usodno srečanje z Janico Kostelić

Takrat je prišlo do prelomnice. Mateina mama je na vhodu v bolnico, kjer se je zdravila njena 16-letna hči, naletela na nekdanjo hrvaško smučarko Janico Kostelić, in jo prosila, naj se pogovori z njeno hčerko.

"Mama je Janici opisala, v kakšnem stanju sem, in jo prosila, naj me obišče, se pogovori z mano in me objame. Naj me prepriča, da vztrajam v športu, saj sem prav takrat razmišljala o tem, da bi vse skupaj pustila. In res, storila je prav to. Obiskala me je v bolnišnični sobi in kaj naj sploh še dodam? Po pogovoru, ki mi je spremenil življenje, sem se razjokala. Ne verjamem, da je šlo za naključje, da se je Janica pojavila ravno v najtežjem trenutku mojega življenja, take velike stvari niso stvar naključja," je prepričana nova olimpijska prvakinja.

Leta 2014 sta znova začela z ničle

Trener Pinjuh se še danes spominja, kako sta leta 2014 Mateino formo začela graditi z ničle. A tako kakovostno, da se je še istega leta kvalificirala na svetovno mladinsko prvenstvo na Tajvanu. Čeprav ji žreb, kot se spominja njen nekdanji trener, ni bil naklonjen, se ni ustrašila tekmic.

Foto: Guliverimage

"Bila je povsem dominantna. Vedel sem, da bo premagala čisto vsako nasprotnico, ki se ji bo postavila nasproti. In tako je tudi bilo. Postala je prvakinja sveta, najboljša mladinka na svetu. Svetovni MVP," je po olimpijskem naslovu nekdanje varovanje trener Pinjuh žarel od ponosa.

Jelićeva se je kvalificirala na olimpijske igre mladih na Kitajskem, kjer je po dramatični borbi ostala brez medalje (zasedla je 5. mesto) in svet se ji je spet sesul.

"Za Rio je prezgodaj, a Tokio bo najin"

"Takrat sem ji povedal, da nama na olimpijske igre v Rio sicer ne bo uspelo priti, bo pa zato Tokio zagotovo najin. Oziroma zdaj samo njen. Ni mi bilo lahko, ko sva se po desetih letih sodelovanja razšla. Ampak tako pač je. Ponosen sem nanjo in na najino prehojeno pot," je bil po velikem uspehu nekdanje varovanke navdušen Pinjuh, ki je poln anekdot iz časov njunega sodelovanja.

"Bili so težki časi, veliko sva potovala in nisva imela dovolj denarja. Morala sva se znajti, kakor sva vedela in znala. Enkrat sva bila del olimpijskega programa, naslednjič spet ne. Tako je prišlo do tega, da mi ni preostalo drugega, kot da grem na loterijo in vplačam loto listič. Imel sem srečo, zaslužil sem nekaj denarja, toliko, da je Matea lahko potovala na tekmo v Ukrajino," je razodel nekdanji trener in priznal, da mu ni bilo lahko, ko se je odločila za spremembo kluba in trenerja.

Odločitev za prestop je bila očitno prava. Tudi drugi varovanec trenerja Tonija Tomasa je na olimpijskih igrah v Tokiu prišel do medalje. Toni Kanaet, ki je mimogrede tudi nekdanji fant Matee Jelić, je v kategoriji do 80 kilogramov osvojil bronasto odličje.