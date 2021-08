Le nekaj dni po zlati olimpijski medalji je postala mama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to je šport

Deklica Ruby Mae Stewart Xargay se je rodila le dan po tem, ko se je Breanna Stewart, košarkarica ameriške profesionalne ekipe Seattle Storm in članica ameriške reprezentance, ki je v Tokiu osvojila naslov olimpijskih prvakinj, vrnila v domovino.

Breanna Stewart je le dan po tem, ko se je z olimpijskih iger v Tokiu vrnila z zlato olimpijsko medaljo, postala mama. Foto: Guliverimage

Stewartova je v intervjuju za The New York Times priznala, da se je v deželi vzhajajočega sonca znašla na pravem vrtiljaku čustev. Na eni strani se je veselila svojega drugega naslova olimpijske prvakinje, na drugi pa je bila povsem evforična ob misli na to, da bo že v kratkem postala mama.

Njena želja po materinstvu je gorela že dlje časa, bolj konkretno pa sta s partnerico o tem začeli razmišljati lansko poletje, ko je bila Stewartova zaradi epidemije covid-19 obsojena na življenje v mehurčku ženske profesionalne košarkarske lige WNBA.



"Od nekdaj sem vedela, da si želim ustvariti družino, da želim biti mlada mama," je v kratkem, 13-minutnem dokumentarnem filmu, v katerem spremljamo njuno pot do materinstva, povedala 26-letna Stewartova. "Ne bo lahko, ampak zakaj ne bi mogla biti najboljša igralka, mama in dobiti otroka na način, kot sva si ga izbrali midve," se je spraševala.

Breanna in Marta sta se spoznali leta 2019, ko sta obe igrali v Rusiji, večno zvestobo pa sta si obljubili pred nekaj meseci. Poroke nista želeli obešati na veliki zvon, zato sta pred oltar stopili v najožjem družinskem krogu.

Po premisleku sta se odločili, da bosta za svojega prvega otroka izbrali nadomestno mamo. Stewartova je svoja jajčeca shranila leta 2019, medtem ko je okrevala po poškodbi ahilove tetive, ki jo je v dresu ruske ekipe Dinamo Kursk staknila aprila 2019. Čeprav jo je poškodba takrat hudo prizadela, pa se je zdaj izkazalo, da je šlo za resnično srečo v nesreči. Desetdnevnega procesa shranjevanja jajčec, ki zahteva številne obiske zdravnikov in strogo mirovanje, bi v času aktivne košarkarske kariere težko izpeljala.

Iskanje nadomestne mame je prevzela Marta.

Našli sta jo v Idahu, novico o tem pa zadržali zase. Za skrivnost je vedela le peščica ljudi − njuni starši in nekatere soigralke v ekipi Seattle Storm.

"Novico sva želeli deliti le z najožjim krogom ljudi," sta prejšnji teden povedali v intervjuju za ameriški časnik The New York Times. "Zgolj zato, ker sva si želeli, da bi to posebno obdobje v najinem življenju imeli zase," sta pojasnili.

"Skrivnost sva zadržali zase"

Tudi kratki dokumentarni film se začne s skrivnostjo. "Ljudje bodo zagotovo šokirani. Skrivnost sva zadržali zase skoraj 40 tednov. Upava, da bova s svojo zgodbo dokazali, da idealni način iskanja ljubezni in načrtovanja družine ne obstaja," sta povedali svežepečeni mami, ki sta nosečnost načrtovali zelo natančno in premišljeno. Želeli sta, da se njun prvi otrok rodi poleti, ko košarkarska liga miruje.

Deklica Ruby je na svet prijokala samo dan po tem, ko se je Breanna vrnila iz Tokia. Pri porodu sta sodelovali obe z Marto. Medtem ko je Breanna prerezala popkovino, je bila Marta prva, ki je deklico vzela v svoje naročje.