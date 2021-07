Športni direktor nemških kolesarjev zaradi rasističnih izjav moral domov

Nemška kolesarska zveza je športnega direktorja Patricka Mosterja iz olimpijskih iger poslala domov, potem ko so ga ujeli pri rasističnih izjavah v komunikaciji s kolesarjem Nikiasom Arndtom na sredinem kronometru. Moster ga je spodbujal z besedami "Ujemi kameljega dirkača. Gremo!", medtem ko je ta skušal ujeti tekmece iz Alžirije in Eritreje.

Čeprav se je Moster pozneje opravičil, se je nemška reprezentanca odločila direktorja po opravljenem zaslišanju umakniti z olimpijskega prizorišča.

"Prepričani smo, da je bilo njegovo javno opravičilo za rasistične izjave iskreno," je dejal predsednik in vodja nemške olimpijske organizacije Alfons Hörmann in dodal: "Vendar je s temi izjavami prekršil olimpijske vrednote. Fair play, spoštovanje in toleranca so vrednote, o katerih se nemška reprezentanca ne pogaja."

Na dogajanje se je na Twitterju odzval alžirski kolesar Azzedine Lagab: "Torej, na olimpijskih igrah ni nobenih kamel. Zato sem se pridružil kolesarstvu in navsezadnje sem sodeloval na olimpijskih igrah." Arndt je ob tem direktorjeve besede označil kot nesprejemljive.

Moster je v opravičilu dejal, da je bil v tekmovalnem zagonu njegov besednjak neprimeren: "Zelo mi je žal in vse, kar lahko storim, je, iskreno opravičilo."