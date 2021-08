Kako sta mama in otrok nehote postala glavna atrakcija tekme #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to je šport

Sredi nogometnega obračuna med ekipo Orlanda in Cincinnatija v ameriški nogometni ligi MLS se je zgodil neobičajen incident. Glavno vlogo na zelenici sta nehote prevzela mama in njen sin.

Radovedni malček si je dogajanje na zelenici očitno želel pogledati povsem od blizu, pri tem pa ukrepal po svoje. Izmuznil se je mami, pogumno splezal čez ograjo tik ob igrišču in stekel na zelenico.

Mama je reagirala v hipu. Kot prava levinja se je pognala za njim, ga ujela, pri tem pa ji je spodrsnilo, kar je še dodatno razvedrilo navijače na tribunah.

Glede na to, da se je dogajanje tik pred tem preselilo na drugo stran igrišča, incident igre ni zmotil, je pa vsekakor še dodatno popestril dogajanje na tekmi. Mama in izmuzljivi sin sta seveda postala glavna atrakcija in sta si prislužila velik aplavz.