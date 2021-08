Saj ni res, pa je: Francozinja do brona v tretjem mesecu nosečnosti

Košarkarica, ki je danes članica francoskega kluba Basket Landes, v preteklosti pa je kot košarkarica ekipe San Antonio Stars igrala v najmočnejši ženski košarkarski ligi WNBA (Women's National Basketball Association), je novico o nosečnosti razkrila v intervjuju za France Info, s svojimi sledilci pa je informacijo delila tudi na družbenih omrežjih.

"Noseča sem tri mesece in pol, natančneje 16 tednov," je presenetila Francozinja, ki je v letošnji sezoni z ekipo Basket Landes osvojila naslov državnih prvakinj, z reprezentanco Francije pa naslov evropskih podprvakinj in bronasto olimpijsko medaljo.

Resnico je poznala le peščica ljudi

Resnico o nosečnosti sta do nedavnega poznala samo njen zdravnik in selektorica reprezentance Valérie Garnier, zaupala pa jo je še trem reprezentančnim kolegicam.

Kot je povedala v intervjuju, je novico zase zadržala zato, ker ni želela, da se tekmice na drugi strani parketa zaradi nosečnosti do nje vedejo drugače. "Skrivnost sem zadržala zase zato, ker sem zadnji dve tekmovanji (evropsko prvenstvo in olimpijske igre) želela opraviti brez dodatnih skrbi in brez spopadanja z reakcijami preostalih igralk, medijev in podobno. To je precej olajšalo stvari," je priznala košarkarica, ki svojega prvorojenca pričakuje s srbskim košarkarjem Filipom Vukosavljevićem, s katerim sta se poročila julija 2019.

Čeprav se bo marsikdo zdrznil ob novici, pa ukvarjanje s športom v času nosečnosti ni prepovedano, še posebej, če je nosečnica fizičnega napora vajena že od prej. Šport ponuja sprostitev, utrdi telo in prispeva k obvladovanju telesne teže, seveda pa vse športne panoge za nosečnice niso primerne.

Tudi košarka, kjer prihaja do tesnega stika z nasprotnikom, ni najbolj priporočljiva, je pa Vukosavljevićeva za svoje športno udejstvovanje pridobila soglasje zdravnikov. Čeprav se je vse dobro izteklo, je priznala, da jo je občasno zdelala utrujenost, s čimer se nosečnice zlahka poistovetijo.

To ni prvi primer nosečnosti na košarkarskem parketu. Ameriška košarkarica Skylar Diggins-Smith je pod koši vztrajala vse do 14. tedna nosečnosti.

Preberite še: