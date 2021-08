Olimpijske igre v Tokiu so nas 14 dni razvajale z rezultatskimi presežki in zanimivimi življenjskimi zgodbami olimpijcev, žal pa iz kopice izjemnih zgodb izstopajo tudi incidenti, ki so pustili črn madež na nekaterih olimpijcih in športnih funkcionarjih, ter razočaranja, ki jih bo zaradi veljave olimpijskih iger še toliko težje pozabiti.

Zadnji dan olimpijskih iger je za precej ogorčenja med ljubitelji športa s svojo nešportno potezo poskrbel francoski maratonec Morhad Amdouni. Na 28. kilometru je med tekom mimo okrepčevalne postaje podrl celo vrsto plastenk z vodo, zagrabil šele zadnjo v vrsti in s tem tekmovalcem, ki so tekli za njim, onemogočil, da bi si vzeli pijačo.

Amdouni je na koncu zasedel 17. mesto, naslov olimpijskega prvaka pa je ubranil svetovni rekorder iz Kenije Eliud Kipchoge.

Pobeg beloruske športnice

Za eno najbolj odmevnih zgodb letošnjih olimpijskih iger, a ne po rezultatski plati, je poskrbela beloruska atletinja Kristina Cimanovska, ki jo je beloruski olimpijski komite izključil iz olimpijske odprave.

Uradno naj bi to storili zaradi njenega slabega čustvenega in psihološkega stanja, a dejansko naj bi bila ta odločitev posledica javne kritike atletinje na račun trenerjev, ki so jo brez opozorila uvrstili v štafeto teka na 4 x 400 metrov.

Cimanovska se je morala nemudoma odpraviti na letališče, kjer naj bi počakala na let proti Minsku, a se je v strahu za svoje življenje prek družbenih omrežij obrnila po pomoč javnosti. Na letališču je najprej nekaj ur preživela pod zaščito japonskih oblasti, po nekaj dneh pa je preko Dunaja odpotovala na Poljsko, kjer so ji ponudili azil in možnost nadaljevanja športne kariere. Na Poljskem se ji je pridružil tudi mož.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je zaradi omenjenega incidenta dvema beloruskima trenerjema odvzel akreditaciji in ju zaprosil, naj nemudoma zapustita olimpijsko vas.

Trmasti konj in agresivna trenerka

Prava drama pa se je na predzadnji dan olimpijskih iger odvijala na modernem peteroboju, kjer je prva favoritinja za zlato kolajno Nemka Annika Schleu namesto na zmagovalnem odru končala na dnu rezultatske razpredelnice in v solzah, za nameček pa so njeno trenerko odslovili z iger.

Because I stay being messy. Here’s a thread of the full ride of Annika Schleu. It’s not pretty. pic.twitter.com/d4Tox8fEHN — frankie (@BannedFrankie13) August 7, 2021

Spomnimo: na konjeniškem delu modernega peteroboja (tekmovalci se merijo v sabljanju, plavanju na 200 metrov prosto, konjeniškem preskakovanju ovir in v kombinaciji streljanja s pištolo ter teka na 3.200 metrov) je izžrebala konja, ki tisti dan ni bil razpoložen za preskakovanje ovir. Pri modernem peteroboju tekmovalci ne tekmujejo s svojim konjem, ampak jim ga dodelijo po naključnem žrebu. Pred tekmovanjem imajo 20 minut časa za spoznavanje in ogrevanje.

Sanje Nemke Annike Schleu o olimpijski medalji so po incidentu s trmastim konjem, ki ni želel preskakovati ovir, splavale po vodi. Foto: Guliverimage

Petkratna svetovna prvakinja in četrta z iger v Riu leta 2016 je imela neverjetno smolo. Po prvih treh disciplinah je bila trdno v vodstvu, nato pa ji je konj z imenom Saint Boy povsem pokvaril načrte − bil je trmast in ni želel dostojno preskakovati ovir.

Tekmovalko so oblile solze, poskušala je z vse bolj grobim bičanjem in vlečenjem uzde, kar je tudi močno razburilo gledalce. Ves čas jo je h grobosti priganjala besna trenerka Kim Raisner, ki je na koncu konja tudi jezno udarila s pestjo.

To je bila kaplja čez rob, po kasnejših protestih številnih gledalcev so se odzvali tudi prireditelji iger. Svetovna zveza za moderni peteroboj (UIPM) je trenerko izključila z iger. Zaradi tega je morala takoj zapustiti olimpijsko vas.

Športni direktor nemških kolesarjev zaradi rasističnih izjav moral domov

Do incidenta pa je prišlo tudi na kronometru, kjer je Primož Roglič s fantastično vožnjo osvojil naslov olimpijskega prvaka. Športni direktor nemške kolesarske zveze Patrick Moster je namreč svojega kolesarja Nikiasa Arndta spodbujal z rasistično usmerjenimi besedami, medtem ko je ta skušal ujeti tekmece iz Alžirije in Eritreje: "Ujemi kameljega dirkača. Gremo!"

Športnega direktorja nemške kolesarske zveze Patricka Mosterja so zaradi rasističnih izjav izključili z olimpijskih iger. Foto: Guliverimage

Čeprav se je Moster pozneje opravičil, ga je nemška reprezentanca po opravljenem zaslišanju umaknila z olimpijskega prizorišča.

"Prepričani smo, da je bilo njegovo javno opravičilo za rasistične izjave iskreno," je dejal Alfons Hörmann.

Predsednik in vodja nemške olimpijske organizacije Alfons Hörmann je sicer pozneje dejal, da verjame, da je bilo direktorjevo javno opravičilo iskreno, a da je s prvotnimi izjavami prekršil olimpijske vrednote. "Fair play, spoštovanje in toleranca so vrednote, o katerih se nemška reprezentanca ne pogaja," je dejal.

Na dogajanje se je odzval tudi alžirski kolesar Azzedine Lagab, ki je na Twitterju zapisal, da na olimpijskih igrah ni nobenih kamel: "Zato sem se pridružil kolesarstvu in navsezadnje sodeloval na olimpijskih igrah." V naslednjem tvitu pa se je zahvalil Nemcem za podporo po incidentu.

I really appreciate all the support received, especially from #german people who stood up against racism and apologized to me about what happened in #olympics thank you ☺️ — Azzedine Lagab (@AzzedineLagab) July 30, 2021

Tudi Arndt je direktorjeve besede označil za nesprejemljive.



Za mnoge nesprejemljiva je bila tudi poteza judoističnega trenerja Claudia Puse, ki je svojo varovanko, judoistko Martyne Trajdos, pred njeno borbo prijel za kimono, jo močno stresel in na hitro oklofutal. Zaradi tega dejanja si je prislužil uradno opozorilo Mednarodne judoistične zveze, a mu je Trajdosova, nosilka brona z lanskega evropskega prvenstva, hitro stopila v bran. Kot je pojasnila, gre za ritual, ki ga je izbrala sama in s katerim jo trener dodatno "podžge" pred nastopom.

Amazing pre-fight ritual of German judo competitor Martyna Trajdos and her coach #OlympicGames #Tokyo2020 pic.twitter.com/v74TKj5r2N — Rupert Myers (@RupertMyers) July 28, 2021

Veliko razočaranje: Slovenki sta nekaj metrov pred ciljem končali v vodi

Velik šok in razočaranje sta na teh igrah doživeli tudi slovenski kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. Pred olimpijskimi igrami sta sodili v ožji krog favoritinj za olimpijsko medaljo, nato pa sta se tik pred ciljem polfinala prevrnili v vodo in tako ostali brez uvrstitve in z neuresničenimi olimpijskimi sanjami.

"To je eden najhujših trenutkov moje kariere. Zgodil se je v najslabšem možnem času, na olimpijskih igrah se mi je pripetilo to, kar se mi ni v vsej karieri. Žalostna sem, težko bo to preboleti," je v solzah za STA dejala Ponomarenko Janićeva. Še danes ni povsem jasno, zakaj se je to zgodilo.

Nastop slovenskih kajakašic na mirnih vodah Špele Ponomarenko Janić in Anje Osterman, ki sta pred olimpijskimi igrami veljali za favoritki za kolajno, se je nekaj metrov pred ciljem polfinala končal v vodi. Foto: Guliverimage

V zadnjem trenutku se je ustrašila

Nesprejemljiv pa je bil tudi skok 28-letne kanadske tekmovalke Pamele Ware, ki je v skokih v vodo lovila finalno vstopnico. Žal je na najpomembnejši tekmi povsem odpovedala. Kot je priznala, se je v zadnjem trenutku ustrašila in stopila z deske, namesto da bi opravila nekaj obratov in skočila z nogami naprej. Kanadčanka je za skok dobila oceno nič in tako poskrbela za najslabši skok v zgodovini olimpijskih iger.

