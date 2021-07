Nizozemka v cilju prepričana, da je prvakinja, nato so ji povedali

Nizozemska kolesarska zvezdnica Annemiek Van Vleuten je bila danes, ko je v Tokiu prečkala ciljno črto po 137-kilometrski ženski cestni preizkušnji, prepričana, da je osvojila zlato olimpijsko medaljo. Slavila je z visoko dvignjenima rokama, nato pa doživela manjši šok, ko so ji pojasnili, da je zmagovalka tekme v cilju že debelo minuto in 15 sekund. Zmaga Anne Keisenhofer je bila takšno presenečenje, da so Avstrijki čestitale le redke kolesarke.

Mogočna nizozemska zasedba, ki je poleg Van Vleutnove vsebovala še Marianne Vos, Anno van der Breggen in Demi Vollering, je veljala za absolutno favoritinjo olimpijske cestne dirke, a so se zvezdnice uštele.

"Oh, kako sem se motila," je Van Vleutnova kasneje priznala v cilju, ko so ji povedali, da je olimpijska prvakinja Keisenhoferjeva. "Sploh se nisem zavedala. Prepričana sem bila, da sem številka ena," je še povedala 38-letnica.

Na dirki si je ubežna skupinica s Keisenhoferjevo, Omer Shapiro in Anno Plichto privozila že enajst minut prednosti, preden je glavnina navila tempo in naposled ulovila Shapiro in Plictho, medtem ko se je Avstrijka sama pognala v boj za zmago.

Avstrijka Anna Keisenhofer je presenetila vse. Foto: Reuters

Kolesarke, ki na olimpijskih igrah ne smejo uporabljati radijskih zvez, so na Keisenhoferjevo preprosto pozabile, je pojasnila reprezentančna kolegica Van Vleutnove Anna van der Breggen: "Nismo vedele, da je v ospredju še ena kolesarka. Sploh si je nismo zabeležile niti je ne poznam," je priznala branilka zlata iz Ria 2016 ter dodala: "Vidite, kaj vse gre lahko narobe, če nekoga ne poznaš."

Nizozemke niso bile edine, ki so se zmedle, v cilju so le redke pristopile do avstrijske prvakinje, ki je pripravila pravo senzacijo. Britanka Lizzie Deignan je ocenila, da so imele Nizozemke v ekipi celo preveč favoritinj: "Kaj lahko sploh rečeš na ekipnem sestanku, če imaš štiri kolesarke, ki lahko zmagajo na tekmi? Kako sploh izbereš? Vse so neverjetne tekmovalke, zelo profesionalne, ampak najbrž bi morale izbrati eno kapetanko."