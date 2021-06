Madžarski premier Viktor Orban je danes ob prihodu na vrh Evropske unije zavrnil možnost, da bi umaknil zakon, ki za mladoletne prepoveduje izobraževalne programe in vsebine o homoseksualnosti in transseksualnosti. Poudaril je, da ne gre za zakon o homoseksualcih, ampak o pravicah otrok in staršev.

Sedemnajst voditeljev članic EU je danes v skupnem pismu pozvalo k spoštovanju pravic oseb LGBTIQ. Pismo je razumeti kot odziv na sporni madžarski zakon, ki po oceni Evropske komisije diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti, a Madžarske v njem niso omenili. "V komunističnem režimu je bila istospolna usmerjenost kaznovana in jaz sem se boril za njihovo svobodo in pravice. Tako da jaz branim pravice homoseksualcev," medtem pravi madžarski premier Viktor Orban.

Pismo so podpisali voditelji Belgije, Nemčije, Francije, Italije, Danske, Estonije, Irske, Grčije, Španije, Cipra, Latvije, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Finske in Švedske. Pozneje se jim je po besedah luksemburškega premierja Xavierja Bettela pridružil tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz. Voditelji v pismu, ki so ga naslovili na predsednike Evropskega sveta, Evropske komisije in Sveta EU – Charlesa Michela, Ursulo von der Leyen in Antonia Costo –, ne omenjajo Madžarske. Pismo so sicer objavili na družbenem omrežju Twitter.

Temeljne vrednote EU

V njem so izpostavili, da ob grožnjah temeljnim pravicam, še zlasti načelu nediskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, izražajo zavezanost spoštovanju temeljnih vrednot, ki jih opredeljuje 2. člen pogodbe EU. "Še naprej se moramo boriti proti diskriminaciji skupnosti LGBTIQ," so zapisali.

Pismo so objavili nekaj ur pred začetkom vrha EU, na katerem je po napovedih virov prav tako mogoče pričakovati, da bo kdo od voditeljev ob drevišnji večerji odprl vprašanje pravic oseb LGBTIQ na Madžarskem.

Orban: Gre za pravice otrok in staršev

Madžarski premier Viktor Orban je danes ob prihodu na vrh Evropske unije zavrnil možnost, da bi umaknil zakon, ki za mladoletne prepoveduje izobraževalne programe in vsebine o homoseksualnosti in transseksualnosti. Poudaril je, da ne gre za zakon o homoseksualcih, ampak o pravicah otrok in staršev. Glede pravic pripadnikov skupnosti LGBTIQ na Madžarskem pa je dejal, da je on borec za njihove pravice. "V komunističnem režimu je bila istospolna usmerjenost kaznovana in jaz sem se boril za njihovo svobodo in pravice. Tako da jaz branim pravice homoseksualcev. Vendar pa pri tem zakonu ne gre za to, gre za pravice otrok in staršev," je poudaril. Dodal je, da zakon določa, da o tem, kako bodo o spolnosti izobraževali otroke, odločajo izključno starši. Povedal je, da je že odgovoril voditeljem 17 držav članic EU, ki so pred vrhom v pismu pozvali k spoštovanju pravic oseb LGBTIQ. Orban je ob prihodu v Bruselj dejal zgolj, da je treba najprej prebrati zakon in se nato odzivati.

Pravni zadržki

Predsednica Evropske komisije je v sredo napovedala ukrepanje zaradi madžarskega zakona, ki za mladoletne prepoveduje izobraževalne programe in vsebine o homoseksualnosti in transseksualnosti. "Madžarski zakon je sramota," je poudarila. Komisija bo po njenih besedah madžarskim oblastem poslala pismo, v katerem bo izrazila pravne zadržke, preden začne zakon veljati.

Orban o pristranskem političnem stališču

"Ta zakon očitno diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti in je v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU," je poudarila von der Leynova. Ob tem je izpostavila, da močno verjame v EU, v kateri lahko vsakdo ljubi, kogar želi. Napovedala je, da bo uporabila vse pristojnosti komisije za zavarovanje pravic vseh državljanov.

Madžarski premier Viktor Orban je v odzivu za sramotno označil izjavo von der Leynove, ki da temelji na lažnih domnevah. Izjava predsednice komisije je po njegovih besedah sramota, ker temelji na pristranskem političnem stališču brez predhodne nepristranske preiskave in ker madžarski zakon temelji na členu 14 listine EU o temeljnih pravicah.

Bodo druge članice EU podprle Nizozemsko?

Po drugi strani pa je nizozemski premier Mark Rutte danes ob prihodu na vrh vztrajal in dejal celo, da Madžarska ne bi smela biti več v EU zaradi tega zakona. "Zame Madžarska nima več mesta v EU," je dejal. Dodal je sicer, da je to zgolj njegovo mnenje, medtem ko bodo o tem odločali tudi drugi voditelji članic povezave. "V EU je še 26 drugih članic. To bo treba narediti korak za korakom," je dejal.

Podrejanje Madžarske

Evropska zakonodaja sicer ne predvideva, da bi katero od članic lahko izključili iz EU. Predvideva pa določene postopke in kazni za kršenje evropskih pravil, v skrajnem primeru tudi izgubo glasovalnih pravic.

Da bi državo, ki ne spoštuje skupnih pravil, to doletelo, pa je potrebno soglasje vseh preostalih članic EU. A Madžarska in Poljska, ki se obe soočata z obtožbami spodkopavanja demokratičnih vrednot, se medsebojno ščitita in blokirata to možnost.

Rutte je kljub temu menil, da je na dolgi rok cilj, da se Madžarsko podredi glede omenjenega spornega zakona. "Morajo se zavedati, da če so del Evropske unije in te skupnosti vrednot, potem na Madžarskem nihče ne sme biti diskriminiran in vsak se mora počutiti svobodnega, ne glede na njegovo spolno usmerjenost, barvo kože, spol ali karkoli," je še dodal nizozemski premier.