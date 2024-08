Separatistični uporniki na severu Malija so v četrtek sporočili, da je bilo v spopadih blizu meje z Alžirijo prejšnji teden ubitih več kot 80 ruskih plačancev iz skupine Wagner in več deset malijskih vojakov. Prav tako naj bi zajeli več ujetnikov ter zasegli orožje in vojaško opremo.

Uporniki, ki jih vodijo Tuaregi, so v sporočilu navedli, da so v spopadih v vojaškem taborišču v Tinzaouatenu blizu alžirske meje med 25. in 27. julijem ubili 84 ruskih plačancev iz najemniške skupine Wagner in 47 vladnih vojakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so še objavili na družbenih omrežjih, so v mesto Kidal na severu Malija s helikopterjem prepeljali še kakih 30 mrtvih ali hudo ranjenih vojakov in borcev, pri čemer AFP dodaja, da omenjenih številk ni mogla neodvisno potrditi.

Uporniki, združeni v zavezništvu pretežno tuareških oboroženih skupin, imenovanem Strateški okvir za obrambo ljudstva Azavada (CSP-DPA), so še zatrdili, da so zajeli sedem ujetnikov iz vrst Wagnerja in malijske vojske. Poročali so tudi o devetih mrtvih v lastnih vrstah.

Uporniki so po lastnih navedbah zasegli tudi več oklepnih vozil, tovornjakov in orožja. Koalicija CSP-DPA je že v nedeljo poročala, da so dosegli odmevno zmago nad vladno vojsko in ruskim plačancem iz skupine Wagner, katere pripadniki so po lanskem neuspelem puču v Rusiji večinoma vključeni v novoustanovljeno rusko najemniško skupino Afriški korpus.

Skupina Džamat Nusrat al Islam val Muslimin (JNIM), povezana s teroristično skupino Al Kaida, je ločeno sporočila, da je prejšnji teden južno od Tinzaouatena prav tako napadla konvoj malijske vojske in ruskih plačancev. Ti naj bi padli v zasedo, ko so se umikali po spopadih s separatisti.

Malijska vojska, ki redko poroča o svojih izgubah, je v ponedeljek priznala, da je v bojih s tuareškim upornikom in džihadisti na severu države prejšnji teden utrpela velike izgube. Skupina Wagner je na Telegramu objavila, da so v spopadih ubili enega njihovih poveljnikov.

V Maliju se vojska, ki je z več državnimi udari prevzela oblast, zadnjih nekaj let bori proti islamističnim skupinam in tudi tuareškim upornikom, zlasti na območju Kidala na severu države. To velja za trdnjavo prizadevanj za neodvisnost tuareške skupnosti na ozemlju, ki ga sami imenujejo Azavad.