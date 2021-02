Biden letalski napad v Siriji označil za svarilo Iranu

"Ne morete delovati nekaznovano. Bodite previdni," je Joe Biden sporočil Iranu po novinarskem vprašanju, kakšno sporočilo je želel poslati z letalskim napadom. Pentagon je sporočil, da so v napadu uničili nekaj objektov na vzhodu Sirije, vendar niso bili namenjeni uničenju šiitskih milic.

Gre za prvo vojaško akcijo Bidena

Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je dejal, da so kongresnike pravočasno obvestili, preden sta dve vojaški letali F-15E izstrelili sedem raket, ki so uničile devet objektov in poškodovali dva. Objekte naj bi uporabljale milice, ki so odgovorne za napade na ameriške in koalicijske cilje v Iraku.

Prvo vojaško akcijo Bidna, odkar je 20. januarja prevzel položaj, so najbolj odločno kritizirali pripadniki njegove demokratske stranke. "Ofenzivna vojaška akcija brez kongresne odobritve razen v izjemnih primerih ni ustavna," je dejal senator iz Virginije Tim Kaine. Senator iz Connecticuta Chris Murphy pa je dejal, da mora kongres od sedanje vlade zahtevati enake standarde kot od vsake druge vlade. Republikanski senator Jim Inhofe iz Oklahome pa je Bidnovo odločitev za napad podprl kot pravilen in ustrezen odgovor za zaščito ameriških življenj, piše STA.