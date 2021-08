Na modernem peteroboju prava drama zaradi uporniškega konja

Strte sanje o olimpijskem zlatu in suspendirana trenerka, ki je že morala zapustiti olimpijsko vas, sta posledici konjeniškega dela tekmovanja v modernem peteroboju za ženske. Nemki Anniki Schleu, ki je po sabljaškem in plavalnem delu tekmovanja vodila, je ponagajal trmasti konj Saint Boy, ki ni hotel preskakovati ovir.

V modernem peteroboju se tekmovalci merijo v petih disciplinah, sabljanju, plavanju (za ženske 200 m prosto), konjeniškem preskakovanju ovir in teku s strelskimi postanki. Schleujeva, petkratna svetovna prvakinja in četrta iz iger v Riu leta 2016, je bila trdno v vodstvu po prvih treh disciplinah, nato so se ji sesule sanje o olimpijskem zlatu.

Po pravilih tekmovanja je konja udeleženkam namenil žreb in Nemka je povlekla kratko, saj se je Saint Boy že pred tem izkazal za zelo trmastega. S Schleujevo na hrbtu je najprej nekaj ovir podrl, nato pa se uprl in ni več hotel skakati. Tekmovalko so oblile solze, poskušala je z vse bolj grobim bičanjem in vlečenjem uzde, kar je tudi močno razburilo gledalce. Ves čas jo je k grobosti priganjala besna trenerka Kim Raisner, ki je na koncu konja tudi jezno udarila s pestjo.

Saint Boy se je uprl. Foto: Guliverimage

To je bila kaplja čez rob, po kasnejših protestih številnih gledalcev neprijetnih prizorov, so se odzvali tudi prireditelji iger in v Svetovni zvezi za moderni peteroboj (UIPM), ki so trenerko izključili iz iger in je včeraj že morala zapustiti olimpijsko vas.

Schleujeva je po konjeniškem delu, v katerem je ostala brez izida, zdrsnila po lestvici, zlato je na koncu osvojila Britanka Kate French, srebro Litovka Laura Asadauskaite in bron Madžarka Sarolta Kovacs.

Po tekmi so se spet razvnele debate, ali konjski športi sploh še spadajo v olimpijski program.

