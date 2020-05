"Tuji borci IS bi morali biti obtoženi vojnih zločinov"

Tuji borci, ki so se v Siriji in Iraku borili za skrajno skupino Islamska država (IS), bi morali biti po vrnitvi domov obtoženi vojnih zločinov, sta pozvali evropski agenciji, namenjeni sodelovanju držav članic EU na področju pravosodja in pregona vojnih zločinov.

Številni tuji borci so trenutno obtoženi zgolj v okviru domače protiteroristične zakonodaje, sta danes opozorili Evropska agencija za pravosodno sodelovanje Eurojust in Evropska mreža za preiskovanje in pregon genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov Genocide Network. Vendar pa bi bili lahko obtoženi hujših obtožb v okviru mednarodnega prava, ki pokriva tudi nekatere najhujše zločine, ki se zgodijo med konflikti, vključno z genocidom in zločini proti človečnosti, so poudarili v poročilu o pregonu tujih borcev.

Evropski agenciji: Borci IS bi morali biti obtoženi vojnih zločinov

"IS ni treba obravnavati zgolj kot teroristično organizacijo," so zapisali pri omenjenih agencijah. Ta džihadistična skupina je lahko v okviru mednarodnega humanitarnega prava obravnavana tudi kot "stran v nemednarodnem oboroženem konfliktu v Iraku in Siriji, ki deluje kot organizirana nedržavna oborožena skupina", so pojasnili. "Tako so lahko njeni člani in tuji teroristični borci odgovorni tudi za vojne zločine in druge temeljne mednarodne zločine," so dodali.

Da je pregon tujih borcev tako zaradi terorizma kot vojnih zločinov možen, že kažejo primeri v Franciji, Nemčiji in na Nizozemskem. Prej omenjeni evropski agenciji sta poudarili, da bi lahko takšen pregon vzpostavili tudi na globalni ravni. Poleg tega bi takšen pregon prinesel višje kazni za zločince in prinesel več pravice za žrtve.

Glede na študijo londonskega Mednarodnega centra za študije radikalizacije je bilo leta 2018 v vzhodni Evropi z IS povezanih 7.252 ljudi, v zahodni pa 5.904. Med njimi so nekdanji borci, ženske in otroci. Številni Evropejci so tudi med okoli dva tisoč borci, ki so pridržani v Siriji, in okoli tisoč borci, ki so pridržani v Iraku, poroča STA.