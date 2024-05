Ruske enote vdrle v bazo ameriške vojske

Rusko vojaško osebje je vstopilo v zračno bazo v Nigru, ki gosti ameriške enote, je za Reuters povedal visoki ameriški obrambni uradnik. Vojaški častniki, ki vladajo zahodnoafriški državi, so ZDA sicer naročili, naj iz države, ki je bila do državnega udara lani ključni partner Washingtona v boju proti upornikom, ki so ubili na tisoče ljudi in jih razselili več milijonov, umakne okoli tisoč vojakov.

Visoki ameriški obrambni uradnik, ki je želel ostati anonimen, je dejal, da so ruske sile vstopile v ameriško zračno bazo v Nigru. Tam se niso družile z ameriškimi enotami, ampak so uporabljale ločeni hangar v letalski bazi 101, ki je poleg mednarodnega letališča Diori Hamani v Niameyu, glavnem mestu Nigra.

Ni nevarnosti, da bi se ruske sile približale ameriškim

Na vprašanje o poročilu Reutersa je ameriški obrambni minister Lloyd Austin odgovoril, da ni nevarnosti, da bi se ruske enote približale ameriškim vojakom oziroma njihovi vojaški opremi. "Rusi so v ločenem kompleksu in nimajo dostopa do ameriških sil ali dostopa do naše opreme," je Austin povedal na tiskovni konferenci v Honoluluju.

"Vedno sem osredotočen na varnost in zaščito naših vojakov, toda trenutno tukaj ne vidim pomembnega problema v smislu zaščite naših sil," je še dodal.

Nigrsko in rusko veleposlaništvo v Washingtonu se za komentar še nista odzvala.

ZDA so bile prisiljene umakniti vojake iz več afriških držav

ZDA in njihovi zavezniki so bili sicer prisiljeni premakniti vojake iz številnih afriških držav po državnih udarih, ki so na oblast pripeljali skupine, ki so se želele distancirati od zahodnih vlad. Ameriške enote so tako v zadnjih dneh zapustile Čad, francoske sile pa so bile izgnane iz Malija in Burkine Faso.

Hkrati si Rusija prizadeva okrepiti odnose z afriškimi državami, pri čemer Moskvo predstavlja kot prijateljsko državo brez kolonialne prtljage. Mali je na primer v zadnjih letih postal eden najtesnejših afriških zaveznikov Rusije, saj so tja napotene najemniške sile skupine Wagner za boj proti džihadističnim upornikom.

Ameriški uradnik je dejal, da so nigrske oblasti administraciji predsednika Joeja Bidna sporočile, da bo v Nigru približno 60 ruskih vojaških oseb, vendar uradnik tega ni mogel preveriti. Po državnem udaru je ameriška vojska nekaj svojih sil v Nigru preselila iz letalske baze 101 v letalsko bazo 201 v mestu Agadez. Združene države so so letalsko bazo 201 zgradile v osrednjem Nigru po ceni več kot sto milijonov dolarjev. Od leta 2018 se uporablja za ciljanje borcev Islamske države in podružnice Al Kaide Jama'at Nusrat Al Islam wal Muslimeen (JNIM) z oboroženimi brezpilotnimi letali.

Washington je zaskrbljen zaradi islamskih skrajnežev v regiji sahel, ki bi se morda lahko razširili brez prisotnosti ameriških sil in obveščevalnih zmogljivosti.

Ameriški general je šel v Niger, da bi organiziral profesionalni umik

Niger je zaprosil za odstranitev ameriških vojakov po srečanju v Niameyu sredi marca, ko so visoki ameriški uradniki izrazili zaskrbljenost, vključno s pričakovanim prihodom ruskih sil.

Čeprav sporočilo ZDA nigrskim uradnikom ni bilo ultimat, je uradnik dejal, da je bilo jasno, da ameriške sile ne morejo biti v bazi z ruskimi silami. "Tega niso dobro sprejeli," je dejal uradnik. Ameriškega generala so poslali v Niger, da bi poskušal organizirati profesionalen in odgovoren umik. Čeprav niso sprejeli nobene odločitve o prihodnosti ameriških vojakov v Nigru, je uradnik dejal, da se načrtujejo vrniti v domače baze poveljstva ZDA za Afriko, ki so v Nemčiji.