Kaj se dogaja z olimpijsko prvakinjo, ki je šokirala tekmice?

Ena od bolj opaznih sprememb po olimpijski zmagi je veliko zanimanje, ki vlada zanjo. Njen e-nabiralnik so preplavile ponudbe za oglaševanje, sponzorstva in druge priložnosti sodelovanja.

"Temeljito moram razmisliti, kaj si želim. Odpira se mi ogromno priložnosti," je povedala v pogovoru za specializirani kolesarski portal VeloNews. "Izbrati moram modro. Nekateri predlogi so zgolj motnja, zato moram razlikovati med projekti, ki me res zanimajo, in tistimi, ki niso vredni časa. Ne bom na primer oglaševala para nogavic za nekaj sto evrov. Osredotočiti se moram na stvari, ki so precej bolj pomembne."

Foto: Guliverimage

Nikoli več profesionalna kolesarka, bo pa temu posvečala več časa

In kaj so te veliko pomembnejše stvari? Kiesenhoferjeva še ne ve natančno, katero pot bo izbrala, ve pa, da želi kolesarstvu nameniti več priložnosti. Vleče jo k projektom, kjer bi lahko združevala svojo strast do matematike, znanosti in kolesarstva. Zanimajo jo individualni projekti, kot trenersko delo, mentoriranje kolesarjev, javno nastopanje in snovanje novih produktov.

"Veliko je zanimivih stvari, na primer sodelovanje s podjetji, ki bi jim lahko pomagala s svojim mnenjem o različnih produktih. To so stvari, ki me zanimajo, obstaja tudi to presečišče z znanostjo, kot je na primer področje aerodinamike. Matematika ima pri raznih simulacijah veliko vlogo. To je le nekaj idej, ki imajo veliko vlogo pri simulacijah. To je le nekaj mojih zamisli, ki bi lahko prerasle v zanimive projekte."

Karkoli bo že počela v prihodnosti, to zagotovo ne bo v celoti povezano s kolesarstvom. Leta 2017 se je že v povsem zavezala kolesarstvu. Dirkala za profesionalno ekipo Lotto-Soudal, a pravi, da danes tega ne bi več počela.

Foto: Reuters

"Bilo je težko in bila sem razočarana, ko sem ekipo zapustila. To je bil moj cilj, biti profesionalka, a ko sem bila, to ni bilo to, kar sem si želela in predstavljala, niti se nisem znala vklopiti v to okolje. Odločitve o slovesu iz ekipe mi sploh ni bilo treba sprejeti, ker je bila ta tako logična. Fizično nisem bila dovolj močna, pa tudi mentalno sem bila v res zelo slabi koži. Nujno je bilo, da odneham, to sploh ni bila stvar odločitve," se spominja sezone, ki jo je preživela v belgijski kolesarski ekipi Lotto Soudal Ladies.

Rezervni načrt: matematika

Po tem se je vrnila na fakulteto in dokončala doktorski študij matematike. "Vedela sem, da v življenju lahko počnem še kaj drugega. Nisem bila odvisna od kolesarstva. Vzela sem si premor od kolesarstva in našla službo na univerzi. Nikoli nisem načrtovala, da se bom vrnila na kolo. Kar zgodilo se je. Če si vzdržljivostni odvisnik, potem preprosto ne moreš odnehati," je o vrnitvi na kolo povedala Kiesenhoferjeva.

Pravi, da si na kolesu sprosti glavo, premagovanje ovir in bolečine pa ji dajejo posebno zadoščenje. "Podobno je z matematiko. Pri matematiki je bistveno reševanje problemov. Včasih sedite ure in ure in buljite v račun, pa vam ga ne uspe rešiti, spet drugič vam to uspe že v nekaj dneh in tudi to vam daje poseben občutek zadoščenja."

Foto: Guliverimage

Dobra plat epidemije

Na olimpijske igre v Tokiu, kjer je nastopila zgolj na cestni dirki, saj Avstrija v kronometru, ki je sicer njena ljubša disciplina, ni imela kvote, se je pripravljala leto in pol. Spada v tisto skupino športnikov, ki jim je epidemija novega koronavirusa koristila pri pripravi.

"Ker sem v obdobju epidemije lahko delala od doma, sem bila lahko precej bolj fleksibilna. Če bi ves dan sedela v pisarni, bi zelo težko izvajala težke treninge in se zraven še regenerirala. No, dobro pa je tudi to, da nimam zasebnega življenja. V mojem življenju sta le služba in kolo, tako da imam časa dovolj," je izjavila Avstrijka, ki je v letošnji sezoni pred olimpijskimi igrami nastopila zgolj na dirki državnega prvenstva. V kronometru je bila nepremagljiva, na cestni dirki pa je osvojila 6. mesto.

Že tri leta zapored je državna prvakinja v kronometru. Foto: Guliverimage

Na kolesu pristala zaradi poškodb

Anna Kiesenhofer se je s kolesarstvom začela ukvarjati leta 2014. Bolj kot ne po sili razmer. Zaradi ponavljajočih se poškodb se je odpovedala nastopom v triatlonu (kombinacija plavanja, kolesarstva in teka) in duatlonu (tek, kolesarjenje) in se osredotočila zgolj na kolesarstvo.

Pridružila se je katalonski kolesarski ekipi v Gironi, kjer je takrat študirala in takoj pokazala svoj razkošen kolesarski talent. Že leta 2016 je zmagala v španskem pokalu, leto pozneje pa presenetila še z zmago v tretji etapi dirke Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche z vzponom na Mont Ventoux in na koncu v skupnem seštevku zasedla odlično drugo mesto.

Uspeh ji je prinesel pogodbo s profesionalno ekipo Lotto Soudal Ladies, a na naslednjih dirkah večjega uspeha ni dosegla. Po seriji neuspelih predstav je aprila 2017 ostala brez pogodbe in si vzela leto dni tekmovalnega premora.

Leta 2019 se je na kolo vrnila kot amaterska kolesarka, a očitno še vedno dovolj pripravljena za vrhunsko raven. Zmagala je na cestni dirki avstrijskega državnega prvenstva in bila nepremagljiva tudi v vožnji na čas. Udeležila se je tudi svetovnega prvenstva, kjer je kronometer končala na 20. mestu. Državna prvakinja v kronometru je postala tudi leta 2020 in uspeh ponovila še letos.

Foto: Guliverimage

"Kolesarstvo je starokopiten šport"

V pogovoru za VeloNews je aktualna olimpijska prvakinja podrobneje razložila še, kaj je mislila z izjavo na novinarski konferenci po olimpijski zmagi, ko je dejala, da je skeptična do avtoritet.

"Kolesarstvo je izjemno tradicionalen in nekoliko starokopiten šport. Zelo pogosto je v njem tako, da moški v srednjih letih nadzirajo skupino deklet. Dekleta so večinoma mlada, v kolesarstvu vidijo svojo priložnost in si morda ne upajo oporekati, kadar se s čim ne strinjajo, saj se bojijo, da bi jih v tem primeru to stalo pogodbo.

Kolesarstvo ponuja okolje, v katerem moraš preprosto zaupati moškemu v srednjih letih, ki je tvoj šef. Športni direktorji pogosto nimajo pojma o načinu treninga. S svojo izjavo sem želela samo opozoriti na to, da tem ljudem ne gre povsem zaupati. Pomembno je, da še naprej razmišljamo s svojo glavo in ostanemo kritični. Prisluhnite ljudem, a hkrati zadržite kritično presojo in ne verjemite vsemu, kar slišite," sporoča (predvsem) mlajši populaciji.