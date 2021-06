Danci bodo prosilce za azil poslali v centre v Afriko

Če bo prošnja za azil odobrena in bo prosilec prejel status begunca, bo s tem pridobil pravico do življenja v državi gostiteljici, ki bo najverjetneje ena od afriških držav, ne pa na Danskem. Če pa bo vloga zavrnjena, bo morala oseba zapustiti državo gostiteljico.

Danski parlament je danes potrdil zakon, ki državi omogoča vzpostavljanje azilnih centrov zunaj Evrope, v katerih bi bili prosilci za azil nameščeni med obravnavo njihove prošnje. Prav v teh državah bi potem tudi ostali, če bi bila njihova prošnja odobrena. Tako Združeni narodi kot Evropska unija so izrazili zaskrbljenost.

Zakon, ki so ga predlagali socialdemokrati premierke Mette Frederiksen, je bil danes sprejet s 70 glasovi za in 24 proti. Zanj so glasovali tudi poslanci liberalne stranke Venstre.

Prošnjo bo obravnavala država gostiteljica

V skladu z zakonom bodo morali prosilci za azil prošnjo osebno vložiti na meji z Dansko, nato jih bodo prepeljali v azilni center v eno izmed držav zunaj Evrope, kjer bodo čakali na odločitev. Njihovo prošnjo bo sicer obravnavala prav država gostiteljica, v kateri bodo nastanjeni.

Egipt, Etiopija, Tunizija ali Ruanda?

O sodelovanju se Danska še ni dogovorila z nobeno državo, vodi pa vlada po lastnih navedbah pogovore o tem s 5–10 državami. Danski mediji kot mogoče med drugim omenjajo Egipt, Etiopijo in Tunizijo. Z Ruando je danska vlada že podpisala memorandum o soglasju o sodelovanju na področju azila in migracij, čeprav ta ne omenja izrecno zunanje obravnave prošenj za azil.

ZN zakon kritizirajo

Urad visokega komisarja ZN za begunce (UNHCR) je zakon kritiziral kot "v nasprotju z načeli mednarodnega sodelovanja na področju beguncev". "S sprožitvijo tako drastične in omejevalne spremembe v danski zakonodaji o beguncih Danska tvega sprožitev učinka domin, ko bodo tudi druge države v Evropi in v sosednjih regijah razmišljale o možnosti omejitve zaščite beguncev na svojih tleh," je za dansko tiskovno agencijo Ritzau dejal predstavnik UNHCR v nordijskih in baltskih državah Henrik Nordentoft.

Zaskrbljena tudi EU

Tudi Evropska unija deli zaskrbljenost zaradi skladnosti zakonodaje z mednarodnimi obveznostmi Danske in tveganja, da bi to spodkopalo temelje mednarodnega sistema zaščite beguncev, je danes v Bruslju dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Adalbert Jahnz.

Azil kot temeljna pravica

Zunanja obravnava prošenj za azil po njegovih besedah sproža bistvena vprašanja o dostopu do azilnih postopkov in učinkovitem dostopu do zaščite ter v skladu s trenutnimi pravili EU in predlogi v novem paktu o migracijah ni mogoča. "Pakt o migracijah in azilu, ki ga je predlagala Evropska komisija, temelji na pravici do azila kot temeljni pravici v EU," je dejal in napovedal, da bo komisija pred odločitvijo o nadaljnjih korakih temeljito analizirala dansko zakonodajo.