Avstrijska senzacija na cestni dirki, Bujakova do najboljšega slovenskega olimpijskega rezultata

Cestno preizkušnjo so sicer kot velike favoritinje začele Nizozemke, a so se uštele v taktiki in komunikaciji, ki na olimpijskih igrah poteka brez radijskih zvez. Vse od prvega kilometra se je od glavnine odlepilo pet kolesark, ki so si nabrale deset minut naskoka.

Med njimi je bila daleč najmočnejša amaterka Kiesenhoferjeva, ki vse od leta 2017 ni članica profesionalne ženske kolesarske karavane. Sicer avstrijska državna prvakinja v kronometru je v cilju slavila s prednostjo 1:15 minute.

V boju za drugo mesto je bila po samostojnem napadu najmočnejša Van Vleutenova, tretje pa je pripadlo Italijanki Longo Borghini (+1:29), ki se je manjši skupini favoritinj prav tako odpeljala v zadnjih nekaj kilometrih.

Eugenia Bujak je prikolesarila do 19. mesta. Foto: Vid Ponikvar

Edina slovenska predstavnica Bujakova je dolgo držala stik z najboljšimi, na zadnjem krajšem vzponu pred prihodom na dirkališče Fuji pa je popustila in na koncu z zaostankom 2:28 minute zasedla 19. mesto.

Vseeno je to najvišja slovenska uvrstitev na cestnih dirkah na OI. V Londonu je bila namreč Polona Batagelj 22.