V napadu na vojaško vadbišče umrlo več kot 70 ljudi

V napadu džihadistov na vadbišče vojaške policije in vojaško letališče v malijski prestolnici je življenje izgubilo več kot 70 ljudi, številni so ranjeni. Odgovornost za napad je prevzela džihadistična skupina Džamat Nusrat al Islam val Muslimin (JNIM), ki je povezana s teroristično mrežo Al Kaida, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadu, ki se je zgodil v torek, je umrlo 77 ljudi, 255 jih je poškodovanih, je za AFP povedal neimenovani varnostni vir. Malijske oblasti še niso potrdile točnega števila mrtvih v enem od redkih tovrstnih napadov v prestolnici v zadnjih letih. Drugod po državi se sicer tovrstni napadi dogajajo skoraj vsak dan.

Džihadistična skupina JNIM, ki je prevzela odgovornost za napad, navaja, da ga je izvedlo nekaj deset njihovih borcev, ki so uspeli raniti "več sto sovražnikov", med njimi tudi pripadnike ruske najemniške skupine Wagner.

Napad je zadal močan udarec vladajoči vojaški hunti v Maliju

Po oceni strokovnjakov je napad zadal močan udarec vladajoči vojaški hunti v Maliju, navaja AFP. Zgodil se je dan po prvi obletnici podpisa obrambnega pakta med huntami v Maliju, Nigru in Burkini Faso, s katerim so tri države želele vzpostaviti strukturo kolektivne obrambe in medsebojne pomoči.

Trojica držav je nato januarja napovedala izstop iz Združenja zahodnoafriških držav (Ecowas) z utemeljitvijo, da je Ecowas postal grožnja svojim članicam. Julija letos so Mali, Niger in Burkina Faso uradno ustanovile Konfederacijo držav Sahela (AES).