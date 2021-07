Avstrijski matematični um, ki je šokiral kolesarsko srenjo #video

Na včerajšnji ženski cestni dirki so vsi stavili na Nizozemke, ki so olimpijsko zlato lovile s štirimi kolesarkami (Annemiek Van Vleuten, Marianne Vos, Anno van der Breggen in Demi Vollering), a je imela Anna Kiesenhofer, edina avstrijska predstavnica na dirki, svoje načrte.

Že kmalu po štartu 137-kilometrske preizkušnje pod goro Fudži je odločno krenila v napad.

Vso dirko je preživela v ospredju – najprej složno z Omer Shapiro in Anno Plichto, ki so si nabrale že 11 minut prednosti pred glavnino, nato pa zadnjih 41 kilometrov odpeljala sama in na koncu prva prečkala ciljno črto na dirkališču Fudži, kjer se je dan prej olimpijskega brona razveselil Tadej Pogačar.

Ali je Kiesenhoferjeva izkoristila neodločnost favoriziranih Nizozemk, ki so se sprva podcenjevale moč ubežne skupine, nato pa so se zakalkulirale ob odsotnosti radijskih povezav, niti ni pomembno, v olimpijskih zapisih bo za vedno zabeleženo, da je naslov olimpijske prvakinje osvojila prav Anna Kiesenhofer.

Nizozemka Annemiek Van Vleuten je bila prepričana, da je prva prečkala ciljno črto. Foto: Guliverimage

Nizozemka zmotno prepričana o zmagi

Da je na trasi vladala prava zmeda, je dokazala Nizozemka Annemiek Van Vleuten, ki je ciljno črto prečkala z visoko dvignjenima rokama, očitno prepričana, da je v cilj pripeljala kot prva, v resnici pa je za vodilno zaostala kar za minuto in 15 sekund. Na koncu se je morala zadovoljiti s srebrom, bron pa je osvojila Italijanka Elisa Longo Borghini. Izkazala se je tudi edina slovenska predstavnica na dirki, naturalizirana Slovenka Eugenia Bujak, ki je dirko končala na 19. mestu.

"Neverjetno, ko sem prečkala ciljno črto, kar nisem mogla verjeti," je bila v cilju evforična nova olimpijska prvakinja. "Že od vsega začetka sem načrtovala napad na kilometru nič in bila sem presrečna, ko mi je uspelo priti v ospredje. Res ne maram voziti v skupini," je priznala avtorica senzacije na olimpijski progi.

"Srečna sem tudi zato, ker se nisem prestrašila, ampak sem se samo odpeljala. Napadla sem z manjšo skupino, v kateri smo složno sodelovale, kar je bilo res super. Kmalu sem videla, da sem najmočnejša v skupini," je razlagala novinarjem.

Zmagovalna trojka cestne dirke: prvouvrščena Avstrijka Anna Kiesenhofer v družbi drugouvrščene Nizozemke Annemiek Van Vleuten in tretje Italijanke Elise Longo Borghini. Foto: Guliverimage

Doktorat iz matematike

A zgodba Kiesenhoferjeve je zanimiva tudi z drugega zornega kota, ne zgolj športnega. Nova olimpijska prvakinja ima namreč doktorat iz matematike in se tej naravoslovni vedi posveča tudi profesionalno.

Študirala je na tehnični univerzi na Dunaju, magistrirala na prestižni univerzi Cambridge, doktorat pa končala na Politehnični univerzi v Kataloniji. Danes je zaposlena na Švicarskem državnem inštitutu za tehnologijo v Lozani, kjer predava matematiko in se posveča raziskovalnemu delu. Na cestni dirki v Tokiu je bila ena od redkih, ki v ozadju niso imele podpore profesionalne kolesarske ekipe.

Potem ko je leta 2017 ostala brez mesta v belgijski ekipi Lotto Soudal Ladies, je kolo skoraj obesila na klin, a se je pozneje odločila, da vendarle vztraja, čeprav zgolj na amaterski ravni. Letos je nastopila le na avstrijskem državnem prvenstvu, kjer je postala državna prvakinja v kronometru, na cestni dirki pa je osvojila 6. mesto.

Foto: Reuters

Na kolo po sili razmer

Anna Kiesenhofer se je s kolesarstvom začela ukvarjati leta 2014, in to po sili razmer. Zaradi ponavljajočih se poškodb se je odpovedala nastopom v triatlonu (kombinacija plavanja, kolesarstva in teka) in duatlonu (tek, kolesarjenje) in se osredotočila zgolj na kolesarstvo.

Pridružila se je katalonski kolesarski ekipi v Gironi, kjer je takrat študirala in takoj pokazala svoje sposobnosti na kolesu. Že leta 2016 je zmagala v španskem pokalu, leto pozneje pa presenetila še z zmago v tretji etapi dirke Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche z vzponom na Mont Ventoux in na koncu v skupnem seštevku zasedla odlično drugo mesto.

"Nisem samo kolesarka, ki potiska pedale. Povsem sama sem odgovorna za svojo predstavo in na to sem ponosna." Foto: Guliverimage

Uspeh ji je prinesel pogodbo s profesionalno ekipo Lotto Soudal Ladies, a na naslednjih dirkah večjega uspeha ni dosegla. Po seriji neuspelih predstav je aprila 2017 ostala brez pogodbe in si vzela leto dni tekmovalnega premora.

Leta 2019 se je na kolo vrnila kot amaterska kolesarka, a očitno še vedno dovolj pripravljena za vrhunsko raven. Zmagala je na cestni dirki avstrijskega državnega prvenstva in bila nepremagljiva tudi v vožnji na čas.

Udeležila se je tudi svetovnega prvenstva, kjer je kronometer, svojo najljubšo kolesarsko disciplino, končala na 20. mestu. Državna prvakinja v kronometru je postala tudi leta 2020 in uspeh ponovila tudi letos. Ker Avstrija kvote za kronometer nima, v Tokiu v tej disciplini ne bo nastopila.

Nasvet mladim? Naj ne zaupajo avtoritetam!

Na novinarski konferenci po neverjetni zmagi je na vprašanje, kaj bi svetovala mladim, ki se šele podajajo na športno pot, odgovorila, naj ne zaupajo preveč avtoritetam.

"V svojem primeru sem sama odgovorna za vse," je razkrila. Pred igrami je namreč sama skrbela za res vse – za prehrano, za opremo, treninge in taktiko.

Foto: Guliverimage

"Nisem samo kolesarka, ki potiska pedale. Povsem sama sem odgovorna za svojo predstavo in na to sem ponosna," je žarela od ponosa in dodatno osvetlila svojo nenaklonjenost avtoritetam.

"Vedno obstaja nevarnost in tudi sama sem bila žrtev tega, da ko si mlad in nimaš toliko znanja, verjameš trenerjem, ki mislijo, da vedo, kaj je zate najbolje. Tudi sama sem bila na tem mestu. Zdaj pa, ko sem stara, imam 30 let, sem začela spoznavati, da vsi ti ljudje, ki vam zagotavljajo, da vedo vse, v resnici ne vedo vsega," je opozorila.

Foto: Guliverimage

"Ni bližnjic in ni čudežev"

"Ugotovila sem, da ni bližnjic in ni čudežev. Moj nasvet je, da bodite zelo previdni pri tem, komu zaupate. V mojem primeru je to zaupanje omejeno na mojo družino in bližnje prijatelje," je priznala.

Dejala je še, da je morda na papirju res amaterka, kar zadeva kolesarstvo, a da ta šport zavzema velik del njenega življenja. "S kolesarstvom ne služim denarja, no, ne veliko, a v moji glavi zavzema res velik del. Zadnje leto in pol sem bila povsem osredotočena na ta dan," je priznala.

"Vse sem žrtvovala za ta dan, za dober rezultat. V moji glavi je bil dober rezultat 15. mesto. Da mi je zdaj uspelo celo zmagati, je zame najbolj neverjetna nagrada."

Foto: Guliverimage

Kaj sledi? "Ne vem, počakajmo."

Na vprašanje, kaj sledi, zlata olimpijska medalja ji verjetno odpira goro priložnosti v svetu kolesarstva, profesorica matematike nima odgovora.

Najprej bo odpotovala domov v Avstrijo in uspeh proslavila s svojimi bližnjimi, nato pa jo čaka vrnitev v Lozano, kjer bo nadaljevala predavanja in raziskovalno delo na Švicarskem državnem inštitutu za tehnologijo.

"Ne vem, kaj me čaka, počakajmo. Mislim pa, da bo glavna sprememba predvsem pri meni in mojem značaju. Zmaga mi bo vlila ogromno samozaupanja in samozavesti. Še vedno pa ne vem, kaj se bo spremenilo na zunaj. Obdržala bom svojo službo in kolesarila toliko kot pred olimpijsko zmago. Kar pa zadeva mojo samozavest, mislim, da sem zdaj povsem drug človek," je dejala.

Preberite še: