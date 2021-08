Rolkanje je na olimpijskih igrah v Tokiu doživelo svoj olimpijski krst. Komplet medalj so podelili v dveh disciplinah, v uličnem slogu in parku. Osem finalistk v disciplini park je imelo na voljo po tri 45-sekundne vožnje, kjer so sodniki ocenjevali težavnost in originalnost njihovih likov.

Naslov olimpijske prvakinje je osvojila 19-letna domačinka, aktualna svetovna podprvakinja Sakura Yosozumi, na zmagovalnem odru sta se ji pridružili 12-letna rojakinja Kokono Hiraki in 13-letna Sky Brown.

Na olimpijskem odru je stala skupaj s prijateljicama Sakuro Yosozumi in Kokono Hiraki. Foto: Guliverimage

Brownova je tako svoji izredno zajetni zbirki lovorik, v kateri je tudi zlato odličje iz letošnjih X-iger v Kaliforniji in bron s predlanskega svetovnega rolkarskega prvenstva v Sao Paolu v Braziliji, včeraj dodala še bronasto odličje z olimpijskih iger.

Po lanskem padcu srečna, da je sploh še živa

Bron je vreden še toliko več, saj je neustrašna športnica vedno široko nasmejanega obraza maja lani na treningu grdo padla z višine kar štirih metrov in pol in si pri grozljivem padcu, po katerem jo je marsikdo že odpisal s seznama olimpijcev, zlomila roko in poškodovala glavo.

Maja lani je na treningu grdo padla in pristala v bolnišnici:

Po padcu so jo nemudoma prepeljali v bolnišnico. Ob prihodu je bila neodzivna. Njen oče Stuart Brown je pozneje dejal, da so lahko srečni, da je sploh preživela, Sky pa je priznala, da je bil to njen najtežji padec v karieri.

Mnogi so bili prepričani, da jo bo travmatična izkušnja od padcu z velike višine zaustavila ali ji vsaj nekoliko prirezala krila poguma, a je dokazala, da ji tudi to ne more do živega.

"Bodi pogumen in se zabavaj, naredi to, zato, ker uživaš," ima zapisano na zadnjem delu zaščitne čelade. Foto: Guliverimage

Že po dveh mesecih se je vrnila na rolko, vmes pa napisala še knjigo s simboličnim naslovom Sky’s The Limit (Nebo je meja). Kot je povedala v enem od intervjujev, je po padcu in dneh v bolniški postelji še bolj lačna dokazovanja, povsem drugače pa je bilo za njene starše, Britanca Stuarta in Japonko Mieko.

"Zame in mojo ženo, pa tudi za Skyinega brata Oceana je bil Skyin padec izredno travmatična izkušnja. Morda za Sky ne toliko, saj se večine ne spomni," je povedal njen oče.

"Še najtežje je bilo za mojo ženo. Kar precej dolgo je trajalo, preden je svojo hči spet lahko gledala na rolki. Danes si najraje ogleda video po izpeljani akciji, ne spremlja pa je v živo," je razkril Start Brown, ki svojo nadarjeni hčerki pogosto ponavlja, da je tekmovanje zgolj tekmovanje in da je to, kar se zgodi na tekmovanjih, ne definira kot osebo. In tudi olimpijska medalja je ne, ji je prigovarjal po včerajšnjem olimpijskem nastopu.

Foto: Guliverimage

Hči Japonke in Britanca

Sky Brown se je rodila v mestu Miyazaki na Japonskem. Njena mama Mieko je Japonka, oče Stuart pa je Britanec. Sky tekoče govori oba jezika.

Rolka ji je bila tako rekoč položena že v zibelko, saj se vsa družina ukvarja s to dejavnostjo. Starša sta na rolki hitreje premagovala razdaljo od točke A do B, oče pa je pozneje na domačem vrtu izdelal mini skakalnico, kjer si je s prijatelji dal duška med vragolijami na deski. Seveda si je tudi Sky želela zraven. "Vedno je želela rolkati z nami, tudi če je nismo povabili," se spominja oče.

Prve zavoje na rolki je opravila že kot dojenček, saj je najraje ležala na njej. "Morda se bo slišalo kot kliše, ampak rolka je bila od nekdaj njena najljubša igrača," pravi oče. Ko je imela štiri leta je ugotovil, da ima Sky izjemen, enkraten talent. Video njenih veščin na rolki je objavil na Facebooku in že čez noč je zbral več milijonov ogledov. "Bilo je noro. Takrat sem ugotovil, da je res izjemna za svoja leta."

Leta 2018 je zmagala na otroški verziji šova Zvezde plešejo:

Na tekmovališčih že od osmega leta

Pri osmih letih je Sky starša prepričala, da sta jo spustila na njeno prvo tekmovanje, Vans US Open, in vse od takrat tekmuje. Dve leti pozneje so jo povabili v plesni šov Zvezde plešejo za mlade, kjer je zmagala in postala še bolj znana in priljubljena.

Povabila v različne oddaje in intervjuji so se vrstili kot po tekočem traku. Bilo je tako naporno in nepredstavljivo, da sta starša Sky odpeljala na Japonsko in tam jo tam dobesedno skrila pred javnostjo, dokler se razmere niso nekoliko polegle.

Sky šolo obiskuje dvakrat tedensko, ostale obveznosti opravlja na daljavo. Trenira približno tri ure dnevno, veliko časa namenja tudi deskanju na valovih. Kadar je v Kaliforniji - družina je razpeta med Japonsko in ZDA - redno vstaja ob peti uri zjutraj, da ujame najboljši val. Prepričana je, da ji deskanje na valovih pomaga pri gibanju na rolki, ne skriva pa niti želje, da bi na naslednjih olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu, nastopila tudi v tem športu.

Trenerja nima, trikov se uči preko YouTubea, se pa občasno na treningu druži s Shaunom Whiteom, enim največjih zvezdnikov deskanja prostega sloga.

Najmlajša ... v marsičem

Sky Brown je najmlajša na številnih področjih. Ko je leta 2016 pri osmih letih nastopila na tekmovanju Vans US Open je bila najmlajša tekmovalka v zgodovini, ki se je udeležila tega tekmovanja.

Ko je z desetimi leti postala profesionalna rolkarka, je bila najmlajša med profesionalci

Je tudi najmlajša sponzoriranka športne multinacionalke Nike, najmlajša britanska olimpijka in zdaj tudi najmlajša britanska dobitnica olimpijske medalje. Včeraj, ko si je okrog vratu nadela bron, je bila stara natanko 13 let in 28 dni.

Zaradi bolj sproščenega vzdušja se je leta 2019 odločila, da bo nastopala pod britansko zastavo. Foto: Guliverimage

Britanci ji ponujajo več sproščenosti

Odločitev, da bo nastopala za Veliko Britanijo, domovino njenega očeta, je javnosti sporočila leta 2019. Čeprav je prej večkrat izjavila, da bo zastopala Japonsko, si je pozneje premislila. Kot razlog za spremembo odločitve je navedla dejstvo, da ji bolj ustreza nekoliko bolj sproščen pristop, ki ga ubira Britanska rolkarska zveza, kjer so ji zagotovili, da se lahko kadarkoli umakne iz tekmovalnega okolja.

V koronskem letu je s skladbo Girl (Dekle) zakorakala tudi v pevske vode:

Čeprav je kljub izjemno rosni starosti zelo uspešna v tekmovalnem oziru - leta 2019 je na svetovnem rolkarskem prvenstvu pri komaj 11 letih osvojila tretje mesto, na igrah X, kjer je kot prva ženska izvedla skok frontside 540, peto in na lanskem svetovnem prvenstvu v Braziliji tretja - pa njene ambicije segajo še precej dlje od rezultatskih okvirjev.

"Sanjam o mnogih stvareh, a najbolj si želim, da bi lahko obiskovala manj priviligirane države in tamkajšnje otroke naučila rolkati. Zdi se mi, da rolkanje, tako kot katerikoli drug šport, pomaga ljudem, ki jim je težko."

