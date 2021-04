Socialdemokratska premierka Danske začela izgon sirskih beguncev

Danska vlada je že v začetku aprila posameznim beguncem iz Sirije sporočila, da se je stanje v njihovi domovini umirilo in da jim zato ne bo podaljšala vizumov, poroča Deutsche Welle. Danska je sicer že lani določene dele Sirije, predvsem okoli prestolnice Damask, ki je pod nadzorom provladnih sil, označila za varne.

Skoraj 400 Sircev, med katerimi so tudi otroci, je že ostalo brez vizuma za prebivanje na Danskem, poroča Amnesty International. Po informacijah organizacije je danska vlada že obvestila 39 beguncev, da bodo takoj, ko bo Danska spet uradno vzpostavila diplomatske odnose s Sirijo, morali zapustiti državo in se vrniti v domovino. Sirski begunci se z dansko vlado ne strinjajo in menijo, da njihova domovina še ni varna. Javnost tudi opozarjajo, da danska vlada s posamično deportacijo beguncev razbija družine. Danska vlada je namreč na vrh seznama za deportacijo dala predvsem moške.

Danska vlada, ki jo vodi socialdemokratinja Mette Frederiksen, ni naklonjena beguncem, poroča Deutsche Welle. Kot so zapisali pri nemškem mediju, Danska beguncem ponuja denarno nagrado, če sami zapustijo državo, prav tako si vlada aktivno prizadeva za preprečevanje prihoda novim beguncem.

Glede na meritve javnega mnenja so Danci pri vprašanju beguncev razdeljeni. Vprašanje je tudi vroča politična tema, saj nekatere stranke že grozijo z izstopom iz vlade. V danski prestolnici Köbenhavn se je pretekli teden okoli tisoč ljudi zbralo na demonstracijah v podporo sirskim beguncem.

